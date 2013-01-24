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SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
Philips Dokunmatik Monitörler, tüm perakende ve Satış Noktası ihtiyaçlarınız için mükemmel seçimdir. Kolay stok yönetimi, müşterilere daha verimli şekilde yardımcı olma, satın alım deneyimini iyileştirme ve daha fazlası için POS terminal sisteminize bağlanın.
Philips Dokunmatik Monitörler, Bilgilendirme Noktası ortamlarının dinamizmini ve kolaylığını sağlayarak insanların havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında, eğlence mekanlarında ve çok daha fazla konumda kolayca bilgi alabilmesini sağlar.
Philips Dokunmatik Monitörler, konaklama sektöründe müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini iyileştirir. Verileri hızlıca toplayın, müşteri-çalışan etkileşimlerini güçlendirin, sadakati geliştirin, iş akışınızı basitleştirin ve çok daha fazlasını yapın.
Philips Dokunmatik Monitörler, hem öğrenciler hem de öğretmenler için eğitim deneyimini iyileştirir. Bilgi paylaşın, öğrenim ile gelişimi hızlandırın, meraklı olmaya teşvik edin, eğlenceyi artırın, BT becerilerini güçlendirin ve çok daha fazlası yapın.
Philips Dokunmatik Monitörler, tüm perakende ve Satış Noktası ihtiyaçlarınız için mükemmel seçimdir. Kolay stok yönetimi, müşterilere daha verimli şekilde yardımcı olma, satın alım deneyimini iyileştirme ve daha fazlası için POS terminal sisteminize bağlanın.
Philips Dokunmatik Monitörler, Bilgilendirme Noktası ortamlarının dinamizmini ve kolaylığını sağlayarak insanların havaalanlarında, alışveriş merkezlerinde, tren istasyonlarında, eğlence mekanlarında ve çok daha fazla konumda kolayca bilgi alabilmesini sağlar.
Philips Dokunmatik Monitörler, konaklama sektöründe müşteri ilişkilerini ve memnuniyetini iyileştirir. Verileri hızlıca toplayın, müşteri-çalışan etkileşimlerini güçlendirin, sadakati geliştirin, iş akışınızı basitleştirin ve çok daha fazlasını yapın.
Philips Dokunmatik Monitörler, hem öğrenciler hem de öğretmenler için eğitim deneyimini iyileştirir. Bilgi paylaşın, öğrenim ile gelişimi hızlandırın, meraklı olmaya teşvik edin, eğlenceyi artırın, BT becerilerini güçlendirin ve çok daha fazlası yapın.
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