Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ebeveyn denetimleri

Küçüklerin kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda, 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm sürücüler bulunmaktadır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulamasında maksimum ses düzeyini ve oynatma süresi sınırları da ayarlayabilirler. Çocuklar eğlenirken siz rahat edersiniz.