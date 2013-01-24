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İnce, çift taraflı USB-C konektörü ve yüksek hızlı USB 3.1 teknolojisine sahip bu esnek çözüm, tek bir kablo kullanarak çok çeşitli görevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde aktarılmasından dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların yeniden şarj edilmesine ve çevre birimlerinin doğrudan monitöre bağlanmasına kadar pek çok işlem için tek kablo.