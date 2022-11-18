2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Smart Sensing teknolojisi
Fat Removal teknolojisi
Rapid Air Teknolojisi
Siyah, bakır, 1,4 kg
HomeID ve Philips Airfryer XXL'ınız sayesinde acemi bir Airfryer kullanıcısından usta bir şefe dönüşün. Yüzlerce harika tarife göz atın ve heyecan verici birçok yeni yemeği deneyin.
Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın. Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için yağ yerine sıcak hava kullanır. Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırarak daha hızlı hava akışı sağlar ve daha çıtır sonuçlar ile enfes lezzetlerin tadını çıkarırsınız.
Airfryer XXL cihazınızda sayısız yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve denizyıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.
4.5
5 üzerinden
85
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
Shrcaglam
18/11/2022
Türkiye
Harika
Daha bugün aldım ama bayıldım ilk patates kızartması denemem oldu ama fiyatını hakeden bir ürün kesinlikle teşekkürler philips
Avantajlar
Zamandan tasarruf temiz ve kokusuz olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Maraş46
18/11/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Ailenin yeni üyesi
Ürün çok pratik ve kullanışlı. Çok lezzetli yemekler pişirmeye yarıyor.
Avantajlar
Pratik kolay kullanım
Dezavantajlar
Ürün Temizliği biraz zor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Murat8151
26/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Mutfağımızın vazgeçilmezi
Philips Airfreyeri aldigimizdan bu güne kadar kullanmaya devam ediyoruz çok güzel bir ürün herkese tavsiye ediyoruz.pisirmesi ürün kalitesi çok güzel
Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla
Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır.
Rapid Air Teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırır
180°C'de 24 dakika boyunca pişirilmiş 3 çiğ tavuk budundan fazla yağı ayırma
A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.