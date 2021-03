Şirket Profili

Kırsal alanlarda aydınlık saatleri artırarak sosyal ve ekonomik gelişimi desteklemek için Philips, Gana'da 26 adet güneş enerjili LED “Aydınlatma Merkezleri” kurmak amacıyla Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ile işbirliği yapıyor.

Philips will outfit the New NY Bridge in New York with cloud-based connected LED lighting, transforming this iconic landmark through remotely programmed dynamic colorful architectural lighting and roadway lighting. The project involves Philips ActiveSite and Philips CityTouch cloud-based systems, allowing remote monitoring and management. It is the largest, most advanced architectural bridge and roadway infrastructure project in the USA.