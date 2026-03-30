2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HD9952/01
Pişirme Ustası seti
1 hamur işi aksesuarı
9 adet silikon muffin kalıbı
1 adet tarif kitapçığı
Philips pişirme aksesuarı ile aynı zamanda güveç, fırında sebze, İtalyan omleti, lazanya, graten, soslu et ve daha birçok yemeği pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!
Şefin ipuçları, yeni başlayanlar için tarifler ve Airfryer pişirme sürelerini içeren kitapçık dahildir
Bu Airfryer pişirme aksesuarını ve muffin kalıplarını bulaşık makinesine güvenle koyabilir ve tekrar kullanımı daha da kolaylaştırabilirsiniz!
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