Philips Çerez Bildirimi

Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, web sitelerimizin tasarımını ve performansını iyileştirmek, ziyaretçinin sayfalarımızdaki davranışlarını daha iyi anlamak ve hedefli reklamcılık amaçları için web sitelerimizin teknik ve işlevsel yönetimini (bilgi güvenliğini sağlamak dahil) sağlamamıza yardımcı olan tarayıcınızda veya cihazınızda çerezler ve diğer benzer teknolojileri (ör. şifreli tanımlayıcılar, yerel paylaşılan nesneler, flash çerezler, HTML5 yerel depolama, HTTP etag'leri, piksel gifleri, işaretçiler, komut dosyaları, eklentiler veya API'ler) kullanırız. Bu çerezler ve diğer benzer teknolojiler, IP adresiniz, işletim sisteminiz, tarayıcı türünüz ve cihaz türünüz (ör. PC, akıllı telefon) gibi verileri toplayabilir ve üçüncü taraflarla paylaşabilir. Web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde bazı çerezler her zaman açıktır ve bunları kapatamazsınız. Bunlara " Temel Çerezler " diyoruz. Bu çerezler olmadan, talep ettiğiniz hizmetler amaçlandığı gibi çalışamaz. Bu çerezleri, web sitemize erişimi kolaylaştırmak veya web sitelerimizin güvenliğini sağlamak, bilgileri ağ üzerinden yönlendirmemizi ve iletim hatalarını veya veri kaybını tespit etmemizi sağlamak için kullanırız. Alternatif olarak, bu çerezler, web sitemizde talep ettiğiniz belirli bir hizmeti kolaylaştırmak için de gerekli olabilir (örneğin, alışveriş sepetinizi takip etmek için 'sepete ekle' düğmeleri). Bu bağlamda kişisel verilerinizi işlemek için dayandığımız yasal dayanak, özellikle kullanıcı tarafından açıkça talep edilen bir hizmeti sağlamak için sözleşmenin yerine getirilmesidir. Performans Çerezlerini , web sitemizin nasıl performans gösterdiğine dair toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve performansını buna göre analiz etmek ve iyileştirmek için kullanıyoruz. Bunları istediğiniz zaman açabilir veya kapatabilirsiniz. Bunları yalnızca kullanımlarını önceden kabul ettiyseniz kullanacağız. Örneğin, bu çerezleri, ziyaretçilerin web sitelerimizi nasıl kullandıklarına dair genel bir görünüm elde etmek için kullanırız (yani, en sık hangi web sayfalarını ziyaret ettiğiniz, bir web sitesinin çeşitli bölümlerine gelen ziyaretçi sayısı). Bu çerezleri, kullanıcıların web sitelerimizdeki deneyimini anlamak ve iyileştirmek için web sitemizdeki oturumunuzu ve etkinliğinizi kaydetmek için de kullanabiliriz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi işlemek için dayandığımız yasal dayanak, sizin açık rızanızdır. Tercih Çerezleri, sonraki ziyaretlerde kullanıcı tercihlerini hatırlamak veya web sohbet hizmetleri, yorum yapma ve derecelendirme sistemleri ve anketler gibi gelişmiş işlevleri etkinleştirmek gibi kullanıcı için avantajlı olan site işlevlerini desteklemek için de kullanıyoruz. Bunları istediğiniz zaman açabilir veya kapatabilirsiniz. Bunları yalnızca kullanımlarını önceden kabul ettiyseniz kullanacağız. Bu bağlamda kişisel verilerinizi işlemek için dayandığımız yasal dayanak, sizin açık rızanızdır. Son olarak, web sitemizde gezinme davranışınızı izlemek ve size ve ilgi alanlarınıza uygun kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için Hedefli Reklamcılık ve Sosyal Medya Çerezleri kullanıyoruz. Bu aynı zamanda, bu platformlarda size yönelik reklamları hedeflemeyi ve reklamlarımızın katılımını ve performansını izlemeyi sağlayan sosyal medya çerezlerini, pikselleri ve etiketleri de içerir. Bize e-posta adresinizi veya telefon numaranızı vermeniz durumunda (örneğin, bir ürün satın alırken veya web sitemizde bir form doldururken), daha doğru dönüşüm takibi sağlamak için bunları şifreli bir biçimde reklam platformumuza aktarabiliriz. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz diğer web sitelerinde gördüğünüz içeriği ve mesajları etkiler. Bunları istediğiniz zaman açabilir veya kapatabilirsiniz. Bunları yalnızca kullanımlarını önceden kabul ettiyseniz kullanacağız. Örneğin, bir Philips ürünüyle ilgili bir makale okuyorsanız, bizim veya üçüncü tarafın web sitesinde size bu ürünle ilgili reklamlar gösterebiliriz. Bu bağlamda kişisel verilerinizi işlemek için dayandığımız yasal dayanak, sizin açık rızanızdır. Ayrıca, promosyon iletişimleri almamız için bize açık rıza verdiyseniz, bu çerezlerden toplanan bilgileri size tercihlerinize göre uyarlanmış iletişimler göndermek için kullanacağız. Bu web sitesinde kullandığımız belirli çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimini okuyun. Çerez tercihlerinizi istediğiniz zaman çerez onay yöneticimizden ayarlayabilirsiniz. Web sitemizde çerez tercihlerinizi ayarlamanın yanı sıra, çerez tercihlerinizi tarayıcınızda istediğiniz zaman yönetebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızın size web sitemizdeki Çerez Ayarları ile aynı kullanım kolaylığını sunmayabileceğini lütfen unutmayın. Tarayıcı ayarlarınızda tüm çerezleri devre dışı bırakırsanız, tarayıcınız bu Temel Çerezleri ayarlamamızı engelleyeceği için web sitemizdeki belirli bölümlerin veya özelliklerin çalışmadığını görebilirsiniz. Aşağıdaki tarayıcılar için çerezleri nasıl devre dışı bırakacağınız veya çerez ayarlarınızı nasıl yöneteceğiniz hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

Google Chrome: Chrome'da çerezleri silme, çerezlere izin verme ve yönetme - Bilgisayar - Google Chrome Yardım

Firefox: Masaüstü için Firefox'ta Gelişmiş İzlenme Koruması | Firefox Yardım (mozilla.org)

Microsoft: Microsoft Edge'de tanımlama bilgilerini yönetme: Görüntüleme, izin verme, engelleme, silme ve kullanma - Microsoft Desteği

Safari: Çerezleri ve web sitesi verilerini yönetme - Safari Yardım (apple.com)