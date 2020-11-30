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Mutfak Aletleri
yemek pişirmek ve hamur işi için
Mutfak Aletleri
yemek pişirmek ve hamur işi için
Mutfak Aletleri
yemek pişirmek ve hamur işi için
Mutfak Aletleri
yemek pişirmek ve hamur işi için
Mutfak Aletleri
yemek pişirmek ve hamur işi için
Mutfak Aletleri
yemek pişirmek ve hamur işi için
Mutfak Aletleri
yemek pişirmek ve hamur işi için
from 219,99 TL*
• Taze veya donmuş fark etmez, her zaman eşit şekilde kızartın
• 'Kalın veya ince, hamur işi veya ekmek, her zaman güzel kızarmış ve sıcacık
• 'Zahmetsiz kırıntı yönetimi
*Tavsiye edilen yeniden satış fiyatı
**Belirtilen özellikler her serideki tüm ürünler için geçerli değildir.
Evde kızartma yapmayı seviyor; ancak fritözün dezavantajlarıyla karşı karşıya mı kalıyorsunuz? Sağlıksız, kötü kokular, temizlemesi zor... Philips Airfryer en ideal çözümdür! Philips Airfryer ile çok daha sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz... hem de havayla!
Normal bir fritözle karşılaştırıldığında Philips Airfryer ile yapılan kızartmalar %80'e kadar daha az yağ* içerir ve lezzetlidir! Ayrıca Philips Airfryer'ı temizlemesi kolaydır çünkü yemek sepeti çekmecesi ve aparatlar bulaşık makinesinde yıkanabilir ve kızartma yaparken evinizde hoş olmayan kokulara neden olmaz.
Airfryer hakkında daha fazla bilgi edinin
* Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır
Kullanımı kolay, çok sayıda seçenek ve sınırsız tarifler: Philips mutfak aletlerini kullanarak yemekleri her gün mükemmel şekilde servis edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza sürpriz yapmak için ilhama mı ihtiyacınız var? Lütfen Philips tarif sayfasına göz atın. Örnek olarak, SoupMaker ile başlangıç olarak lezzetli bir mercimek çorbası, ana yemek olarak Airfryer ile sebzeli kuzu eti yapın ve standlı mikser sayesinde tatlı olarak geceyi tiramisu ile kapatın.
200'den fazla tarifle Philips Airfryer uygulaması evde her gün lezzetli ve sağlıklı yemekler pişirmeniz için ilham verir.
Uygulamayı iOS veya Android için indirebilirsiniz.
İyi mutfak ekipmanları tüm mutfaklar için olmazsa olmazdır. Mutfak robotları, mikserler ve el blenderleri gibi aletlerle lezzetli tarifler yaratmak çok daha kolaydır. Çoğu cihazda bulunan çok sayıda uygulamayla cihazı çok amaçlı kullanabilirsiniz. Örnek olarak SoupMaker'ı leziz bir sucuklu bal kabağı çorbası yapmak için kullanmanın yanı sıra sabah harika bir muzlu smoothie de yapabilirsiniz.
Airfryer aynı zamanda çok yönlü pişirme için mükemmel bir örnektir. Bir akşam Airfryer'da çıtır çıtır kızartmalar yapabilir, diğer akşam ise lezzetli bir lazanya pişirebilirsiniz. Pişirmek, kızartmak veya ızgara yapmak istediğiniz her şey için bir mutfak aleti mutlaka vardır.