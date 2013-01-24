Kullanışlı "Favorinizi kaydedin" pişirme ayarı

En sevdiğiniz yemeği kaydedebilir ve her seferinde tam istediğiniz gibi pişirilmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik tek bir düğmeye dokunarak. Favori modu, yemeklerinizi ideal süre ve ısıda mükemmel bir şekilde pişirerek benzersiz rahatlık sunar. Favoriniz ister kahvaltı için lezzetli bir sıcak atıştırmalık ister en sevdiğiniz geleneksel tarif olsun, her seferinde mükemmel sonucu elde edin.