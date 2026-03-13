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Premium Airfryer XXL
Üretimden kaldırıldı
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HD9867/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
Tümü (15)
Philips Airfryer XXL Premium Smart Sensing Teknolojisi nasıl kullanılır?
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Philips Airfryer'ımın modeli ve seri numarası nerede yazıyor?
Philips Airfryer için nereden tarif bulabilirim?
Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?
Airfryer AksesuarıXXL Izgara Ustası Seti
Pişirme Ustası Seti
Airfryer XXL Aksesuar SetiKahvaltı Seti
Airfryer AksesuarıXXL Pişirme Ustası Seti
Smart Chef programını kullanırken Philips Airfryer XXL Premium'u duraklatamıyorum
Smart Chef programım hesaplama aşamasında durdu
Smart Chef kullanılırken Philips Airfryer XXL Premium ekranı yanlış süre gösteriyor
Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü
Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor
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