Çevre dostu monitörler

Philips ile Daha Yeşil Bir Gelecek



Philips monitörler, daha yeşil bir gelecek için yenilikçi, çevre dostu teknolojilere sahiptir. Enerji verimliliği, tamamen geri dönüştürülebilir ambalajlar, sıkı uluslararası çevre standartlarıyla uyumluluk ve cıva ve PVC/BFR gibi zararlı maddelerin bulunmaması, herkes için bir gelecek kurmaya yardımcı olan özelliklerden bazılarıdır.