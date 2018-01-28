Ürünü eşime doğum günü hediyesi olarak almıştım. Her gün tıraş olmak zorunda olan biri ve kullanmaya başladıktan sonra çok sevdi. Cildinde eskisi gibi kızarıklık olmuyor. Kullanımı çok kolay ve ergonomik bir ürün. Artık ense tıraşını ben yapıyorum :) kullanımı gerçekten çok rahat. Aldığınıza pişman olmayacağınız bir ürün.