Çevre dostu monitörler

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Üstün enerji tasarrufu
Çevre dostu Philips 27 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır.
Üstün enerji tasarrufu
Çevre dostu Philips 24 inç monitör, sürdürülebilir üretkenlik için tasarlanmıştır. Üstün enerji tasarruflu tasarımı sayesinde güç tasarrufunda yeni bir boyut sunar. PowerSensor ve LightSensor, net görüntüler sunarken enerji kullanımını daha da azaltır