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    Lumea Prestige
    lumea

    Tüylerde %92’ye varan azalma ile
    her an hazırsın

    Lumea IPL teknolojisiyle uzun süre pürüzsüz bir cilt

    BRI950/00

    Bunu değerlendiren ilk kişi ol

    Üç uygulamadan sonra tüylerde %92'ye varan oranında azalmayı görün**

    Hassas bölgelerde bile nazik ve etkili

    Uygulama sırasında kolayca erişim olanağı sağlayan kablosuz ve kablolu kullanım

    SenseIQ teknolojisine sahip Philips Lumea Prestige, en etkili IPL cihazımızdır ve evde rahatça kullanım için tasarlanmıştır. Akıllı uygulama başlıkları vücudunuzun her kıvrımına mükemmel bir şekilde uyum sağlar ve programları her bir bölgeye uyum sağlayacak şekilde ayarlar.
    Philips Lumea Prestige, BRI956/00
    Philips Online Mağaza fiyatı

    *12 uygulamadan sonra bacaklarda ortalama %78, bikini bölgesinde %64, koltuk altlarında %65 tüy azalması

    **Bacaklarda test edilmiştir. 3 uygulamadan sonra 55 kadının 27'sinde %92 veya üzeri sonuçlar alınmıştır

    Tüm Lumea IPL Ürünlerini Hemen Keşfet!

    %100 memnuniyet veya para iadesi

    %100 Memnun kalmazsanız Paranız İade, Philips Lumea
    Philips ürünlerinizi severek kullanmanızı istiyoruz. Ancak ürününüzden herhangi bir nedenle memnun kalmadığınız durumlarda uygun Philips Lumea IPL ürünleri için 60 gün içinde para iadesi garantisi sunuyoruz.
    Daha fazla bilgi
    Lumea videosu

    IPL nedir ve nasıl çalışır?


    Yoğun Işık Atımı, tüylerinizi ortadan kaldırmak için  hafif ışık kullanır. Işık, tüylerin köküne nüfuz eder ve zamanla yeniden çıkmasını altı aya kadar kademeli olarak engeller*. Lumea ile kadınlar, yalnızca 3 uygulamanın ardından genellikle %92’ye varan tüy azalması gözlemlemektedir**.

     

    *12 uygulamadan sonra bacaklarda ortalama %78, bikini bölgesinde %64, koltuk altlarında %65 tüy azalması

    **Bacaklarda test edilmiştir. 3 uygulamadan sonra 55 kadının 27'sinde %92 veya üzeri sonuçlar alınmıştır

    Algılar, uyum sağlar, bakım yapar


    Lumea Prestige, en rahat ışık ayarını göstermeden önce cilt tonunuzu algılayarak cildinizi anlamak üzere tasarlanmıştır. 2 akıllı uygulama başlığı, programları her bir vücut bölgesine uyum sağlayacak şekilde ayarlar.

    Cildinizi anlar ve nazik uygulama olanağı sunar


    Güneşli mevsimler cildinizi değiştirse bile SmartSkin sensörü uygulama yaptığınız vücut bölgesinin tonunu algılar ve beş rahat ışık ayarından birini gösterir.

    Her kıvrıma uyumlu bir Lumea.


    Özel olarak tasarlanmış uygulama başlıkları, altı ay boyunca tüyden arınmış pürüzsüz cilde giden yolda etkili uygulama için vücudunuzun her bölgesinde tüm kıvrımlara mükemmel uyum sağlayacak şekilde üretilmiştir*.
    Vücut aparatı
    Bacaklar, kollar ve karın için
    Vücut aparatı

    Bacaklar, kollar ve karın için


    Daha büyük pencere, daha geniş yüzeylerde hızlı uygulama sağlar.
    Yüz başlığı
    Yüz bölgesinde uygulama için ideal
    Yüz başlığı

    Yüz bölgesinde uygulama için ideal


    Üst dudak, çene veya çene hattınızdaki uygulamalar için özenle tasarlanmıştır.
    Koltuk altı için uygulama başlığı
    Koltuk altlarında bile kolayca kullanılabilir
    Koltuk altı için uygulama başlığı

    Koltuk altlarında bile kolayca kullanılabilir


    Kıvrımlı tasarım, uygulama zorluğuna sahip bölgelerde maksimum cilt teması sağlar.
    Bikini bölgesi için uygulama başlığı
    Hassas bölgelerde konfor
    bikini bölgesi için uygulama başlığı

    Hassas bölgelerde nazik uygulama

     

    Hassas bölgelerde bile nazik ve rahattır.

    Lumea uygulamasını keşfedin

    Tıraş, 1. adım

    1. Adım

    Tıraş, epilasyon veya ağda yoluyla tüyleri alın
    Cilt tonunu belirleme, 2. adım

    2. Adım

    Cilt tonunuzu belirleyin ve rahat ışık ayarını seçin
    BRI956 Lumea 3. adım

    3. Adım

    Lumea'yı 90 derece açıyla tutarak uygulamaya başlayın
    BRI956 Lumea 4. Adım

    4. Adım

    Vücut bölgenizin üzerinde hareket ederken ışık atımı düğmesine basın
    Uygulama yapmadan önce ürünün kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz.
    Lumea IPL uygulaması

    Her aşamada sizinle


    Ücretsiz Lumea IPL uygulaması kişiye özel uygulama programları, uyarlanabilir planlama ve uzun süreli pürüzsüz bir cilde daha kolay kavuşmanız için ipuçları sunar.
    lumea simgesi
    IPL uygulaması, app store'dan indirin
    IPL uygulaması - Google play'den indirin

    IPL bana uygun mu?

