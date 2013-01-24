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*12 uygulamadan sonra bacaklarda ortalama %78, bikini bölgesinde %64, koltuk altlarında %65 tüy azalması
**Bacaklarda test edilmiştir. 3 uygulamadan sonra 55 kadının 27'sinde %92 veya üzeri sonuçlar alınmıştır
Yoğun Işık Atımı, tüylerinizi ortadan kaldırmak için hafif ışık kullanır. Işık, tüylerin köküne nüfuz eder ve zamanla yeniden çıkmasını altı aya kadar kademeli olarak engeller*. Lumea ile kadınlar, yalnızca 3 uygulamanın ardından genellikle %92’ye varan tüy azalması gözlemlemektedir**.
*12 uygulamadan sonra bacaklarda ortalama %78, bikini bölgesinde %64, koltuk altlarında %65 tüy azalması
**Bacaklarda test edilmiştir. 3 uygulamadan sonra 55 kadının 27'sinde %92 veya üzeri sonuçlar alınmıştır
Hassas bölgelerde bile nazik ve rahattır.
IPL, Yoğun Işık Atımı anlamına gelir. Tüydeki melanin Lumea'daki ışığı emer. Işık ısıya dönüştürülür ve tüyleri dinlenme aşamasına geçmesi için uyarır. Evinizin konforunda gerçekleştirdiğiniz bu ağrısız işlem, uzun süreli pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlar.
Philips Lumea Prestige, birçok tüy ve cilt tipinde etkili, kolay ve güvenli bir şekilde çalışır. Çok beyaz ile esmer cilt tonları arasında ve doğal koyu sarı, kahverengi ve siyah tüylerde etkilidir. Tüy rengi ve cilt tonu arasındaki kontrast arttıkça IPL teknolojisinin etki oranı artar. Ancak Philips Lumea, beyaz/gri, açık sarı veya kızıl tüylerde bulunan düşük melanin konsantrasyonunun uygulamanın etkisiz olmasına yol açması nedeniyle bu tüy tiplerinde kullanılamaz. Çok fazla melanin konsantrasyonunun olduğu çok koyu cilt tonuna sahip kişilere de uygun değildir.
Lumea cildinize ve tüy tipinize uygun değilse Philips'in epilatör serisi ve tıraş cihazlarıyla ilgili bilgi edinmek için buraya tıklayın.
Lazer epilasyon monokromatik bir lazer ışığı kullanırken IPL geniş spektrumlu ışık darbeleri kullanır. Profesyonel lazer işlemi yüksek enerji kullanır ve belirli alanlara odaklanır. Lazer epilasyon birçok farklı isimle bilinir ancak IPL lazer değildir ve bunun anlaşılması çok önemlidir.
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Lumea Prestige
Lumea Prestige
Philips Online Mağaza fiyatı
BRI950/00
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Lumea Advanced
Lumea Prestige
Philips Online Mağaza fiyatı2.199,99 TL*
BRI921/00
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Lumea Advanced
Lumea Prestige
Philips Online Mağaza fiyatı
SC1997/00
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Açıklama
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Tüy azaltma
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Enerji ayarları
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SmartSkin sensörü
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Başlıklar
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İki alt bacak için hız
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Kullanım kolaylığı
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*12 uygulamadan sonra bacaklarda ortalama %78, bikini bölgesinde %64, koltuk altlarında %65 tüy azalması
**Bacaklarda test edilmiştir. 3 uygulamadan sonra 55 kadının 27'sinde %92 veya üzeri sonuçlar alınmıştır