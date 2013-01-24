Kolay saklama. Düz ve kompakt katlanabilen tasarım

Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak ceplere ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir cihaza dönüştürebilirsiniz.