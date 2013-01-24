Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Premium

    Airfryer XXL

    HD9867/90
    Genel Derecelendirme / 5
    • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım. Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım. Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
      -{discount-value}

      Premium Airfryer XXL

      HD9867/90
      Genel Derecelendirme / 5

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün

      Premium Airfryer XXL

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün

      Premium Airfryer XXL

      Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

      Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör airfryer

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Premium

        Premium

        Airfryer XXL

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

        Tek bir düğmeye dokunarak mükemmel sonuçlar

        • Smart Sensing teknolojisi
        • Fat Removal teknolojisi
        • Rapid Air Teknolojisi
        • Siyah, bakır, 1,4 kg
        Smart Sensing teknolojisi

        Smart Sensing teknolojisi

        Yeni nesil Philips Airfryer sizi düşünür. İki kolay adımda mükemmel sonuçlar elde edin. Yiyecek türünü seçin ve pişirmek için düğmeye basın. Akıllı sensör, her seferinde zahmetsizce mükemmel sonuçlar almak için süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlar.

        7 kat daha hızlı hava akışıyla* orijinal Airfryer

        7 kat daha hızlı hava akışıyla* orijinal Airfryer

        %90'a varan oranda daha az yağ* içeren, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın. Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için (yağ yerine) sıcak hava kullanır. Philips Rapid Air, 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayarak daha çıtır sonuçlar* ile enfes lezzetlerin tadını çıkarmanızı sağlar.

        Çok yönlü: Kızartın. Fırında pişirin. Izgara yapın. Fırında kızartın. Hatta ısıtın.

        Çok yönlü: Kızartın. Fırında pişirin. Izgara yapın. Fırında kızartın. Hatta ısıtın.

        Airfryer XXL cihazınızda sayısız yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve denizyıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.

        En sevilen yemekler için Akıllı Şef programları

        En sevilen yemekler için Akıllı Şef programları

        Düşünme ve pişirme işini, profesyonel şeflerimizin tasarladığı Akıllı Şef programlarına bırakın. Taze ya da dondurulmuş kızartmalar, baget veya bütün tavuk, hatta bütün balık; Airfryer XXL cihazınızın sizin yerinize düşünüp pişirmesi için tek dokunuş yeter.

        Fat Removal teknolojisine sahip tek Airfryer

        Fat Removal teknolojisine sahip tek Airfryer

        Artık daha sağlıklı yemekler yiyebilir ve yiyecekleri fazla yağdan arındırabilirsiniz. Philips XXL, fazla yağı ayırarak toplayan Fat Removal teknolojisine sahip tek Airfryer'dır. %50'ye varan oranda daha az doymuş yağ ile**** dışı çıtır, içi yumuşacık kızarmış bütün tavuğun tadını çıkarın.

        Uygulamada ve ücretsiz tarif kitabında yüzlerce tarif yer alır

        Uygulamada ve ücretsiz tarif kitabında yüzlerce tarif yer alır

        Usta bir Airfryer şefi olmak için ilham alabilirsiniz. Yeni Philips Airfryer XXL cihazınızı satın aldığınızda NutriU uygulamamıza özel erişim hakkı elde edersiniz. Lezzetli sayısız tarife göz atın. Ücretsiz Philips Airfryer Yemek Tarifi Kitabınızla daha da lezzetli yemekler yapmayı deneyin.

        Kullanışlı "Favorinizi kaydedin" pişirme ayarı

        Kullanışlı "Favorinizi kaydedin" pişirme ayarı

        En sevdiğiniz yemeği kaydedebilir ve her seferinde tam istediğiniz gibi pişirilmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik tek bir düğmeye dokunarak. Favori modu, yemeklerinizi ideal süre ve ısıda mükemmel bir şekilde pişirerek benzersiz rahatlık sunar. Favoriniz ister kahvaltı için lezzetli bir sıcak atıştırmalık ister en sevdiğiniz geleneksel tarif olsun, her seferinde mükemmel sonucu elde edin.

        XXL kapasitesiyle bir bütün tavuğu pişirin veya 1,4 kg kızartma yapın

        XXL kapasitesiyle bir bütün tavuğu pişirin veya 1,4 kg kızartma yapın

        Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk pişirerek ya da 1,4 kg'ye kadar kızartmalar yaparak acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 l kapasiteli sepetle altı porsiyona kadar lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz.

        Tüm çıkarılabilir parçalarda QuickClean özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilirlik

        Tüm çıkarılabilir parçalarda QuickClean özelliği ve bulaşık makinesinde yıkanabilirlik

        Çıkarılabilir, yapışmaz süzgeç içeren Airfryer QuickClean sepeti sayesinde hızla ve kolayca temizlenebilir. Çıkarılabilir tüm parçalar, bulaşık makinesinde zahmetsizce yıkanabilir.

        Yiyecekleri, fırından 1,5 kat daha hızlı pişirir**

        Yiyecekleri, fırından 1,5 kat daha hızlı pişirir**

        Philips Airfryer ile yemek pişirmek her zamankinden daha hızlı ve kolay. Anında ısı ve Rapid Airflow teknolojimiz sayesinde yemeğiniz fırına kıyasla 1,5 kat daha hızlı pişer**. Dahası, Airfryer'ınızı önceden ısıtmanız gerekmez. Pişirmeye başlamak için açmanız yeterlidir.

        Kullanışlı Sıcak Tutma modu

        Kullanışlı Sıcak Tutma modu

        Pratik Sıcak Tutma modumuz sayesinde dilediğiniz zaman yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Tarif kitapçığı

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Otomatik kapanma
          • Isı korumalı dış kaplama
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Açma/kapama düğmesi
          • Hazır sinyali
          • Sıcaklık ayar düğmesi
          • Güç açık ışığı
          • QuickClean
          • İptal düğmesi
          • Entegre kablo yuvası
          • LED ekran
          • Patentli Rapid Air Teknolojisi
          • Ön ayarlı pişirme fonksiyonu
          • Zaman kontrolü
          Ön ayarlı programlar
          5
          Sıcak tutma özelliği
          30 dak.
          Yapışmaz kaplama
          Evet
          Tutma yerleri
          Hayır

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          0,8  m
          Güç
          2200-2225  W
          Gerilim
          220-240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Isıya dayanıklı
          Evet
          Tamamlayıcı parçalar
          Airfryer XXL Smart Sensing teknolojisi, 1 adet yemek tarifi kitabı, 1 adet pişirme kılavuzu

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürünün boyutları (UxGxY)
          433,10 x 321,60 x 315,70  mm
          Ürün ağırlığı
          7,99  kg

        • Tasarım ve kaplama

          Kontrol paneli rengi
          Siyah
          Renkler
          Koyu siyah ve bakır
          Ana gövde malzemesi
          Plastik

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Philips Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına göre sepetteki akış hızını 7 kat artırır
            • Klasik fırında patates kızartması ve tavuk butlarıyla karşılaştırılmıştır
            • Klasik Philips fritözde pişirilen taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
            • 180°C'de 24 dakika boyunca pişirilmiş 3 çiğ tavuk budu
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi