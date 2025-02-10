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      4000 series Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

      TAK4200MP/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

      Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler ve eğlenceli kablosuz ses paylaşım özelliğiyle bu kulaklıklar çocukların seveceği şekilde tasarlanmıştır. Genç kulaklara yönelik olarak ses seviyesi sınırlandırılmıştır ve özel seyahat modu çocukların içerikleri daha gürültülü ortamlarda da güvenli bir şekilde dinlemesini sağlar.

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      4000 series Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

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      4000 series
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      4000 series

      Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar

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      Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu

      • Kulak üstü kablosuz kulaklık
      • Ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır
      • LED ışıklar. Ses paylaşımı
      • Dayanıklı ve katlanabilir

      Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ev ve seyahat için ses sınırlandırmaları

      Özellikle genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinlenmek üzere 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışındaki gürültülü ortamlarda müzik dinlenmesi için ebeveynler, Philips Headphones uygulamasını kullanarak 85 dB'lik seyahat modu ses düzeyi sınırını ayarlayabilir.

      Çocuk dostu rahatlık ve kullanım kolaylığı

      Kulaklık başlıklarının alt kısmındaki büyük yuvarlak kontrol düğmeleri, çocukların bu kulaklıkları kullanmasını kolaylaştırırken yumuşak yastıklı küçük kulaklık başlıkları, kulaklıkları rahatça takmalarını sağlar. Yastıklı baş bandı, kulaklıkların tam oturması için kolayca ayarlanır ve arka kısımda çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.

      Kablosuz ses paylaşımı eğlenceyi iki katına çıkarır

      Çocuğunuzun arkadaşının da bir Philips K4200 kulaklığı varsa kulaklıklar arasında kablosuz bir papatya zinciri oluşturabilir ve aynı sesi dinleyebilirler. Bir çift kulaklık, dinlemek istedikleri akıllı cihaza bağlanır ve ardından her iki arkadaşın da ses paylaşım moduna girmek için çok işlevli düğmeye dört kez basması gerekir.

      LED ışıklı renkli tasarım

      Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler, bu kulaklıkların çok renkli tasarımıyla birleşerek harika bir şekilde öne çıkmasını sağlar. LED'ler farklı renklerde yanacak şekilde ayarlanabilir: Kendi tarzlarını ifade etmek isteyen çocuklar için mükemmeldir.

      Sağlam, dayanıklı ve katlanabilir

      Dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Kullanılmadığında katlanarak düz şekilde bir çekmecede kolaylıkla saklanabilir. Ayrıca, kulaklıkları düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket oluşturabilirsiniz.

      Ebeveyn kontrolleri ile Philips Headphones uygulaması

      Yardımcı uygulamamız, çocukların çok uzun süre içerik dinlememesi için oynatma süresi sınırlarını belirlemek üzere kullanılabilir. Alternatif olarak bu kulaklıkları, ses düzeyini 75 dB ile sınırlayan varsayılan ayarlardan sesi 85 dB ile sınırlayan seyahat moduna geçirmek için de uygulamayı kullanabilirsiniz.*

      Uzun pil ömrü ve kolay kablosuz bağlantılar

      Hafta sonu eğlencelerinden ev ödevlerine kadar bu kulaklıklar, tam şarjla 45 saate kadar oynatma süresi sağlar (tam şarj, birlikte verilen USB-C kablosuyla 2 saat sürer). Kulaklıklardaki özel BT düğmesi, çocukların cihazlarıyla eşleşmelerini kolaylaştırır ve çok noktalı bağlantı, aynı anda birden fazla cihaza bağlanmalarını sağlar.

      Arkadaşlarınız ve ailenizle net aramalar

      Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

      Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

      İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.

      İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj

      Bu kulaklıklarda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmaktadır.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        20 - 20.000 Hz
        Hoparlör çapı
        32 mm
        Empedans
        32 Ohm
        Maksimum güç girişi
        20 mW
        Hassasiyet
        112 dB (1 kHz)
        Sürücü tipi
        Dinamik

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        5,4
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimum menzil
        En fazla 10  m
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        SBC

      • Dış Karton

        Uzunluk
        20.30  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        15.00  cm
        Brüt ağırlık
        0.940  kg
        Yükseklik
        21.70  cm
        GTIN
        1 48 95229 15897 6
        Net ağırlık
        0.43  kg
        Dara ağırlığı
        0.51  kg

      • Kullanılabilirlik

        Ses seviyesi kontrolü
        Evet
        Philips Headphones uygulama desteği
        Evet
        Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
        Evet
        Kontrol türü
        Düğme
        Ses düzeyi sınırlama (maks. 85 dB)
        Evet

      • Güç

        Pil sayısı
        1 adet
        Müzik çalma süresi
        45  saat
        Konuşma süresi
        19 saat
        Şarj süresi
        2  saat
        Pil ağırlığı (Toplam)
        6.5  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        300  mAh
        Pil ömrü bekleme süresi
        180 days
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer (dahili)

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        21.7  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        18.8  cm
        Derinlik
        4.6  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 15897 9
        Brüt ağırlık
        0.262  kg
        Net ağırlık
        0.144  kg
        Dara ağırlığı
        0.118  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        18.00  cm
        Genişlik
        16.00  cm
        Derinlik
        4.00  cm
        Ağırlık
        0.129  kg

      • Aksesuarlar

        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Şarj kablosu
        USB-C kablosu, 200 mm

      • Tasarım

        Renk
        Macenta Mor
        Kullanım şıklığı
        Kulak üstü
        Katlanabilen tasarım
        Düz/İçe
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Sentetik deri
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        2 mics

      • UPC

        UPC
        8 40063 20595 6

      Badge-D2C

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      Yorumlar

      • *Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre normal modda 75 db, seyahat modunda 85 dB ile sınırlandırılmıştır.

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