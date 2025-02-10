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      2000 series Çocuklar için kulak üstü kulaklıklar

      TAK2000MP/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Süper güvenli, süper eğlenceli!

      Çocuklar bu renkli kablolu kulaklıklarla eğlencenin tadını çıkarıyor! Hafif ve sağlam bu kulaklıkların ses seviyeleri güvenli bir dinleme deneyimi sunmak için sınırlandırılmıştır. Arkadaşlarınız mı geliyor? Ses paylaşımı, çocukların kulaklıklarını bir arkadaşlarının kulaklığıyla papatya zinciri yöntemiyle bağlamasını ve içerikleri birlikte dinleyebilmelerini sağlar.

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      2000 series Çocuklar için kulak üstü kulaklıklar

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      2000 series
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      2000 series

      Çocuklar için kulak üstü kulaklıklar

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      Süper güvenli, süper eğlenceli!

      • Kulak üstü kablolu kulaklıklar
      • Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır
      • Kişiselleştirilebilir. Ses paylaşımı
      • Dayanıklı ve katlanabilir

      Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*

      Özellikle genç kulaklar tarafından güvenle kullanılabilmesi için tasarlanan bu kulaklıkların ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*. Müzik, çizgi film, eğitim videoları: Dinledikleri şey ne olursa olsun çok yüksek sese maruz kalmayacaklarını bilmenin rahatlığını yaşayın.

      Çocuk dostu rahatlık ve kullanım kolaylığı

      Yumuşak kulaklık başlığı yastıklarına sahip küçük kulaklık başlıkları, bu hafif kulaklıkların çocuklar için konforlu olmasını sağlar. Yastıklı baş bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmında çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.

      Eğlenceyi ikiye katlamak için ses paylaşımı

      Dahili ses paylaşımı bağlantı noktası sayesinde bu kulaklıkları papatya zinciri yöntemiyle bağlayabilirsiniz, böylece çocuklar içerikleri aynı cihazdan birlikte dinleyebilir. Bu kulaklıklardaki ses paylaşım bağlantı noktasına standart bir 3,5 mm kulaklık kablosu bağlayıp ardından kablonun diğer ucunu ikinci kulaklık çiftinin kulaklık soketine takmanız yeterli.

      Özelleştirilebilir kulaklık başlıklarıyla renkli tasarım

      Çok renkli tasarımı sayesinde kulaklıklar harika bir şekilde öne çıkar ve çocuklar kendi sanat eserlerini kullanarak kulaklıklarını özelleştirebilir! Şeffaf kulaklık başlığı penceresini kaldırıp çizimlerini yerleştirdikten sonra pencereyi tekrar kapatmanız yeterlidir.

      Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir

      Dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Kullanılmadığında katlanarak düz şekilde bir çekmecede kolaylıkla saklanabilir. Ayrıca, kulaklıkları düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket oluşturabilirsiniz.

      Çoğu cihazla uyumludur. Kutuda 3,5 mm - USB-C kablosu bulunur

      Bu kablolu kulaklıklar, cihazlara USB-C üzerinden bağlanmaları sayesinde çoğu dizüstü bilgisayar, telefon ve tabletle uyumludur. 3,5 mm kablo takılı çıkarılabilir USB-C kulaklık jakı adaptörü birlikte verilir.

      Arkadaşlarınız ve ailenizle net aramalar

      Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

      Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

      İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.

      İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj

      Bu kulaklıklarda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmaktadır. İstenmeyen kabloların gönderilmesini önlemek adına kulaklıkların papatya zinciri yöntemiyle bağlanması için gereken 3,5 mm standart ses kablosu kutuya dahil değildir.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        20 - 20.000 Hz
        Hoparlör çapı
        32 mm
        Empedans
        32 Ohm
        Maksimum güç girişi
        20 mW
        Hassasiyet
        112 dB (1 kHz, 179 mV)
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Kablo uzunluğu
        1,2 m
        3,5 mm kulaklık jakı
        Evet

      • Dış Karton

        Uzunluk
        20.30  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        15.00  cm
        Brüt ağırlık
        0.910  kg
        Yükseklik
        21.70  cm
        GTIN
        1 48 95229 15895 2
        Net ağırlık
        0.41  kg
        Dara ağırlığı
        0.50  kg

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        21.7  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        18.8  cm
        Derinlik
        4.6  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 15895 5
        Brüt ağırlık
        0.245  kg
        Net ağırlık
        0.135  kg
        Dara ağırlığı
        0.110  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        18.00  cm
        Genişlik
        16.00  cm
        Derinlik
        4.00  cm
        Ağırlık
        0.135  kg

      • Aksesuarlar

        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Birlikte verilen adaptörler
        USB-C jak adaptörü

      • Tasarım

        Renk
        Macenta Mor
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Katlanabilen tasarım
        Düz/İçe
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Sentetik deri
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        1 mic

      • UPC

        UPC
        8 40063 20593 2

      Badge-D2C

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      • *Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre 85 dB ve altına sınırlandırılmıştır.

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