    Lumea Prestige, çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. Diğer IPL tabanlı uygulamalar gibi Lumea da beyaz, gri, açık sarı veya kızıl tüylerde ve çok koyu renkli ciltlerde kullanıma uygun değildir.

    Uygun vücut tüyü renkleri

    Vücut tüyü renk tablosu

    Uygun cilt tonları

    Cilt tonu tablosu

    Philips Lumea Prestige IPL'yi keşfedin

    Lumea videosu

    Diğer kullanıcıların Lumea Prestige hakkındaki görüşleri

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    Kutuda neler var?

    kutuda ne var?
    Lumea Prestige, 2 akıllı uygulama başlığı ve kullanışlı bir saklama çantasıyla birlikte gelir.
    Yüz başlığı

    Yüz başlığı

    Üst dudak, çene veya çene hattı için küçük düz pencere
    vücut için uygulama başlığı

    Vücut aparatı

    Daha hızlı uygulamalar için geniş pencere
    Philips Online Mağaza fiyatı

    Sıkça Sorulan Sorular

    IPL tüy alma nedir?

     

    IPL, Yoğun Işık Atımı anlamına gelir. Tüydeki melanin Lumea'daki ışığı emer. Işık ısıya dönüştürülür ve tüyleri dinlenme aşamasına geçmesi için uyarır. Evinizin konforunda gerçekleştirdiğiniz bu ağrısız işlem, uzun süreli pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar.

    IPL epilasyon bana uygun mu?

     

    Philips Lumea Prestige, birçok tüy ve cilt tipinde etkili, kolay ve güvenli bir şekilde çalışır. Çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. Tüy rengi ve cilt tonu arasındaki kontrast arttıkça IPL teknolojisinin etki oranı artar. Ancak Philips Lumea, beyaz/gri, açık sarı veya kızıl tüylerde bulunan düşük melanin konsantrasyonunun uygulamanın etkisiz olmasına yol açması nedeniyle bu tüy tiplerinde kullanılamaz. Çok fazla melanin konsantrasyonunun olduğu çok koyu cilt tonuna sahip kişilere de uygun değildir.

     

    Lumea cildinize ve tüy tipinize uygun değilse Philips'in epilatör serisi ve tıraş cihazlarıyla ilgili bilgi edinmek için buraya tıklayın.

    Lazer ve IPL arasındaki fark nedir?

     

    Lazer epilasyon monokromatik bir lazer ışığı kullanırken IPL geniş spektrumlu ışık darbeleri kullanır. Profesyonel lazer işlemi yüksek enerji kullanır ve belirli alanlara odaklanır. Lazer epilasyon birçok farklı isimle bilinir ancak IPL lazer değildir ve bunun anlaşılması çok önemlidir.

    Lumea Prestige BRI950'yi diğer Lumea Prestige IPL cihazlarımızla karşılaştırın

    Lumea Prestige

    Lumea Prestige

    Lumea Prestige

    Philips Online Mağaza fiyatı
    BRI950/00
    Özellikleri karşılaştır
    Lumea Prestige

    Lumea Advanced

    Lumea Prestige

    Philips Online Mağaza fiyatı
    2.199,99 TL*
    BRI921/00
    Özellikleri karşılaştır
    Lumea Prestige

    Lumea Advanced

    Lumea Prestige

    Philips Online Mağaza fiyatı
    SC1997/00
    Özellikleri karşılaştır

    Açıklama

    • Vücut, yüz, bikini bölgesi ve koltuk altları için özel olarak tasarlanmış 2 başlıklı IPL
    • Vücut, yüz ve hassas bölgeler için özel olarak tasarlanmış 2 başlıklı IPL
    • Vücut, yüz ve hassas bölgeler için özel olarak tasarlanmış 2 başlıklı IPL

    Tüy azaltma
    • 3 uygulamada %92**
    • 4 uygulamada %80
    • 4 uygulamada %80

    Enerji ayarları
    • 5
    • 5
    • 5

    SmartSkin sensörü

    Başlıklar
    • Vücut
    • Yüz
    • Vücut
    • Yüz
    • Vücut
    • Yüz

    İki alt bacak için hız
    • 8,5 dakika (kablolu)
    • 15 dakika (kablosuz)
    • 8,5 dakika (kablolu)
    • 8,5 dakika (kablolu)

    Kullanım kolaylığı
    • Kablolu ve kablosuz
    • Kablolu
    • Kablolu
    * Önerilen perakende satış fiyatı

    *12 uygulamadan sonra bacaklarda ortalama %78, bikini bölgesinde %64, koltuk altlarında %65 tüy azalması

    **Bacaklarda test edilmiştir. 3 uygulamadan sonra 55 kadının 27'sinde %92 veya üzeri sonuçlar alınmıştır

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