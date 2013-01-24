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Philips çevre dostu monitörler, daha yeşil bir gelecek için yenilikçi, ekolojiye zarar vermeyen teknolojilere sahiptir: Enerji verimliliği, tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlar, sıkı uluslararası çevre standartlarıyla uyumluluk ve kurşun, cıva ve PVC/BFR gibi zararlı maddelerin bulunmaması.Daha fazlasını keşfedin
Philips Dokunmatik Monitörler çok çeşitli kullanım senaryoları ve meslekler için yenilikçi, kullanıcı dostu çözümler sunar. Basit, sezgisel kullanım için Yansıtıcı Kapasitif (P-Cap) dokunmatik ekran ve stylus özelliklerini içeren bu interaktif ekranlar, aynı anda 10 noktaya kadar dokunmayı destekler ve temas, su ve toza karşı gelişmiş IP65 korumasına sahiptir.Daha fazlasını keşfedin
Günümüz dünyasında dijitalliğin her geçen gün artmasıyla birlikte kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar için verilerin gizli tutulması başlıca bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle Philips monitörler, verilerinizin sızıntı, aktarım, bilgisayar korsanlığı ve meraklı gözlerin erişiminden tamamen korunduğundan emin olmanız için geniş çaplı dahili koruma özellikleriyle donatılmıştır.Daha fazlasını keşfedin
İnce, çift taraflı USB-C konektörü ve yüksek hızlı USB 3.1 teknolojisine sahip bu esnek çözüm, tek bir kablo kullanarak çok çeşitli görevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde aktarılmasından dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların yeniden şarj edilmesine ve çevre birimlerinin doğrudan monitöre bağlanmasına kadar pek çok işlem için tek kablo.Daha fazlasını keşfedin
Yeşil
Philips çevre dostu monitörler, daha yeşil bir gelecek için yenilikçi, ekolojiye zarar vermeyen teknolojilere sahiptir: Enerji verimliliği, tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlar, sıkı uluslararası çevre standartlarıyla uyumluluk ve kurşun, cıva ve PVC/BFR gibi zararlı maddelerin bulunmaması.
Daha fazlasını keşfedin
Touch
Philips Dokunmatik Monitörler çok çeşitli kullanım senaryoları ve meslekler için yenilikçi, kullanıcı dostu çözümler sunar. Basit, sezgisel kullanım için Yansıtıcı Kapasitif (P-Cap) dokunmatik ekran ve stylus özelliklerini içeren bu interaktif ekranlar, aynı anda 10 noktaya kadar dokunmayı destekler ve temas, su ve toza karşı gelişmiş IP65 korumasına sahiptir.
Daha fazlasını keşfedin
Gizlilik
Günümüz dünyasında dijitalliğin her geçen gün artmasıyla birlikte kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar için verilerin gizli tutulması başlıca bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle Philips monitörler, verilerinizin sızıntı, aktarım, bilgisayar korsanlığı ve meraklı gözlerin erişiminden tamamen korunduğundan emin olmanız için geniş çaplı dahili koruma özellikleriyle donatılmıştır.
Daha fazlasını keşfedin
Bağlantı
İnce, çift taraflı USB-C konektörü ve yüksek hızlı USB 3.1 teknolojisine sahip bu esnek çözüm, tek bir kablo kullanarak çok çeşitli görevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde aktarılmasından dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların yeniden şarj edilmesine ve çevre birimlerinin doğrudan monitöre bağlanmasına kadar pek çok işlem için tek kablo.
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329P1H/00
243B1JH/00
252B9/00
346B1C/00