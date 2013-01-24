Dokunmatik monitörlerimizde evrensel bağlantılar bulunur: VGA, DVI, HDMI ve dijital sinyal için DisplayPort girişi. Bu konektörü ne olursa olsun dilediğiniz tüm cihazlara bağlanabilmenizi sağlar. Dokunmatik ekran işlevini etkinleştirmek için USB ile bağlantı kurun.