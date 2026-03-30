2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
242B9T/00
B Line
24 (23,8 inç / 60,5 cm diyag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Bu Philips ekran, akıcı yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 nokta dokunma teknolojisini kullanır. Dokunma tabanlı uygulamaların sunduğu yeni olanakları eksiksiz bir şekilde kullanabilir ve eski uygulamalarınıza hayat verebilirsiniz. 10 parmağınızla dokunarak yazı yazın veya arkadaşlarınızla heyecan dolu etkileşimli oyunlar oynayın. Okuldaki veya işyerindeki arkadaşlarınızla etkileşimli bir şekilde iş birliği yaparak verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın.
Elverişsiz ortamlardayken, günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı şekilde tasarlanmış bir monitöre ihtiyacınız vardır. IEC/EN 60529 uluslararası standardında tanımlanan Giriş Koruması (IP) dereceleri; elektrikli muhafazaların yabancı madde ve nem girişine karşı sızdırmazlık açısından etkililik seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı bu Philips ekran, suya ve toza karşı dayanıklılık alanındaki uluslararası IP derecesini karşılamaktadır.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
Yorumlar
"IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Eldiven malzemesi ve kalınlığı: Nitril (0,15 mm), Pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
Dokunmatik işlevi destekleyen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzundaki "SmoothTouch" bölümüne bakın.
Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.