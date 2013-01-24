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      Kavisli monitörler serisi 499P9H/00

      Favori ürünümüz

      499P9H/00
      Ödüllü, 49 inç, kavisli ve 32:9 SuperWide ekran, tam boyutlu ve yüksek performanslı iki monitörün bir araya gelmesinden üretilmiş gibidir. USB-C ve Windows Hello özellikli açılır web kamera gibi üretkenliği artıran özellikler beklediğiniz performansı ve kullanışlılığı sunar.
      iF 2018 tasarım ödülü logosu
      2018 reddot ödülü kazananı logosu
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      Philips 499P9H


      Ödüllü üretkenlik ve performans

      Hexus logosu
      iF 2018 tasarım ödülü logosu
      Kitguru worth buying logosu
      Februari 2019 logosu
      Play experience excellent logosu
      2018 reddot ödülü kazananı logosu

      Profesyoneller için çok çeşitli çözümler

      • Yeşil

        Yeşil

        Philips çevre dostu monitörler, daha yeşil bir gelecek için yenilikçi, ekolojiye zarar vermeyen teknolojilere sahiptir: Enerji verimliliği, tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlar, sıkı uluslararası çevre standartlarıyla uyumluluk ve kurşun, cıva ve PVC/BFR gibi zararlı maddelerin bulunmaması.

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      • Touch

        Touch

        Philips Dokunmatik Monitörler çok çeşitli kullanım senaryoları ve meslekler için yenilikçi, kullanıcı dostu çözümler sunar. Basit, sezgisel kullanım için Yansıtıcı Kapasitif (P-Cap) dokunmatik ekran ve stylus özelliklerini içeren bu interaktif ekranlar, aynı anda 10 noktaya kadar dokunmayı destekler ve temas, su ve toza karşı gelişmiş IP65 korumasına sahiptir.

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      • Gizlilik

        Gizlilik

        Günümüz dünyasında dijitalliğin her geçen gün artmasıyla birlikte kuruluşlar ve bireysel kullanıcılar için verilerin gizli tutulması başlıca bir endişe kaynağı haline gelmiştir. Bu nedenle Philips monitörler, verilerinizin sızıntı, aktarım, bilgisayar korsanlığı ve meraklı gözlerin erişiminden tamamen korunduğundan emin olmanız için geniş çaplı dahili koruma özellikleriyle donatılmıştır.

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      • Bağlantı

        Bağlantı

        İnce, çift taraflı USB-C konektörü ve yüksek hızlı USB 3.1 teknolojisine sahip bu esnek çözüm, tek bir kablo kullanarak çok çeşitli görevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde aktarılmasından dizüstü bilgisayarların ve akıllı telefonların yeniden şarj edilmesine ve çevre birimlerinin doğrudan monitöre bağlanmasına kadar pek çok işlem için tek kablo.

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      Yazılım güncellemeleri

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      Destek platformu

      Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
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      Bize ulaşın

      Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
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