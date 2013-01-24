Şirket Profili

''İlk Philips ampulün tanıtılmasından bu yana, yani 120 yılı aşkın bir süredir, yenilik ve insan odaklı yaklaşım her zaman şirketimizin odak noktasında yer aldı.



Dünya genelindeki müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve hissedarlarımız için gerçek bir farklılık oluşturacak yenilikçi ve yerel farkındalığa sahip müşteri ürünlerinin yanı sıra, yeni sağlık hizmetleri ve aydınlatma teknolojileri sunmayı vaat ediyoruz. Bunları gerçekleştirmenin en iyi yolunun, insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini mükemmel bir şekilde anlamaktan geçtiğine inanıyoruz.



İnsanı ve yeniliği bir araya getirdiğimizde, insanların gerçekten istediği ve ihtiyaç duyduğu yeni nesil teknolojiyi ve ürünleri oluştururuz. Sunduğumuz hizmetler, insanların sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamalarına ve hayatlarından zevk almalarına yardımcı olan yeniliklerdir. Philips markası olarak tüm bunlar bizleri rakiplerimizden ayırır.''