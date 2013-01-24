Çocukların En İyi Arkadaşı

Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün