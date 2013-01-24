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    SmoothTouch özellikli LCD monitör

    162B9T/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran
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      SmoothTouch özellikli LCD monitör

      162B9T/00
      Genel Derecelendirme / 5

      SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

      Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır. Tüm faydaları görün

      SmoothTouch özellikli LCD monitör

      SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

      Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır. Tüm faydaları görün

      SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

      Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır. Tüm faydaları görün

      SmoothTouch özellikli LCD monitör

      SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

      Sağlam, suya ve toza dayanıklı dokunmatik ekranı; her açıya uyan stand sayesinde dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uygulamalar genelinde basit ve sezgisel kullanım imkanı sunan ekran, üretkenliği önemli ölçüde artırır. Tüm faydaları görün

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        SmoothTouch özellikli LCD monitör

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        SmoothTouch ile muhteşem interaktif ekran

        • B Line
        • 16 (39,6 cm / 15,6 inç diyag.)
        • 1366x768 HD
        Doğal, akıcı dokunma yanıtı için SmoothTouch

        Doğal, akıcı dokunma yanıtı için SmoothTouch

        Bu Philips ekran, akıcı yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 nokta dokunma teknolojisini kullanır. Dokunma tabanlı uygulamaların sunduğu yeni olanakları eksiksiz bir şekilde kullanabilir ve eski uygulamalarınıza hayat verebilirsiniz. 10 parmağınızla dokunarak yazı yazın veya arkadaşlarınızla heyecan dolu etkileşimli oyunlar oynayın. Okuldaki veya iş yerindeki arkadaşlarınızla etkileşimli bir şekilde iş birliği yaparak verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın.

        Monitörün ön yüzeyi, suya ve toza dayanıklılık açısından IP65 gereksinimlerini karşılar

        Monitörün ön yüzeyi, suya ve toza dayanıklılık açısından IP65 gereksinimlerini karşılar

        Elverişsiz ortamlardayken, günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı şekilde tasarlanmış bir monitöre ihtiyacınız vardır. IEC/EN 60529 uluslararası standardında tanımlanan Giriş Koruması (IP) dereceleri; elektrikli muhafazaların yabancı madde ve nem girişine karşı sızdırmazlık açısından etkililik seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı bu Philips ekran, suya ve toza karşı dayanıklılık alanındaki uluslararası IP derecesini karşılamaktadır.

        Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

        Zengin siyah ayrıntılar için SmartContrast

        SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.

        Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

        Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu

        Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgalı mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgalı mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

        HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar

        HDMI evrensel dijital bağlantı sağlar

        HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.

        Maksimum görüntü için DisplayPort bağlantısı

        Maksimum görüntü için DisplayPort bağlantısı

        DisplayPort, herhangi bir dönüştürme olmaksızın PC'den Monitöre dijital bağlantı sağlar. DVI standardından daha yüksek özellikleriyle 15 metreye kadar olan kabloları ve 10,8 Gbps/sn veri aktarımını destekler. Bu yüksek performans ve sıfır gecikme süresiyle, en hızlı görüntülemeyi ve en yüksek yenileme hızlarını elde edersiniz: DisplayPort sadece genel ofis ve ev kullanımı için değil, zorlu oyunlar ve filmler, video düzenleme ve çok daha fazlası için de en iyi seçimdir. Çeşitli adaptörlerin kullanımıyla cihazlar arasında uyumluluk da sağlanır.

        EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

        EasyRead modu ile okumalarınızı gözleriniz yorulmadan yapın

        Ayarlanabilir açılara sahip SmartStand, üretkenliği artırır

        Philips SmartStand, ekranın esnek bir şekilde ayarlanabilmesine olanak tanır. Kolay eğim, yükseklik ayarı ve katlama olanaklarına sahip Z tipi yapısı sayesinde, ekranınızı çeşitli ergonomik pozisyonlarda kullanabilirsiniz. Standı dik pozisyona getirerek daha iyi dokunma kontrolü elde edilebilir veya geriye yatırarak çizim yapma veya açıklayıcı not ekleme işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz. Hatta gerektiğinde bazı uygulamalar için ekranı masanın üzerine neredeyse düz bir şekilde yerleştirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          LCD panel tipi
          TFT-LCD (TN)
          Arka aydınlatma tipi
          W-LED sistemi
          Panel Boyutu
          15,6 inç / 39,6 cm
          Etkin izleme alanı
          344,2 (Y) x 193,5 (D)
          En-boy oranı
          16:9
          Optimum çözünürlük
          60Hz'de 1366 x 768
          Piksel Yoğunluğu
          100 PPI
          Tepki süresi (tipik)
          4 ms (Griden Griye)*
          Parlaklık
          220  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          500:1
          SmartContrast
          20.000.000:1
          Piksel aralığı
          0,252 x 0,252 mm
          İzleme açısı
          • 90º (Y) / 60º (D)
          • C/R > 10 ise
          Görüntü geliştirme
          SmartImage
          Renk gamı (tipik)
          NTSC %86*, sRGB %100*
          Ekran renkleri
          262 K
          Tarama Frekansı
          30 - 60 kHz (Y) / 50 - 75 Hz (D)
          sRGB
          Evet
          EasyRead
          Evet
          LowBlue Modu
          Evet

        • Touch

          Dokunma teknolojisi
          Yansıtmalı kapasitif
          Dokunma noktaları
          10 nokta
          Dokunma yöntemi
          Stylus, Parmak, Eldiven*
          Dokunmatik arayüz
          USB
          Dokunmatik cam sertliği
          7 H
          Dokunmatik cam kaplaması
          Parlama
          Dokunmatik özelliği etkin alan
          344,2 mm (Y) x 193,5 mm (D)
          İşletim sistemi
          Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; belirli Linux sürümleri*
          Avuç reddi alanı
          >= 25 x 25 mm
          Giriş koruması
          IP65 - yalnızca ön
          Sızdırmazlık
          Çerçeveye sabitlenmiş dokunmatik ekran; LCD'ye sabitlenmiş dokunmatik ekran

        • Bağlantı

          Sinyal Girişi
          • VGA (Analog)
          • DVI-D (dijital, HDCP)
          • DisplayPort 1.2
          • HDMI 1.4
          USB
          USB 3.0x2 (1 hızlı şarj ile)*
          Sync Girişi
          • Ayrı Sync
          • Sync Yeşil
          Ses (Giriş/Çıkış)
          • PC ses girişi
          • Kulaklık çıkışı

        • Kullanılabilirlik

          Dahili Hoparlörler
          2 W x 2
          Kullanıcı rahatlığı
          • SmartImage
          • Giriş
          • Parlaklık
          • Menü
          • Açık/Kapalı
          Kontrol yazılımı
          SmartControl
          OSD Dilleri
          • Brezilya Portekizcesi
          • Çekçe
          • Felemenkçe
          • İngilizce
          • Fince
          • Fransızca
          • Almanca
          • Yunanca
          • Macarca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Korece
          • Lehçe
          • Portekizce
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • İspanyolca
          • İsveççe
          • Geleneksel Çince
          • Türkçe
          • Ukraynaca
          Diğer kolaylıklar
          • Kensington kilidi
          • VESA montaj (100x100 mm)
          Tak ve Çalıştır Uyumluluğu
          • DDC CI
          • sRGB
          • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

        • Stand

          Eğilme
          -5 ~ 90  derece
          Katlama açısı
          0 ~ 70 derece
          Yükseklik ayarı
          184 (Yatay), 105 (Dikey)  mm

        • Güç

          Ekonomik mod
          5,6 W (tipik)
          Açık modu
          7,1 W (tipik) (EnergyStar 8.0 test yöntemi)
          Bekleme modu
          < 0,5 W (tipik)
          Kapalı modu
          < 0,3 W (tipik)
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          Güç LED göstergesi
          • Çalışma - Beyaz
          • Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
          Güç kaynağı
          • Dış
          • 100-240 VAC, 50-60 Hz

        • Boyutlar

          Standla birlikte ürün (maks. yükseklik)
          378 x 347 x 227  mm
          Standsız olarak ürün (mm)
          378 x 241 x 42  mm
          mm olarak ambalaj (GxYxD)
          445 x 388 x 159  mm

        • Ağırlık

          Standla birlikte ürün (kg)
          5,00  kg
          Standsız olarak ürün (kg)
          2,01  kg
          Ambalajla birlikte ürün (kg)
          6,31  kg

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          0°C - 40°C  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20°C - 60°C  °C
          Bağıl nem
          %20-80  %
          Yükseklik
          Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
          MTBF (gösterilen)
          70.000 saat (arka aydınlatma hariç)

        • Sürdürülebilirlik

          Çevre ve enerji
          • EnergyStar 8.0
          • RoHS
          • WEEE
          Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi
          100  %
          Spesifik Maddeler
          • PVC / BFR içermeyen kasa
          • Cıva içermez
          • Kurşunsuz

        • Uyumluluk ve standartlar

          Yasal Onaylar
          • CE İşareti
          • FCC Sınıf B
          • SEMKO
          • EPA
          • UKRAYNACA
          • ICES-003
          • TUV/GS
          • TUV Ergo
          • CU-EAC

        • Kasa

          Ön çerçeve
          Siyah
          Arka kapak
          Siyah
          Ayak
          Siyah
          Kaplama
          Doku

        • Kutuda neler var?

          Monitör ve stand
          Evet
          Kablolar
          D-Sub kablosu, HDMI kablosu, DP kablosu, USB-A - B kablosu, Ses kablosu, Güç kablosu
          Kullanıcı Belgeleri
          Evet
          Aksesuar
          Stylus dokunmatik kalem x 1 (siyah)

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            • Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
            • NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak
            • sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak
            • Eldiven malzemesi ve kalınlığı: Nitril (0,15 mm), Pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
            • Dokunmatik işlevi destekleyen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzundaki "SmoothTouch" bölümüne bakın.
            • Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
            • Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.

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