TAK2000MP/00
Süper güvenli, süper eğlenceli!
Çocuklar bu renkli kablolu kulaklıklarla eğlencenin tadını çıkarıyor! Hafif ve sağlam bu kulaklıkların ses seviyeleri güvenli bir dinleme deneyimi sunmak için sınırlandırılmıştır. Arkadaşlarınız mı geliyor? Ses paylaşımı, çocukların kulaklıklarını bir arkadaşlarının kulaklığıyla papatya zinciri yöntemiyle bağlamasını ve içerikleri birlikte dinleyebilmelerini sağlar.Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Çocuklar için kulak üstü kulaklıklar
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Özellikle genç kulaklar tarafından güvenle kullanılabilmesi için tasarlanan bu kulaklıkların ses seviyesi 85 dB ile sınırlandırılmıştır*. Müzik, çizgi film, eğitim videoları: Dinledikleri şey ne olursa olsun çok yüksek sese maruz kalmayacaklarını bilmenin rahatlığını yaşayın.
Yumuşak kulaklık başlığı yastıklarına sahip küçük kulaklık başlıkları, bu hafif kulaklıkların çocuklar için konforlu olmasını sağlar. Yastıklı baş bandı, mükemmel uyum için kolayca ayarlanabilir ve arka kısmında çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.
Dahili ses paylaşımı bağlantı noktası sayesinde bu kulaklıkları papatya zinciri yöntemiyle bağlayabilirsiniz, böylece çocuklar içerikleri aynı cihazdan birlikte dinleyebilir. Bu kulaklıklardaki ses paylaşım bağlantı noktasına standart bir 3,5 mm kulaklık kablosu bağlayıp ardından kablonun diğer ucunu ikinci kulaklık çiftinin kulaklık soketine takmanız yeterli.
Çok renkli tasarımı sayesinde kulaklıklar harika bir şekilde öne çıkar ve çocuklar kendi sanat eserlerini kullanarak kulaklıklarını özelleştirebilir! Şeffaf kulaklık başlığı penceresini kaldırıp çizimlerini yerleştirdikten sonra pencereyi tekrar kapatmanız yeterlidir.
Dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Kullanılmadığında katlanarak düz şekilde bir çekmecede kolaylıkla saklanabilir. Ayrıca, kulaklıkları düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket oluşturabilirsiniz.
Bu kablolu kulaklıklar, cihazlara USB-C üzerinden bağlanmaları sayesinde çoğu dizüstü bilgisayar, telefon ve tabletle uyumludur. 3,5 mm kablo takılı çıkarılabilir USB-C kulaklık jakı adaptörü birlikte verilir.
Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.
Bu kulaklıklarda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmaktadır. İstenmeyen kabloların gönderilmesini önlemek adına kulaklıkların papatya zinciri yöntemiyle bağlanması için gereken 3,5 mm standart ses kablosu kutuya dahil değildir.
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