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Çocukların En İyi Arkadaşı
Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocukların En İyi Arkadaşı
Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün
Çocukların En İyi Arkadaşı
Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocukların En İyi Arkadaşı
Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün
Çocuk kulaklıkları
Philips Online Mağaza fiyatı
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Sade, ergonomik baş bandı, tamamen ayarlanabilir olmasıyla her çocuğun kafasına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.
Vidasız ve dayanıklı tasarım sayesinde kulaklık parçaları kolayca yerlerinden çıkarılıp yerlerine geri takılabilir.
Kulaklık modülleri, üstün konfor ve güvenlik için yumuşak köpükten tamponlara sahiptir.
İnce baş bandı o kadar hafif ve rahattır ki saatler boyunca keyifle takabilirsiniz. Çocukların kafalarında kulaklık olduğunu unutacakları kadar rahattır.
Gürültü önleyici kulak yastıkları çevresel gürültüyü önemli seviyede azaltır, böylece çocuklar müziğin tadını çıkarabilmek için sesi yükseltmek zorunda kalmazlar.
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