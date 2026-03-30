Pişirme ustası seti (2,0 l)

Özel Philips Airfryer pişirme ustası setiyle tüm hamur işi tariflerinizi deneyin. Lezzetli kekler, ekmek, graten, kiş ve çok daha fazlasını kolay, hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirmede ustalaşın.