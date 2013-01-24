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    Çevre dostu monitörler
    Philips Sürdürülebilir Ekranlar

    Philips Sürdürülebilir Ekranlar

      Philips ile  Daha Yeşil Bir Gelecek


      Philips monitörler, daha yeşil bir gelecek için yenilikçi, çevre dostu teknolojilere sahiptir. Enerji verimliliği, tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlar, sıkı uluslararası çevre standartlarıyla uyumluluk ve cıva ve PVC/BFR gibi zararlı maddelerin bulunmaması, herkes için bir gelecek kurmaya yardımcı olan özelliklerden bazılarıdır.

      Favori  ürünlerimiz

      • Çevre dostu monitörler serisi 272B1G/00

        Üstün enerji tasarruflu LCD monitör

        272B1G/00

        Üstün enerji tasarrufu

        Çevre dostu Philips 27 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır.
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      • Çevre dostu monitörler - 242B1G/00

        Üstün enerji tasarruflu LCD monitör

        242B1G/00

        Üstün enerji tasarrufu

        Çevre dostu Philips 24 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır
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        Philips Sürdürülebilirlik Hesaplayıcısı

        Philips
        Sürdürülebilirlik Hesaplayıcısı

        Ne kadar tasarruf edebileceğinizi karşılaştırın ve hesaplayın!
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        Enerji tasarrufu teknolojisi

        LightSensor simgesi

        LightSensor

        Ortam aydınlatmasını algılar ve ekran parlaklığını buna göre ayarlar.
        Güç düğmesi simgesi

        Sıfır Güç Düğmesi

        0 watt düğmesine basıldığında monitörün AC güç bağlantısı tamamen kesilir. Böylece güç tüketiminiz sıfıra inerek karbon ayak iziniz daha da azalır.
        PowerSensor simgesi

        PowerSensor

        Hareketi algılar ve kullanımda değilken güç tüketimini azaltır.
        Çok Düşük güç simgesi

        Yeni düşük güçlü arka ışık tasarımı

        Aynı parlaklığı korurken düşük güç tüketimi sağlar.
        ForestNation

        Philips monitörler ve ForestNation


        Tüketicilerimizi çevre dostu ürünler satın almaya ikna etmek ve herkesi teknolojiyi daha sürdürülebilir hale getirmeye ve karbon emisyonlarını, plastik atıklarını ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik çabalarımıza dahil olmaya teşvik etmek istiyoruz. Bu nedenle müşterilerimiz, çevre dostu ekranlarımızdan birini her satın aldıklarında kazancın bir kısmını otomatik olarak Philips monitör ormanının büyümesini desteklemek üzere bağışlıyoruz.
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        Sürdürülebilir malzemeler

        Sürdürülebilir malzemeler


        Philips, tüm monitör serilerinde sürdürülebilir, çevre dostu malzemeler kullanma taahhüdüne bağlıdır. Bu nedenle:

        %100 geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi kullanıyoruz

        Bazı modellerde %85'e varan oranda kullanım sonrası geri dönüştürülmüş plastik kullanıyoruz.

        Zararlı Maddelerin  Kısıtlanması

        Cıvasız simgesi
        RoHS standartlarına sıkı şekilde uymak, zehirli maddelerin büyük oranda azaltılmasını veya ortadan kaldırılmasını sağlar.

        Çevre üzerindeki etkiyi en aza indirmek için halojensiz tasarım

        Cıva içermeyen çevre dostu tasarım

        Sertifikalı ekranlar

        TCO simgesi
        Epeat logosu
        Philips, kaynak ve enerji kullanımını azaltmanın yanı sıra sağlık ve üretkenliğe yönelik yeniliklerle gerçekçi görüntü sunarak iş monitörlerini sürekli olarak geliştirmeyi hedefler.

        Çevreye olan etkiyi azaltmaya yönelik özellikler

        Verimlilik simgesi
        Enerji verimliliği
        Energy star 8.0
        TCO Edge
        Ambalaj simgesi
        Ambalaj
        İnce tasarım ambalaj kullanımını azaltır
        %100 Geri dönüştürülebilir ambalaj
        Maddeler simgesi
        Maddeler
        RoHS ile uyumlu
        Cıva içermeyen LED arkadan aydınlatmalı ekran
        PVC/BFR içermeyen kasa
        Ağırlık simgesi
        Ağırlık
        Düşük ağırlık taşıma maliyetlerini azaltır
        Geri dönüşüm simgesi
        Geri dönüşüm ve ürünün atılması
        %100 Geri dönüştürülebilir ambalaj
        EPEAT

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        İş hayatınıza güç katın
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        Dokunmatik monitörler

        Dokunmatik monitörler
         

        Doğru dokunuş
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        Yardım, destek ve güncellemeler

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        Yazılım güncellemeleri

        Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
        Güncellemeleri bulun

        Destek platformu

        Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
        Çözüm bulun

        Bize ulaşın

        Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
        Philips ile iletişim

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