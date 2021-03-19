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    Philips çocuk kulaklıkları

    Oyun zamanı için ideal


    Ses düzeyi sınırlama. Kolay kullanım. Rahat ve sağlam tasarım. Philips çocuk kulaklıkları, çocukların video, müzik ve oyunların keyfini çıkarmalarına olanak tanırken işitme duyularını korumanıza yardımcı olur.

    Philips açık kulak tasarımlı çocuk kulaklıklarıyla video izlemenin keyfini çıkaran çocuklar

    Philips çocuk kulaklıklarını keşfedin

    Philips K4607 açık kulak tasarımlı kablosuz çocuk kulaklıkları

    Philips K4607 açık kulak tasarımlı kablosuz çocuk kulaklıkları


    Kemik iletimi teknolojisi ile desteklenir

    Oyun zamanı için ideal

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    Philips K2000 kulak üstü çocuk kulaklıkları

    Philips K2000


    Kulak üstü çocuk kulaklıkları
    Çocukların en iyi arkadaşı

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    Philips K4206 kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları

    Philips K4206


    Kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları
    Parlak ve göz alıcı

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    Philips açık kulak tasarımlı çocuk kulaklığı kullanarak derse katılan kızların yakından görüntüsü

    Rahat, açık kulak tasarımı

    Çocuklar her zaman hareket halindedir. Bu hafif kulaklıkların kulaklık başlıkları, çocuğunuzun kulağının hemen önüne yaslanarak oyun oynarken, çevrimiçi bir derse katılırken veya müzik dinlerken kulaklıkların sabit ve rahat kalmasını sağlar.

    Philips açık kulak tasarımlı kablosuz çocuk kulaklığı kullanarak video izleyen erkek çocuk

    Tam farkındalık için açık kulak tasarımı

    Bu kulaklıklar; çocuklarınızın müziklerini, derslerini veya oyunlarını duymalarını sağlamak için kemik iletim teknolojisini kullanır. Bu sayede kulaklık başlıkları kulakların önüne yaslanır ve çocuğunuzun etrafındaki her şeyi duyabilmesini sağlar.

    Telefonunu kullanarak çocuklarının Philips çocuk kulaklıklarını kontrol eden ebeveyn

    Ebeveynler, Philips Uygulamasıyla ses düzeyini ve oyun süresini sınırlandırabilir

    Philips Uygulaması ile ses düzeyini ve oynatma süresini kolayca sınırlandırın. Kulaklığın desibel seviyesi 85 dB ile sınırlıdır ancak daha hassas kulaklara göre daha düşük seviyelere ayarlanabilir. Oyun süresini günlük veya haftalık olarak ayarladığınızda, sesli bir uyarı çocuklara sürenin ne zaman dolduğunu hatırlatır!

    Philips kulak üstü kulaklıkla müzik dinleyen çocuklar

    Kablosuz yapısı sayesinde dolaşma derdini ortadan kaldırır. 28 saat oynatma süresi

    Çocuklar yolculuklarda, ekran başında veya ödev yaparken kullanabilecekleri bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları çok sevecek! Tek bir şarjla 28 saat oynatma süresi sunan kulaklığın tam şarj olması 2 saat sürer. 15 dakikalık şarj, 2 saatlik ekstra oynatma süresi sağlar.

    Philips kulak üstü kulaklıklarının renkli ve ışıklı panel özelliğini kullanan çocuklar

    Kulak başlıklarında yer alan eğlenceli ve renkli ışıklı paneller

    Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan ışıklı paneller bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.

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      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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