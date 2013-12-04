2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.
Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
efsane
04/12/2013
Türkiye
Philips SHAVER Series 3000 kuru tıraş makinesi HQ6920
uzun zamandır kullanıyorum gayet iyi haftada 3 defa traş oluyorum sarz süresi çok uzun gidiyor en az 20 gün bence mükemmel..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
armidava
08/05/2012
Türkiye
beklediğim gibi değil
sakalları daha kısa ve temiz keser diye umuyordum. ama bıçaklarının çıkabilmesi güzel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır