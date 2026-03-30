2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9952/00
Pişirme Ustası seti (2,0 l)
1 hamur işi aksesuarı
9 adet silikon muffin kalıbı
Philips pişirme aksesuarı ile aynı zamanda güveç, fırında sebze, İtalyan omleti, lazanya, graten, soslu et ve daha birçok yemeği pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!
Esnek malzemesi sayesinde Airfryer'ın muffin kalıplarından muffinleri veya küçük kekleri çıkarmak kolaydır. Tırtıklı kenarlar muffin kalıplarınızın daha da iyi görünmesini sağlar! Kokusuz silikondan yapılmış bu Airfryer muffin kalıplarını tekrar tekrar kullanabilirsiniz!
Şefin ipuçları, yeni başlayanlar için tarifler ve Airfryer pişirme sürelerini içeren kitapçık dahildir
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