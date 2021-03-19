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Üretimden kaldırıldı

Çocuklar için kablosuz kulak üstü kulaklık

TAK4206BL/00

Parlak ve cesur

Bu dayanıklı ve esnek kulak üstü kulaklıklarla ışığınızı yansıtın! Kulaklık başlıklarındaki paneller renkli ışıklarla yanıp söner ve ses düzeyi 85 dB ile sınırlandırılmıştır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulaması üzerinden ses düzeyini ve oynatma süresini kontrol edebilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Parlak ve cesur

  • Kulak üstü kablosuz kulaklık

  • Işıklı kulaklık başlıkları

  • Uygulama tabanlı ebeveyn denetimleri

  • Ses 85 dB ve altı ile sınırlı

Kablosuz yapısı sayesinde dolaşma derdini ortadan kaldırır. 28 saat oynatma süresi

Kablosuz yapısı sayesinde dolaşma derdini ortadan kaldırır. 28 saat oynatma süresi

Çocuklar yolculuklarda, ekran başında veya ödev yaparken kullanabilecekleri bu kablosuz kulak üstü kulaklıkları çok sevecek! Tek bir şarjla 28 saat oynatma süresi sunan kulaklığın tam şarj olması 2 saat sürer. 15 dakikalık şarj, 2 saatlik ekstra oynatma süresi sağlar.

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ebeveyn denetimleri

Her zaman güvenli, her zaman eğlenceli. Ebeveyn denetimleri

Küçüklerin kulakları için güvenli olacak şekilde özel olarak tasarlanan bu kulaklıklarda, 85 dB ile sınırlandırılmış 32 mm sürücüler bulunmaktadır. Ebeveynler, Philips Kulaklık uygulamasında maksimum ses düzeyini ve oynatma süresi sınırları da ayarlayabilirler. Çocuklar eğlenirken siz rahat edersiniz.

Kulak başlıklarında eğlenceli ve renkli ışıklı paneller bulunur

Kulak başlıklarında eğlenceli ve renkli ışıklı paneller bulunur

Kulaklık başlıklarında, yanarak ekstra modern bir stil katan ışıklı paneller bulunur. Dört çeşit arasından seçim yapmak mümkündür: kırmızı ışıklar, yeşil ışıklar, mavi ışıklar veya üçünün karışımı! Işık seçenekleri arasında geçiş yapmak için kulaklık başlığının üzerindeki düğmeye basmak yeterlidir.

Teknik Özellikler

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Yasal Uyarılar

  1. Ses düzeyi, güvenli dinleme için EN 50332 standartlarına göre 85 dB ve altına sınırlandırılmıştır.

  2. Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.