Evde kızartma yapmayı seviyor; ancak fritözün dezavantajlarıyla karşı karşıya mı kalıyorsunuz? Sağlıksız, kötü kokular, temizlemesi zor... Philips Airfryer en ideal çözümdür! Philips Airfryer ile çok daha sağlıklı kızartmalar yapabilirsiniz... hem de havayla!

Normal bir fritözle karşılaştırıldığında Philips Airfryer ile yapılan kızartmalar %80'e kadar daha az yağ* içerir ve lezzetlidir! Ayrıca Philips Airfryer'ı temizlemesi kolaydır çünkü yemek sepeti çekmecesi ve aparatlar bulaşık makinesinde yıkanabilir ve kızartma yaparken evinizde hoş olmayan kokulara neden olmaz.

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* Klasik Philips fritözde hazırlanan taze kızartmalarla karşılaştırılmıştır

