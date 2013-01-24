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    Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

    TAK4206PK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Parlak ve cesur Parlak ve cesur Parlak ve cesur
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      Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

      TAK4206PK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Parlak ve cesur

      Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün

      Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

      Parlak ve cesur

      Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün

      Parlak ve cesur

      Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün

      Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

      Parlak ve cesur

      Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün

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        Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Parlak ve cesur

        • Kulak üstü kablosuz kulaklık
        • Işıklı kulaklık başlıkları
        • Uygulama tabanlı ebeveyn denetimleri
        • Ses 85 dB ve altı ile sınırlı

        Kablosuz yapısı sayesinde dolaşma derdini ortadan kaldırır. 28 saat oynatma süresi

        Çocuklar yolculuklarda, ekran başında veya ödev yaparken kullanabilecekleri bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları çok sevecek! Tek bir şarjla 28 saat oynatma süresi sunan kulaklığın tam şarj olması 2 saat sürer. 15 dakikalık şarj, 2 saatlik ekstra oynatma süresi sağlar.

        Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ebeveyn denetimleri

        Küçüklerin kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda, 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm sürücüler bulunmaktadır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulamasında maksimum ses düzeyini ve oynatma süresi sınırları da ayarlayabilirler. Çocuklar eğlenirken siz rahat edersiniz.

        Kulak başlıklarında eğlenceli ve renkli ışıklı paneller bulunur

        Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan ışıklı paneller bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.

        Çocuk dostu rahatlık

        Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak kafa bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar. Esnek kafa bandı kolayca ayarlanabilir.

        Müzikten çağrılara kolay kontrol

        Çocuklar, müziği ve çağrıları düğmeler sayesinde yardım almadan kontrol edebilir. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.

        Kolay saklama. Düz ve kompakt katlanabilen tasarım

        Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak ceplere ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir cihaza dönüştürebilirsiniz.

        Ses kablosuyla uyumlu (3,5 mm jak)

        3,5 mm ses bağlantı noktası, çocukların kulaklıklarını akıllı telefonlarına veya el tipi konsollarına doğrudan bağlayabilmelerini sağlar.

        Özel ses kontrolü ve daha fazlası. Philips Kulaklık uygulaması

        Philips Kulaklık uygulaması, ses düzeyi sınırlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca oynatma süresini gün veya hafta başına sınırlayabilirsiniz. Süre sınırına ulaşıldığında sesli uyarı çocuğunuzu uyarır ve ses düzeyi çok artırıldığında uygulama bunu otomatik olarak azaltabilir.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB-C kablosu

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          10  m

        • Kullanılabilirlik

          Otomatik kapatma
          evet

        • Tasarım

          Renk
          Pembe
          Kullanım şıklığı
          Baş bandı

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj süresi
          2  saat
          Müzik çalma süresi
          28  saat
          Şarj edilebilir
          Evet
          Konuşma süresi
          25 saat

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          18  cm
          Yükseklik
          4,5  cm
          Ağırlık
          0,128  kg
          Genişlik
          14,6  cm

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          32 Ohm
          Maksimum güç girişi
          10  mW
          Hassasiyet
          83 dB (1K Hz)
          Hoparlör çapı
          32  mm

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          GTIN
          1 48 95229 11755 3
          Brüt ağırlık
          1,003  kg
          Yükseklik
          24  cm
          Uzunluk
          21,3  cm
          Net ağırlık
          0,465  kg
          Dara ağırlığı
          0,538  kg
          Genişlik
          17  cm

        • Ambalaj boyutları

          EAN
          48 95229 11755 6
          Derinlik
          5  cm
          Brüt ağırlık
          0,265  kg
          Yükseklik
          22,5  cm
          Net ağırlık
          0,155  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,11  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          19,5  cm

        • UPC

          UPC
          8 40063 20177 4

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            • Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre 85 dB ve altına sınırlandırılmıştır.

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