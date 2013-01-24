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Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak ve cesur
Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün
Parlak ve cesur
Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Parlak ve cesur
Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir. Tüm faydaları görün
Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Çocuklar yolculuklarda, ekran başında veya ödev yaparken kullanabilecekleri bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları çok sevecek! Tek bir şarjla 28 saat oynatma süresi sunan kulaklığın tam şarj olması 2 saat sürer. 15 dakikalık şarj, 2 saatlik ekstra oynatma süresi sağlar.
Küçüklerin kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda, 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm sürücüler bulunmaktadır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulamasında maksimum ses düzeyini ve oynatma süresi sınırları da ayarlayabilirler. Çocuklar eğlenirken siz rahat edersiniz.
Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan ışıklı paneller bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.
Yumuşak kulak başlığı yastıkları ve yumuşak baş bandı yastığı, çocuklara hem müzik dinlerken hem de favori YouTuber'larını izlerken rahatlık sunar. Esnek baş bandı kolayca ayarlanabilir.
Çocuklar, müziği ve çağrıları düğmeler sayesinde yardım almadan kontrol edebilir. Bluetooth özelliğini açtığınız anda kulaklıklar eşleştirilmeye hazır hale gelir. Eşleştirildiklerinde ise en son eşleştirildikleri cihazı hatırlarlar.
Bu kablosuz kulak üstü çocuk kulaklıkları, iki yönde katlanabilen akıllı bir tasarıma sahiptir. Düz olarak katlayarak bir yatak odası çekmecesinde saklayabilirsiniz. Dilerseniz düz olarak ve içe katlayarak ceplere ve çantalarda saklamaya uygun kompakt bir cihaza dönüştürebilirsiniz.
3,5 mm ses bağlantı noktası, çocukların kulaklıklarını akıllı telefonlarına veya el tipi konsollarına doğrudan bağlayabilmelerini sağlar.
Philips Kulaklık uygulaması, ses düzeyi sınırlarını ayarlayabilmenizi sağlar. Ayrıca oynatma süresini gün veya hafta başına sınırlayabilirsiniz. Süre sınırına ulaşıldığında sesli uyarı çocuğunuzu uyarır ve ses düzeyi çok artırıldığında uygulama bunu otomatik olarak azaltabilir.
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