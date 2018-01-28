2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
CloseCut tıraş başlığı
Islak ve Kuru
Düzeltici
Tıraş makinesinin Aquatec özelliği makineye %100 su geçirmezlik sağlar. Ekstra cilt koruması için duşta en sevdiğiniz tıraş jeli veya köpükle kullanın. Aynı zamanda rahat kullanım için kuru tıraş da olabilirsiniz. Tıraş olduktan sonra tıraş makinenizi kolayca temizlemek için başlıkları çıkarın ve musluk suyunda durulayın.
CloseCut bıçaklarının cildinizde rahatça kayan yuvarlak köşeleri vardır, böylece yakın ama rahat tıraş sonuçları alırsınız.
Maksimum performans için tıraş başlıklarınızı 2 yılda bir değiştirin.
4.6
5 üzerinden
47
İncelemeler
95%
bu ürünü tavsiye ediyor
yamak41
28/01/2018
Türkiye
Kullanışlı
Islak ve kuru kullanım sırasında ergonomik yapısı ile cildinize zarar vermeden tüm kıvrımlardaki kılları alıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT620/14 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT620/14 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Alper3442
10/01/2018
Türkiye
Başarılı
Kullanışlı pratik güzel traş yapan bir ürün su geçirmemesi çok güzel birşey kuru traşlarda güzel sonuç alıyorsunuz
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT620/14 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT620/14 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Ozgurcesmeci22
08/01/2018
Türkiye
Mükemmel Traş Keyfi İçin Yeterlidir..
İlk traş makinesi Phılıps marka idi. O zaman yaklaşık bundan 15 yıl kadar önceydi.. Sonra bir ara değişiklik yaptım.. Şu an 1 haftadan beri kullanıyorum. Mükemmel traş zevki veriyor. En son 3 günlük sakalımı traş ettim..Süperdi.. Tahriş v.b. Sıfır sorun.. Teşekkürler.. Phılıps.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT620/14 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 AT620/14 Elektrikli Islak ve Kuru Tıraş Makinesi için yapılmıştır