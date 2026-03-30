Doğal, akıcı dokunma yanıtı için SmoothTouch

Bu Philips ekran, akıcı yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 nokta dokunma teknolojisini kullanır. Dokunma tabanlı uygulamaların sunduğu yeni olanakları eksiksiz bir şekilde kullanabilir ve eski uygulamalarınıza hayat verebilirsiniz. 10 parmağınızla dokunarak yazı yazın veya arkadaşlarınızla heyecan dolu etkileşimli oyunlar oynayın. Okuldaki veya işyerindeki arkadaşlarınızla etkileşimli bir şekilde iş birliği yaparak verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın.