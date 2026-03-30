2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9951/00
Izgara Ustası seti
1 adet ızgara taban
6 adet şiş
1 adet tarif kitapçığı
XXL ızgara taban ve tipik çıkıntılara sahip benzersiz delikli yüzeyi sayesinde mükemmel ve daha sağlıklı ızgara balık, et ve sebzeler pişirin. Yapışmaz yüzeyi sayesinde yiyecekler zahmetsizce çıkarılır ve ızgara tabanı kolay temizlenir.
Sebze veya et şişleri yapmak için şişleri kullanın.
Şefin ipuçları, yeni başlayanlar için tarifler ve Airfryer pişirme sürelerini içeren kitapçık dahildir
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