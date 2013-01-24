Philips Lumea Prestige, birçok tüy ve cilt tipinde etkili, kolay ve güvenli bir şekilde çalışır. Çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. Tüy rengi ve cilt tonu arasındaki kontrast arttıkça IPL teknolojisinin etki oranı artar. Ancak Philips Lumea, beyaz/gri, açık sarı veya kızıl tüylerde bulunan düşük melanin konsantrasyonunun uygulamanın etkisiz olmasına yol açması nedeniyle bu tüy tiplerinde kullanılamaz. Çok fazla melanin konsantrasyonunun olduğu çok koyu cilt tonuna sahip kişilere de uygun değildir.



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