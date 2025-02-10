TAK4200MP/00
Güvenli, eğlenceli ve seyahat dostu
Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler ve eğlenceli kablosuz ses paylaşım özelliğiyle bu kulaklıklar çocukların seveceği şekilde tasarlanmıştır. Genç kulaklara yönelik olarak ses seviyesi sınırlandırılmıştır ve özel seyahat modu çocukların içerikleri daha gürültülü ortamlarda da güvenli bir şekilde dinlemesini sağlar.Tüm faydaları görün
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Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklıklar
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Özellikle genç kulaklar için ekstra güvenli olacak şekilde tasarlanan bu kulaklıklar, evde veya ders çalışırken dinlenmek üzere 75 dB ile sınırlandırılmıştır. Ev dışındaki gürültülü ortamlarda müzik dinlenmesi için ebeveynler, Philips Headphones uygulamasını kullanarak 85 dB'lik seyahat modu ses düzeyi sınırını ayarlayabilir.
Kulaklık başlıklarının alt kısmındaki büyük yuvarlak kontrol düğmeleri, çocukların bu kulaklıkları kullanmasını kolaylaştırırken yumuşak yastıklı küçük kulaklık başlıkları, kulaklıkları rahatça takmalarını sağlar. Yastıklı baş bandı, kulaklıkların tam oturması için kolayca ayarlanır ve arka kısımda çocukların kulaklıkları hangi yönde takacaklarını görmelerine yardımcı olan noktalara sahiptir.
Çocuğunuzun arkadaşının da bir Philips K4200 kulaklığı varsa kulaklıklar arasında kablosuz bir papatya zinciri oluşturabilir ve aynı sesi dinleyebilirler. Bir çift kulaklık, dinlemek istedikleri akıllı cihaza bağlanır ve ardından her iki arkadaşın da ses paylaşım moduna girmek için çok işlevli düğmeye dört kez basması gerekir.
Kulaklık başlıklarındaki renkli LED'ler, bu kulaklıkların çok renkli tasarımıyla birleşerek harika bir şekilde öne çıkmasını sağlar. LED'ler farklı renklerde yanacak şekilde ayarlanabilir: Kendi tarzlarını ifade etmek isteyen çocuklar için mükemmeldir.
Dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden üretilen bu kulaklıklar, çocukların günlük kullanımının zorluklarına dayanacak şekilde üretilmiştir. Kullanılmadığında katlanarak düz şekilde bir çekmecede kolaylıkla saklanabilir. Ayrıca, kulaklıkları düz ve içe doğru katlayarak ceplere ve çantalara kolayca sığan kompakt bir paket oluşturabilirsiniz.
Yardımcı uygulamamız, çocukların çok uzun süre içerik dinlememesi için oynatma süresi sınırlarını belirlemek üzere kullanılabilir. Alternatif olarak bu kulaklıkları, ses düzeyini 75 dB ile sınırlayan varsayılan ayarlardan sesi 85 dB ile sınırlayan seyahat moduna geçirmek için de uygulamayı kullanabilirsiniz.*
Hafta sonu eğlencelerinden ev ödevlerine kadar bu kulaklıklar, tam şarjla 45 saate kadar oynatma süresi sağlar (tam şarj, birlikte verilen USB-C kablosuyla 2 saat sürer). Kulaklıklardaki özel BT düğmesi, çocukların cihazlarıyla eşleşmelerini kolaylaştırır ve çok noktalı bağlantı, aynı anda birden fazla cihaza bağlanmalarını sağlar.
Dahili mikrofon, çocukların aile ve arkadaşlarıyla görüşme yapmasına olanak tanır. Özel bir mikrofon seslerini alırken gürültü azaltma algoritması, çevreden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
İster film ister müzik, bu kulaklıklarla dinledikleri her şeyi sevecekler! Çocuklara yönelik bu kulak üstü kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinledikleri her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkarırlar.
Bu kulaklıklarda geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılırken plastik içermeyen ambalajımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton ve soya bazlı mürekkep kullanılmaktadır.
Ses
Bağlantı
Dış Karton
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