Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

Şirket Profili

Şirket Profili

Şirket Profili

 

Royal Philips, insanların yaşamlarını iyileştirmeye kendini adamış, sağlıklı yaşam ve korunmadan teşhis, tedavi ve evde bakıma kadar her alanda sağlık döngüsünden daha etkili sonuçlar elde etmeye odaklanan lider bir sağlık teknolojileri şirketidir. Philips entegre çözümler sunmak için ileri teknolojiden, klinik sonuçlardan ve tüketici iç görülerinden faydalanır. Genel Merkezi Hollanda’da bulunan Philips, tanısal görüntüleme, görüntüleme odaklı terapi, hasta görüntüleme ve sağlık bilişiminin yanı sıra sağlıklı yaşam ve evde bakım alanlarında pazar lideridir.
Philips hakkında daha fazla bilgi
Ultrasound

İnsanlara fark yaratan yenilikler sunmak

 

''İlk Philips ampulün tanıtılmasından bu yana, yani 120 yılı aşkın bir süredir, yenilik ve insan odaklı yaklaşım her zaman şirketimizin odak noktasında yer aldı.

Dünya genelindeki müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve hissedarlarımız için gerçek bir farklılık oluşturacak yenilikçi ve yerel farkındalığa sahip müşteri ürünlerinin yanı sıra, yeni sağlık hizmetleri ve aydınlatma teknolojileri sunmayı vaat ediyoruz. Bunları gerçekleştirmenin en iyi yolunun, insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini mükemmel bir şekilde anlamaktan geçtiğine inanıyoruz.

İnsanı ve yeniliği bir araya getirdiğimizde, insanların gerçekten istediği ve ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojiyi ve ürünleri oluştururuz. Sunduğumuz hizmetler, insanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına ve hayatlarından zevk almalarına yardımcı olan yeniliklerdir. Philips markası olarak tüm bunlar bizleri rakiplerimizden ayırır.''
Philips markası hakkında bilgi edinin
Bridge

3. Çeyrekte Önemli Ticari Gelişmeler

 

Görüntü kılavuzluğundaki girişimsel tedaviler alanındaki liderliğine dayalı olarak Philips, Moskova'daki önde gelen bir tıp enstitüsüne, Rusya'da türünün ilk örneği olan gelişmiş bir hibrit ameliyathane kurmuştur. Bu hibrit ameliyathane klinisyenlerin çok çeşitli klinik prosedürleri en uygun şekilde yürütebilmelerine ve hasta bakımını iyileştirmelerine olanak sağlamaktadır.
Basın Bülteni

Dijital yenilikler alanındaki liderliğini pekiştiren Philips, bu yıl Berlin'de düzenlenen IFA'da tüketicilerle bağlantılı çeşitli yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Bu ürünler arasında akıllı hava filtresi, bebek monitörü ve dijital tıraş makinası bulunmaktadır.

 
Basın bülteni

Kırsal alanlarda aydınlık saatleri artırarak sosyal ve ekonomik gelişimi desteklemek için Philips, Gana'da 26 adet güneş enerjili LED “Aydınlatma Merkezleri” kurmak amacıyla Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ile işbirliği yapıyor.

 

Philips will outfit the New NY Bridge in New York with cloud-based connected LED lighting, transforming this iconic landmark through remotely programmed dynamic colorful architectural lighting and roadway lighting. The project involves Philips ActiveSite and Philips CityTouch cloud-based systems, allowing remote monitoring and management. It is the largest, most advanced architectural bridge and roadway infrastructure project in the USA.
Philips will outfit the New NY Bridge in New York with cloud-based connected LED lighting, transforming this iconic landmark through remotely programmed dynamic colorful architectural lighting and roadway lighting. The project involves Philips ActiveSite and Philips CityTouch cloud-based systems, allowing remote monitoring and management. It is the largest, most advanced architectural bridge and roadway infrastructure project in the USA.
Basın Bülteni
Philips cover
Ayrıntılı bilgi
2014 Yılının 2. Çeyreğinde Philips
Satışlar
5.3 milyar €
Ayarlanmış EBITA
449 milyon €
Net Gelir
243 milyon €