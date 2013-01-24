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    Çocuk kulaklıkları

    SHK2000PK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Çocukların En İyi Arkadaşı Çocukların En İyi Arkadaşı Çocukların En İyi Arkadaşı
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      Çocuk kulaklıkları

      SHK2000PK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Çocukların En İyi Arkadaşı

      Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün

      Çocuk kulaklıkları

      Çocukların En İyi Arkadaşı

      Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün

      Çocukların En İyi Arkadaşı

      Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün

      Çocuk kulaklıkları

      Çocukların En İyi Arkadaşı

      Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur. Tüm faydaları görün

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        Çocuk kulaklıkları

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        Çocukların En İyi Arkadaşı

        Boyutu çocuklar için tasarlanmıştır, maksimum ses sınırı vardır

        • Kulak üstü
        • Pembe - Mor
        Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir baş bandı

        Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir baş bandı

        Sade, ergonomik baş bandı, tamamen ayarlanabilir olmasıyla her çocuğun kafasına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.

        32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

        32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

        Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek için en iyi malzemedir.

        Zorlu koşullar için oluşturulan vidasız ve dayanıklı tasarım

        Zorlu koşullar için oluşturulan vidasız ve dayanıklı tasarım

        Vidasız ve dayanıklı tasarım sayesinde kulaklık parçaları kolayca yerlerinden çıkarılıp yerlerine geri takılabilir.

        Yumuşak kulak tamponları rahat ve güvenli uyum sağlar

        Yumuşak kulak tamponları rahat ve güvenli uyum sağlar

        Kulaklık modülleri, üstün konfor ve güvenlik için yumuşak köpükten tamponlara sahiptir.

        Üstün konfor ve uyum için ultra hafif baş bandı

        Üstün konfor ve uyum için ultra hafif baş bandı

        İnce baş bandı o kadar hafif ve rahattır ki saatler boyunca keyifle takabilirsiniz. Çocukların kafalarında kulaklık olduğunu unutacakları kadar rahattır.

        Tüm ses seviyelerinde net bir ses sunan gürültü önleyici kulak yastıkları

        Gürültü önleyici kulak yastıkları çevresel gürültüyü önemli seviyede azaltır, böylece çocuklar müziğin tadını çıkarabilmek için sesi yükseltmek zorunda kalmazlar.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32  ohm
          Maksimum güç girişi
          40  mW
          Hassasiyet
          99  dB
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          12 - 22 000  Hz
          Hoparlör çapı
          32 mm

        • Tasarım

          Renk
          Pembe-mor

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          2,8  inç
          Derinlik
          7  cm
          Yükseklik
          6,1  inç
          Yükseklik
          15,5  cm
          Ağırlık
          0,1002  kg
          Ağırlık
          0,221  lb
          Genişlik
          5,1  inç
          Genişlik
          13  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          7,5  cm
          Derinlik
          3  inç
          EAN
          69 23410 73063 0
          Brüt ağırlık
          0,154  kg
          Brüt ağırlık
          0,34  lb
          Yükseklik
          22,1  cm
          Yükseklik
          8,7  inç
          Net ağırlık
          0,221  lb
          Net ağırlık
          0,1002  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Dara ağırlığı
          0,0538  kg
          Dara ağırlığı
          0,119  lb
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Genişlik
          7,8  inç
          Genişlik
          19,8  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          0,71  kg
          Brüt ağırlık
          1,565  lb
          GTIN
          1 69 23410 73063 7
          Yükseklik
          10,3  inç
          Yükseklik
          26,2  cm
          Uzunluk
          9,4  inç
          Uzunluk
          24  cm
          Net ağırlık
          0,3006  kg
          Net ağırlık
          0,663  lb
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,903  lb
          Dara ağırlığı
          0,4094  kg
          Genişlik
          8,5  inç
          Genişlik
          21,5  cm

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