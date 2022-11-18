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  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
  • Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

Üretimden kaldırıldı

PremiumAirfryer XXL

HD9867/90

4.5
| (85) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing Teknolojisi sayesinde Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlar. Her lokmanın tadını çıkarın!
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

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Pişirme Ustası Seti

HD9952/01

Tek bir düğmeye dokunarak mükemmel sonuçlar

Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.

  • Smart Sensing teknolojisi

  • Fat Removal teknolojisi

  • Rapid Air Teknolojisi

  • Siyah, bakır, 1,4 kg

Tek bir uygulama, yüzlerce tarif

Tek bir uygulama, yüzlerce tarif

HomeID ve Philips Airfryer XXL'ınız sayesinde acemi bir Airfryer kullanıcısından usta bir şefe dönüşün. Yüzlerce harika tarife göz atın ve heyecan verici birçok yeni yemeği deneyin.

Rapid Air teknolojisiyle daha çıtır sonuçlar

Rapid Air teknolojisiyle daha çıtır sonuçlar

Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın. Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için yağ yerine sıcak hava kullanır. Rapid Air teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırarak daha hızlı hava akışı sağlar ve daha çıtır sonuçlar ile enfes lezzetlerin tadını çıkarırsınız.

Çok yönlü: Kızartma. Izgara. Fırında pişirme ve kızartma. Hatta ısıtma.

Çok yönlü: Kızartma. Izgara. Fırında pişirme ve kızartma. Hatta ısıtma.

Airfryer XXL cihazınızda sayısız yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve denizyıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

85

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

18/11/2022

Türkiye

Türkiye

Harika

Daha bugün aldım ama bayıldım ilk patates kızartması denemem oldu ama fiyatını hakeden bir ürün kesinlikle teşekkürler philips

Avantajlar

Zamandan tasarruf temiz ve kokusuz olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

18/11/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Ailenin yeni üyesi

Ürün çok pratik ve kullanışlı. Çok lezzetli yemekler pişirmeye yarıyor.

Avantajlar

Pratik kolay kullanım

Dezavantajlar

Ürün Temizliği biraz zor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

26/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Mutfağımızın vazgeçilmezi

Philips Airfreyeri aldigimizdan bu güne kadar kullanmaya devam ediyoruz çok güzel bir ürün herkese tavsiye ediyoruz.pisirmesi ürün kalitesi çok güzel

Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

Bu değerlendirme Premium HD9867/90 Airfryer XXL için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla 

  1. Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır.

  2. Rapid Air Teknolojisi, düz tabanlı Philips Viva Airfryer'daki hava akış hızına kıyasla sepetteki akış hızını 7 kat artırır

  3. 180°C'de 24 dakika boyunca pişirilmiş 3 çiğ tavuk budundan fazla yağı ayırma

  4. A sınıfı fırın kullanımına kıyasla tavuk göğsü (AF 160°C, ön ısıtma yok) veya somon fileto (200°C, ön ısıtma yok) pişirmenin enerji maliyeti. HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 numaralı ürünlerle yapılan şirket içi laboratuvar ölçümüne dayalı ortalama yüzde. Sonuçlar ürüne göre değişebilir.