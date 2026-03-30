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  • Izgara ustası seti
  • Izgara ustası seti
  • Izgara ustası seti
  • Izgara ustası seti
  • Izgara ustası seti
  • Izgara ustası seti
  • Izgara ustası seti
  • Izgara ustası seti

Airfryer AksesuarıXXL Izgara Ustası Seti

HD9951/00

Izgara ustası seti
Özel Philips Airfryer ızgara ustası setiyle yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin

Airfryer ile ızgarada ustalaşmak için aksesuarlar ve ipuçları

Izgara ustası seti

  • Izgara Ustası seti

  • 1 adet ızgara taban

  • 6 adet şiş

  • 1 adet tarif kitapçığı

Yapışmaz ızgara taban Airfryer XXL'e mükemmel şekilde uyar

XXL ızgara taban ve tipik çıkıntılara sahip benzersiz delikli yüzeyi sayesinde mükemmel ve daha sağlıklı ızgara balık, et ve sebzeler pişirin. Yapışmaz yüzeyi sayesinde yiyecekler zahmetsizce çıkarılır ve ızgara tabanı kolay temizlenir.

Özel ızgara yemekleri yapmak için 6 adet şiş

Sebze veya et şişleri yapmak için şişleri kullanın.

Izgara becerilerinde uzmanlaşmak için kitapçık

Izgara becerilerinde uzmanlaşmak için kitapçık

Şefin ipuçları, yeni başlayanlar için tarifler ve Airfryer pişirme sürelerini içeren kitapçık dahildir

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları