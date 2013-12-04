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  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş
  • Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000kuru tıraş makinesi

HQ6920/16

4
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Boyunda bile pürüzsüz tıraş
Philips elektrikli tıraş makinesi; uygun fiyata, derinlemesine ve rahat bir tıraş olanağı sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle bir araya gelen Reflex Action sistemi, derinlemesine ve rahat tıraşı garanti eder.
Tüm avantajları görüntüleyin

CloseCut bıçakları

Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Süper Kaldır ve Kes teknolojisi

Bu elektrikli tıraş makinesinin çift bıçak sistemi, cilt seviyesinde rahat kesim için kılları kaldırır.

Yedek başlıklar

Maksimum performans sağlamak için Philips tıraş makinenizin tıraş başlıklarını iki yılda bir HQ55 ile değiştirin

Reflex Action sistemi

Reflex Action sistemi

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara kendiliğinden uyum sağlar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

04/12/2013

Türkiye

Türkiye

Philips SHAVER Series 3000 kuru tıraş makinesi HQ6920

uzun zamandır kullanıyorum gayet iyi haftada 3 defa traş oluyorum sarz süresi çok uzun gidiyor en az 20 gün bence mükemmel..

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

beklediğim gibi değil

sakalları daha kısa ve temiz keser diye umuyordum. ama bıçaklarının çıkabilmesi güzel

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6920/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

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