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  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti
  • Kahvaltı Seti

Airfryer XXL Aksesuar SetiKahvaltı Seti

HD9955/00

Kahvaltı Seti
Bu özel Philips Airfryer Kahvaltı Seti ile tek seferde aileniz için eksiksiz bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Poşe yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve sebzelerle sağlıklı kahvaltılarda ustalaşın
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Airfryer aksesuarları ile kahvaltıda ustalaşın

Kahvaltı Seti

  • 1 adet Kahvaltı tepsisi

  • 4 adet yumurta muffin kalıbı

  • 1 adet maşa

Kızarmış ekmek, yumurta ve daha fazlası için kahvaltı tepsisi

Kızarmış ekmek, yumurta ve daha fazlası için kahvaltı tepsisi

Philips kahvaltı aksesuarı sağlıklı bir kahvaltı için yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve sınırsız sayıda sebze hazırlamak için idealdir.

Malzemeleri kolayca çıkarmak için silikon başlı maşa

Malzemeleri kolayca çıkarmak için silikon başlı maşa

Maksimum rahatlık ve el becerisi için kahvaltı malzemelerini silikon başlı kolay tutulur maşa kullanarak çıkarın.

Ailenizi şaşırtmak için 4 silikon yumurta muffin kalıbı

Ailenizi şaşırtmak için 4 silikon yumurta muffin kalıbı

Philips yumurta muffin kalıplarında en sevdiğiniz poşe veya çırpılmış yumurtaların keyfini çıkarın. Kokusuz silikondan yapılmış bu Airfryer yumurta muffin kalıplarını tekrar tekrar kullanabilirsiniz!

Teknik Özellikler

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