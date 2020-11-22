2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
30 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Pembe - Mor
Ses 85 dB ve altı ile sınırlı
Sade ve ergonomik kafa bandı, tamamen ayarlanabilir olması sayesinde her çocuğun başına rahatça uyar ve büyüme çağındaki çocuğunuz tarafından konforlu şekilde kullanılabilir.
Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyet için güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve saf, dengeli bir ses kalitesi elde etmek açısından en iyi malzemedir.
Vidasız ve dayanıklı tasarım sayesinde kulaklık parçaları kolayca yerlerinden çıkarılıp yerlerine geri takılabilir.
5.0
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Miharbi16
22/11/2020
Türkiye
Çoğunuz için hiç düşünmeden alin
Philips kalitesi beni hiç yanıltmadı Kız çocuğum için aldım gerek malzeme kalitesi gerek ses kalitesi ve sınırlandırılmış max. Ses desibel tam çocukların kulak sağlığı için
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHK2000PK Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHK2000PK Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır
Miharbi16
22/11/2020
Türkiye
Çocuğunuz için hiç düşünmeden alınız
Philips kalitesi beni hiç yanıltmadı Erkek çocuğum için aldım gerek malzeme kalitesi gerek ses kalitesi ve sınırlandırılmış max. Ses desibel tam çocukların kulak sağlığı için
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır
Garage28
01/05/2020
Türkiye
Çocuğunu mutlu etmek isteyen alsın!
Çocuğuma doğum günü hediyesi için bir kulaklık almak istiyordum.malum piyasada yüzlerce marka ve çeşit olduğu için karar vermekte zorlanirken bu kulaklığı fark ettim... biraz inceledikten sonra karar verip satın aldım ve inceleme fırsatı buldum.sizde pişman olmak istemiyorsanız acele edin...
Avantajlar
Ses ve tasarım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHK2000BL Çocuk kulaklıkları için yapılmıştır