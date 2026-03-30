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Tüm seriler

  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)
  • Pişirme ustası seti (2,0 l)

Airfryer AksesuarıXXL Pişirme Ustası Seti

HD9952/00

Pişirme ustası seti (2,0 l)
Özel Philips Airfryer pişirme ustası setiyle tüm hamur işi tariflerinizi deneyin. Lezzetli kekler, ekmek, graten, kiş ve çok daha fazlasını kolay, hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirmede ustalaşın.
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Airfryer ile pişirmede ustalaşmak için aksesuarlar ve ipuçları

Pişirme ustası seti (2,0 l)

  • Pişirme Ustası seti (2,0 l)

  • 1 hamur işi aksesuarı

  • 9 adet silikon muffin kalıbı

Yapışmaz pişirme aksesuarı, Airfryer XXL'ye mükemmel şekilde uyar

Philips pişirme aksesuarı ile aynı zamanda güveç, fırında sebze, İtalyan omleti, lazanya, graten, soslu et ve daha birçok yemeği pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Farklı pişirme kaplarının keyfini çıkarmak için 9 silikon muffin kalıbı

Esnek malzemesi sayesinde Airfryer'ın muffin kalıplarından muffinleri veya küçük kekleri çıkarmak kolaydır. Tırtıklı kenarlar muffin kalıplarınızın daha da iyi görünmesini sağlar! Kokusuz silikondan yapılmış bu Airfryer muffin kalıplarını tekrar tekrar kullanabilirsiniz!

Pişirme becerilerinde ustalaşmak için kitapçık

Pişirme becerilerinde ustalaşmak için kitapçık

Şefin ipuçları, yeni başlayanlar için tarifler ve Airfryer pişirme sürelerini içeren kitapçık dahildir

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları