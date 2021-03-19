2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAK4206BL/00
Parlak ve cesur
Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir.
Kulak üstü kablosuz kulaklık
Işıklı kulaklık başlıkları
Uygulama tabanlı ebeveyn denetimleri
Ses 85 dB ve altı ile sınırlı
Çocuklar yolculuklarda, ekran başında veya ödev yaparken kullanabilecekleri bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları çok sevecek! Tek bir şarjla 28 saat oynatma süresi sunan kulaklığın tam şarj olması 2 saat sürer. 15 dakikalık şarj, 2 saatlik ekstra oynatma süresi sağlar.
Küçüklerin kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda, 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm sürücüler bulunmaktadır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulamasında maksimum ses düzeyini ve oynatma süresi sınırları da ayarlayabilirler. Çocuklar eğlenirken siz rahat edersiniz.
Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan ışıklı paneller bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.
Yorumlar
Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre 85 dB ve altına sınırlandırılmıştır.
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.