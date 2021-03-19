Ses düzeyi sınırlama. Kolay kullanım. Rahat ve sağlam tasarım. Philips çocuk kulaklıkları, çocukların video, müzik ve oyunların keyfini çıkarmalarına olanak tanırken işitme duyularını korumanıza yardımcı olur.
Rahat, açık kulak tasarımı
Çocuklar her zaman hareket halindedir. Bu hafif kulaklıkların kulaklık başlıkları, çocuğunuzun kulağının hemen önüne yaslanarak oyun oynarken, çevrimiçi bir derse katılırken veya müzik dinlerken kulaklıkların sabit ve rahat kalmasını sağlar.
Tam farkındalık için açık kulak tasarımı
Bu kulaklıklar; çocuklarınızın müziklerini, derslerini veya oyunlarını duymalarını sağlamak için kemik iletim teknolojisini kullanır. Bu sayede kulaklık başlıkları kulakların önüne yaslanır ve çocuğunuzun etrafındaki her şeyi duyabilmesini sağlar.
Ebeveynler, Philips Uygulamasıyla ses düzeyini ve oyun süresini sınırlandırabilir
Philips Uygulaması ile ses düzeyini ve oynatma süresini kolayca sınırlandırın. Kulaklığın desibel seviyesi 85 dB ile sınırlıdır ancak daha hassas kulaklara göre daha düşük seviyelere ayarlanabilir. Oyun süresini günlük veya haftalık olarak ayarladığınızda, sesli bir uyarı çocuklara sürenin ne zaman dolduğunu hatırlatır!
Kablosuz yapısı sayesinde dolaşma derdini ortadan kaldırır. 28 saat oynatma süresi
Çocuklar yolculuklarda, ekran başında veya ödev yaparken kullanabilecekleri bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları çok sevecek! Tek bir şarjla 28 saat oynatma süresi sunan kulaklığın tam şarj olması 2 saat sürer. 15 dakikalık şarj, 2 saatlik ekstra oynatma süresi sağlar.
Kulak başlıklarında yer alan eğlenceli ve renkli ışıklı paneller
Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan ışıklı paneller bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.
TAK4607GR/00
TAK4607GY/00
TAK4206BL/00
TAK4206PK/00
SHK2000BL/00
SHK2000PK/00
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