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    Dokunmatik monitörler
      • Dokunmatik monitörler - ürün 242B9T/00

        SmoothTouch özellikli LCD monitör

        242B9T/00

        SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

        Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
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      • Dokunmatik monitörler - ürün 222B9T/00

        SmoothTouch özellikli LCD monitör

        222B9T/00

        SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

        Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
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      • Dokunmatik monitörler - ürün 172B9T/00

        SmoothTouch özellikli LCD monitör

        172B9T/00

        SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

        Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
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      • Dokunmatik monitörler - ürün 162B9T/00

        SmoothTouch özellikli LCD monitör

        162B9T/00

        SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

        Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
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        Çok çeşitli kullanım senaryoları

        • Satış Noktası (POS)

          Satış Noktası (POS)

          Philips Dokunmatik Monitörler, tüm perakende ve Satış Noktası ihtiyaçlarınız için mükemmel seçimdir. Kolay stok yönetimi, müşterilere daha verimli şekilde yardımcı olma, satın alım deneyimini iyileştirme ve daha fazlası için POS terminal sisteminize bağlanın.

        • Bilgilendirme Noktası (POI)

          Bilgilendirme Noktası (POI)

          Philips Dokunmatik Monitörler, Bilgilendirme Noktası ortamlarının dinamizmini ve kolaylığını sağlayarak insanların havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında, eğlence mekanlarında ve çok daha fazla konumda kolayca bilgi alabilmesini sağlar.

        • Konuk Ağırlama

          Konuk Ağırlama

          Philips Dokunmatik Monitörler, konaklama sektöründe müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini iyileştirir. Verileri hızlıca toplayın, müşteri-çalışan etkileşimlerini güçlendirin, sadakati geliştirin, iş akışınızı basitleştirin ve çok daha fazlasını yapın.

        • Eğitim

          Eğitim

          Philips Dokunmatik Monitörler, hem öğrenciler hem de öğretmenler için eğitim deneyimini iyileştirir. Bilgi paylaşın, öğrenim ile gelişimi hızlandırın, meraklı olmaya teşvik edin, eğlenceyi artırın, BT becerilerini güçlendirin ve çok daha fazlası yapın.

        • Satış Noktası (POS)
          Satış Noktası (POS)

          Philips Dokunmatik Monitörler, tüm perakende ve Satış Noktası ihtiyaçlarınız için mükemmel seçimdir. Kolay stok yönetimi, müşterilere daha verimli şekilde yardımcı olma, satın alım deneyimini iyileştirme ve daha fazlası için POS terminal sisteminize bağlanın.

        • Bilgilendirme Noktası (POI)
          Bilgilendirme Noktası (POI)

          Philips Dokunmatik Monitörler, Bilgilendirme Noktası ortamlarının dinamizmini ve kolaylığını sağlayarak insanların havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında, eğlence mekanlarında ve çok daha fazla konumda kolayca bilgi alabilmesini sağlar.

        • Konuk Ağırlama
          Konuk Ağırlama

          Philips Dokunmatik Monitörler, konaklama sektöründe müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini iyileştirir. Verileri hızlıca toplayın, müşteri-çalışan etkileşimlerini güçlendirin, sadakati geliştirin, iş akışınızı basitleştirin ve çok daha fazlasını yapın.

        • Eğitim
          Eğitim

          Philips Dokunmatik Monitörler, hem öğrenciler hem de öğretmenler için eğitim deneyimini iyileştirir. Bilgi paylaşın, öğrenim ile gelişimi hızlandırın, meraklı olmaya teşvik edin, eğlenceyi artırın, BT becerilerini güçlendirin ve çok daha fazlası yapın.

        Üretkenliği Artırın

        Üretkenliği artırın
        • Görünümü aç / kapat

        Smart Stand


        Philips SmartStand, ekranı esnek bir şekilde ayarlayabilmenizi sağlar. Z tipi yapısı; yükseklik ayarı, eğim ve katlanma özellikleri sunarak çeşitli ergonomik pozisyonları mümkün kılar. Standı dik, geriye eğik ve hatta neredeyse masaya tamamen yatırılmış şekilde ayarlayabilirsiniz.

        Smart stand gif'i

        Philips Dokunmatik Monitörleri  neden tercih etmelisiniz?

        Smooth touch simgesi

        SmoothTouch

        Philips dokunmatik ekranlar 10 çoklu dokunma noktasıyla akıcı tepki için Yansıtmalı kapasitif teknolojisine dayanır. Bu teknoloji, üst cam yüzey sayesinde çok dayanıklıdır ve parmağınızla, bazı lateks eldivenlerle ve pasif stylus kalem ile çalışır.
        Çizilmeye Dayanıklı simgesi

        Çizilmeye
        dayanıklı

        Dokunmatik ekranlarımız cam yüzeyle kaplıdır ve yüksek dayanıklılığı sayesinde, cam çizilse bile dokunmatik özelliği çalışmaya devam eder. Bu cam, dokunmatik monitörünüzün korunmasını sağlamak için 7H kuvars malzemesi dayanıklılık seviyesine sahiptir.
        Bağlantı simgesi

        Akıllı
        bağlantı

        Dokunmatik monitörlerimizde evrensel bağlantılar bulunur: VGA, DVI, HDMI ve dijital sinyal için DisplayPort girişi. Bu konektörü ne olursa olsun dilediğiniz tüm cihazlara bağlanabilmenizi sağlar. Dokunmatik ekran işlevini etkinleştirmek için USB ile bağlantı kurun. 

        Yazılım uyumluluğu


        Philips dokunmatik monitörler şunların çeşitli sürümleriyle platformlar arası uyumluluğa sahiptir:

        Windows logosu

        Windows

        Android logosu

        Android

        LINUX logosu

        Linux

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        Yardım, destek ve güncellemeler

        Monitörünüzü Kaydedin

        Yeni monitörünüzü kaydetmek için ücretsiz "My Philips" hesabınızı oluşturun. Monitörünüzü kaydettikten sonra yeni güncellemeler çıktığında size haber vereceğiz.
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        Yazılım güncellemeleri

        Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
        Güncellemeleri bulun

        Destek platformu

        Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
        Çözüm bulun

        Bize ulaşın

        Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
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