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  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti
  • Pişirme ustası seti

Pişirme Ustası Seti

HD9952/01

Pişirme ustası seti
Özel Philips Airfryer pişirme ustası setiyle tüm hamur işi tariflerinizi deneyin. Lezzetli kekler, ekmek, graten, kiş ve çok daha fazlasını kolay, hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirmede ustalaşın.
Tüm avantajları görüntüleyin

Airfryer ile pişirmede ustalaşmak için aksesuarlar ve ipuçları

Pişirme ustası seti

  • Pişirme Ustası seti

  • 1 hamur işi aksesuarı

  • 9 adet silikon muffin kalıbı

  • 1 adet tarif kitapçığı

Yapışmaz pişirme aksesuarı, Airfryer XXL'ye mükemmel şekilde uyar

Philips pişirme aksesuarı ile aynı zamanda güveç, fırında sebze, İtalyan omleti, lazanya, graten, soslu et ve daha birçok yemeği pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

Pişirme becerilerinde ustalaşmak için kitapçık

Pişirme becerilerinde ustalaşmak için kitapçık

Şefin ipuçları, yeni başlayanlar için tarifler ve Airfryer pişirme sürelerini içeren kitapçık dahildir

Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar

Kolay temizleme için bulaşık makinesinde yıkanabilen parçalar

Bu Airfryer pişirme aksesuarını ve muffin kalıplarını bulaşık makinesine güvenle koyabilir ve tekrar kullanımı daha da kolaylaştırabilirsiniz!

Teknik Özellikler

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SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları