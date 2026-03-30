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  • Energy Label Europe E
    SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • Energy Label Europe E
    SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
  • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

MonitorSmoothTouch özellikli LCD monitör

242B9T/00

SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

  • B Line

  • 24 (23,8 inç / 60,5 cm diyag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Doğal, akıcı dokunma yanıtı için SmoothTouch

Doğal, akıcı dokunma yanıtı için SmoothTouch

Bu Philips ekran, akıcı yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 nokta dokunma teknolojisini kullanır. Dokunma tabanlı uygulamaların sunduğu yeni olanakları eksiksiz bir şekilde kullanabilir ve eski uygulamalarınıza hayat verebilirsiniz. 10 parmağınızla dokunarak yazı yazın veya arkadaşlarınızla heyecan dolu etkileşimli oyunlar oynayın. Okuldaki veya işyerindeki arkadaşlarınızla etkileşimli bir şekilde iş birliği yaparak verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın.

Monitörün ön yüzeyi, suya ve toza dayanıklılık açısından IP65 gereksinimlerini karşılar

Monitörün ön yüzeyi, suya ve toza dayanıklılık açısından IP65 gereksinimlerini karşılar

Elverişsiz ortamlardayken, günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı şekilde tasarlanmış bir monitöre ihtiyacınız vardır. IEC/EN 60529 uluslararası standardında tanımlanan Giriş Koruması (IP) dereceleri; elektrikli muhafazaların yabancı madde ve nem girişine karşı sızdırmazlık açısından etkililik seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı bu Philips ekran, suya ve toza karşı dayanıklılık alanındaki uluslararası IP derecesini karşılamaktadır.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

  2. Eldiven malzemesi ve kalınlığı: Nitril (0,15 mm), Pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

  4. Dokunmatik işlevi destekleyen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzundaki "SmoothTouch" bölümüne bakın.

  5. Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir

  6. EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.

  7. Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.