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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000kuru tıraş makinesi

HQ6976/16

3.7

| (11) İncelemeler

Boyunda bile pürüzsüz tıraş

Uygun fiyata yakın ve kolay bir tıraş. CloseCut bıçaklarıyla birlikte kullanılan Flex & Float sistemi yakın ve kolay bir tıraşı garanti eder.

Tüm avantajları görüntüleyin

CloseCut bıçakları

Boyunda bile pürüzsüz tıraş

  • CloseCut başlıklar Flex & Float

  • 35+ dk. kablosuz kullanım/8 s. şarj

  • Hassas düzeltici

Pürüzsüz tıraş için dayanıklı ve kendiliğinden bilenen CloseCut bıçakları

Pürüzsüz tıraş için dayanıklı ve kendiliğinden bilenen CloseCut bıçakları

CloseCut bıçakları her defasında size güvenilir ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunmak için hassas olarak tasarlanmıştır. Dayanıklı, kendiliğinden bilenen bıçaklar eskimez, böylece her zaman etkili ve hızlı tıraş olabilirsiniz.

Flex & Float yüz ve boyun kıvrımlarına uyum sağlar

Flex & Float yüz ve boyun kıvrımlarına uyum sağlar

Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar

35 dakikadan fazla tıraş süresi, 8 saat şarj

8 saatlik şarjdan sonra 35 dakikadan fazla tıraş yapabilirsiniz, bu da yaklaşık 14 tıraşa karşılık gelir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.7

5 üzerinden

11

İncelemeler

2

21/02/2015

Türkiye

Türkiye

harika

Philips bu işi iyi yapıyor her ürününü tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6926/16 Kuru tıraş makinesi için yapılmıştır

12/07/2013

Türkiye

Türkiye

Philips 6000 series Elektrikli tıraş makinesi

Çok kullanışlı, herkese öneririm. Fiyatı çok uygun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 HQ6976/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

17/04/2013

Türkiye

Türkiye

mükemmel

daha önce neden almamışım dediğim hayatı kolaylaştıran ürünlerden biri oldu benim için. kullanımı ve temizlemesi çok kolay her erkeğe tavsiye ederim. vazgeçilmezlerimden biri oldu diyebilirim rahatça. alan arkadaşlara şimdiden hayırlı traşlar dilerim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 PT730/16 Dry electric shaver için yapılmıştır

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