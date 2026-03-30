2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
162B9T/00
B Line
16 (39,6 cm / 15,6 inç diyag.)
1366x768 HD
Bu Philips ekran, akıcı yanıt için yansıtmalı kapasitif 10 nokta dokunma teknolojisini kullanır. Dokunma tabanlı uygulamaların sunduğu yeni olanakları eksiksiz bir şekilde kullanabilir ve eski uygulamalarınıza hayat verebilirsiniz. 10 parmağınızla dokunarak yazı yazın veya arkadaşlarınızla heyecan dolu etkileşimli oyunlar oynayın. Okuldaki veya işyerindeki arkadaşlarınızla etkileşimli bir şekilde iş birliği yaparak verimliliğinizi ve üretkenliğinizi artırın.
Elverişsiz ortamlardayken, günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı şekilde tasarlanmış bir monitöre ihtiyacınız vardır. IEC/EN 60529 uluslararası standardında tanımlanan Giriş Koruması (IP) dereceleri; elektrikli muhafazaların yabancı madde ve nem girişine karşı sızdırmazlık açısından etkililik seviyelerini tanımlamak için kullanılır. Günlük hayatta karşılaşılan su sıçramalarına ve toza dayanıklı bu Philips ekran, suya ve toza karşı dayanıklılık alanındaki uluslararası IP derecesini karşılamaktadır.
SmartContrast, görüntülediğiniz içeriği analiz eden, en iyi dijital görüntüler ve videolar sunmanın yanı sıra koyu renk tonların görüntülendiği oyunları zenginleştirmek amacıyla kontrastı dinamik olarak geliştirmek için renkleri otomatik olarak ayarlayan ve arka aydınlatma yoğunluğunu kontrol eden bir Philips teknolojisidir. Ekonomi modu seçildiğinde, günlük ofis uygulamalarının en doğru şekilde görüntülenmesi ve daha düşük güç tüketimi için kontrast ayarlanır ve arka aydınlatmaya hassas ayar uygulanır.
Yorumlar
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir
NTSC Alanı, CIE1976 temel alınmıştır
sRGB Alanı, CIE1931 temel alınmıştır
Eldiven malzemesi ve kalınlığı: Nitril (0,15 mm), Pamuk (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Dokunmatik işlevi destekleyen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen kullanıcı kılavuzundaki "SmoothTouch" bölümüne bakın.
Hızlı şarj, USB BC 1.2 standardıyla uyumluluk gösterir
EPEAT derecesi, sadece Philips ürününün tescil edildiği yerlerde geçerlidir. Ülkenizdeki tescil durumunu öğrenmek için lütfen https://www.epeat.net/ adresini ziyaret edin.
Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir.