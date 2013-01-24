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Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum lezzet, minimum yağ. Zahmetsiz kullanım.
Yeni Philips Airfryer XXL, sizin yerinize düşünür ve pişirir. Smart Sensing teknolojisiyle bu Airfryer, mükemmel bir şekilde pişmiş yemekler için pişirme süresini ve sıcaklığını otomatik olarak ayarlayan tek modeldir. Yemeğinizden çok keyif alacaksınız! Tüm faydaları görün
Airfryer XXL
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yeni nesil Philips Airfryer sizi düşünür. İki kolay adımda mükemmel sonuçlar elde edin. Yiyecek türünü seçin ve pişirmek için düğmeye basın. Akıllı sensör, her seferinde zahmetsizce mükemmel sonuçlar almak için süreyi ve sıcaklığı otomatik olarak ayarlar.
%90'a varan oranda daha az yağ* içeren, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık daha sağlıklı kızartmaların keyfini çıkarın. Philips Airfryer XXL, yiyecekleri çok az yağ ile veya hiç yağ olmadan kızartmak için (yağ yerine) sıcak hava kullanır. Philips Rapid Air, 7 kat daha hızlı hava akışı sağlayarak daha çıtır sonuçlar* ile enfes lezzetlerin tadını çıkarmanızı sağlar.
Airfryer XXL cihazınızda sayısız yemek yapabilirsiniz. Kızartma, fırınlama, ızgara, fırında kızartma gibi yöntemlerle yemek pişirebilir, hatta pişmiş yemekleri ısıtabilirsiniz. Philips Air flow ve denizyıldızı tasarımı sayesinde her lokmanız çok lezzetli. Yiyecekleri her taraftan eşit şekilde pişirerek her seferinde mükemmel yemekler hazırlamanızı sağlar.
Düşünme ve pişirme işini, profesyonel şeflerimizin tasarladığı Akıllı Şef programlarına bırakın. Taze ya da dondurulmuş kızartmalar, baget veya bütün tavuk, hatta bütün balık; Airfryer XXL cihazınızın sizin yerinize düşünüp pişirmesi için tek dokunuş yeter.
Artık daha sağlıklı yemekler yiyebilir ve yiyecekleri fazla yağdan arındırabilirsiniz. Philips XXL, fazla yağı ayırarak toplayan Fat Removal teknolojisine sahip tek Airfryer'dır. %50'ye varan oranda daha az doymuş yağ ile**** dışı çıtır, içi yumuşacık kızarmış bütün tavuğun tadını çıkarın.
Usta bir Airfryer şefi olmak için ilham alabilirsiniz. Yeni Philips Airfryer XXL cihazınızı satın aldığınızda NutriU uygulamamıza özel erişim hakkı elde edersiniz. Lezzetli sayısız tarife göz atın. Ücretsiz Philips Airfryer Yemek Tarifi Kitabınızla daha da lezzetli yemekler yapmayı deneyin.
En sevdiğiniz yemeği kaydedebilir ve her seferinde tam istediğiniz gibi pişirilmesini sağlayabilirsiniz. Üstelik tek bir düğmeye dokunarak. Favori modu, yemeklerinizi ideal süre ve ısıda mükemmel bir şekilde pişirerek benzersiz rahatlık sunar. Favoriniz ister kahvaltı için lezzetli bir sıcak atıştırmalık ister en sevdiğiniz geleneksel tarif olsun, her seferinde mükemmel sonucu elde edin.
Evet, yeni Airfryer XXL ile aile boyu yemekler pişirebilirsiniz. Tam boy kapasitesi sayesinde büyük ve lezzetli yemekleri daha kolay pişirebilirsiniz. Bütün bir tavuk pişirerek ya da 1,4 kg'ye kadar kızartmalar yaparak acıkmış aile fertlerinizi ya da arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. Büyük 7,3 l kapasiteli sepetle altı porsiyona kadar lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz.
Çıkarılabilir, yapışmaz süzgeç içeren Airfryer QuickClean sepeti sayesinde hızla ve kolayca temizlenebilir. Çıkarılabilir tüm parçalar, bulaşık makinesinde zahmetsizce yıkanabilir.
Philips Airfryer ile yemek pişirmek her zamankinden daha hızlı ve kolay. Anında ısı ve Rapid Airflow teknolojimiz sayesinde yemeğiniz fırına kıyasla 1,5 kat daha hızlı pişer**. Dahası, Airfryer'ınızı önceden ısıtmanız gerekmez. Pişirmeye başlamak için açmanız yeterlidir.
Pratik Sıcak Tutma modumuz sayesinde dilediğiniz zaman yemeğinizin tadını çıkarabilirsiniz. Yiyeceğinizi 30 dakikaya kadar ideal sıcaklıkta tutar.
Aksesuarlar
Menşei
Genel özellikler
Servis
Sürdürülebilirlik
Teknik spesifikasyonlar
Ağırlık ve boyutlar
Tasarım ve kaplama