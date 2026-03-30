2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9955/00
1 adet Kahvaltı tepsisi
4 adet yumurta muffin kalıbı
1 adet maşa
Philips kahvaltı aksesuarı sağlıklı bir kahvaltı için yumurta, kızarmış ekmek, sosis ve sınırsız sayıda sebze hazırlamak için idealdir.
Maksimum rahatlık ve el becerisi için kahvaltı malzemelerini silikon başlı kolay tutulur maşa kullanarak çıkarın.
Philips yumurta muffin kalıplarında en sevdiğiniz poşe veya çırpılmış yumurtaların keyfini çıkarın. Kokusuz silikondan yapılmış bu Airfryer yumurta muffin kalıplarını tekrar tekrar kullanabilirsiniz!
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