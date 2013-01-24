Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Philips elektrikli tıraş makinesi; uygun fiyata, derinlemesine ve rahat bir tıraş olanağı sunar. Süper Kaldır ve Kes teknolojisiyle bir araya gelen Reflex Action sistemi, derinlemesine ve rahat tıraşı garanti eder.