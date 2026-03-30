Yapışmaz ızgara taban Airfryer XXL'e mükemmel şekilde uyar

XXL ızgara taban ve tipik çıkıntılara sahip benzersiz delikli yüzeyi sayesinde mükemmel ve daha sağlıklı ızgara balık, et ve sebzeler pişirin. Yapışmaz yüzeyi sayesinde yiyecekler zahmetsizce çıkarılır ve ızgara tabanı kolay temizlenir.