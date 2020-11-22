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  • Çocukların En İyi Arkadaşı
  • Çocukların En İyi Arkadaşı

Üretimden kaldırıldı

Çocuk kulaklıkları

SHK2000PK/00

5
| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Çocukların En İyi Arkadaşı
Küçük müzik tutkunlarına ses dünyasını tanıtmak için doğru kulaklık. Net bas sesi ve eğlenceli tasarımıyla büyümekte olan çocuklar için özel olarak tasarlanmıştır ve her koşula uyacak şekilde dayanıklıdır. 85 dB ses kapasitesi ile eğlenceli ve güvenli müzik keyfi sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Boyutu çocuklar için tasarlanmıştır, maksimum ses sınırı vardır

Çocukların En İyi Arkadaşı

  • 30 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Pembe - Mor

  • Ses 85 dB ve altı ile sınırlı

Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir kafa bandı

Büyüme çağındaki çocuğunuza uygun, ergonomik, ayarlanabilir kafa bandı

Sade ve ergonomik kafa bandı, tamamen ayarlanabilir olması sayesinde her çocuğun başına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.

32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

32 mm Neodimyum hoparlör sürücüleri, tam dengeli ses verir

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyet için güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek açısından en iyi malzemedir.

Zorlu koşullar için oluşturulan vidasız ve dayanıklı tasarım

Zorlu koşullar için oluşturulan vidasız ve dayanıklı tasarım

Vidasız ve dayanıklı tasarım sayesinde kulaklık parçaları kolayca yerlerinden çıkarılıp yerlerine geri takılabilir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

22/11/2020

Türkiye

Türkiye

Çoğunuz için hiç düşünmeden alin

Philips kalitesi beni hiç yanıltmadı Kız çocuğum için aldım gerek malzeme kalitesi gerek ses kalitesi ve sınırlandırılmış max. Ses desibel tam çocukların kulak sağlığı için

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHK2000PK Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHK2000PK Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır

22/11/2020

Türkiye

Türkiye

Çocuğunuz için hiç düşünmeden alınız

Philips kalitesi beni hiç yanıltmadı Erkek çocuğum için aldım gerek malzeme kalitesi gerek ses kalitesi ve sınırlandırılmış max. Ses desibel tam çocukların kulak sağlığı için

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Çocuğunu mutlu etmek isteyen alsın!

Çocuğuma doğum günü hediyesi için bir kulaklık almak istiyordum.malum piyasada yüzlerce marka ve çeşit olduğu için karar vermekte zorlanirken bu kulaklığı fark ettim... biraz inceledikten sonra karar verip satın aldım ve inceleme fırsatı buldum.sizde pişman olmak istemiyorsanız acele edin...

Avantajlar

Ses ve tasarım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları