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    Kavisli monitörler

      Favori  Kavisli Monitörlerimiz

      • SuperWide kavisli LCD- 499P9H/00

        Geniş imkânlar
        499P9H/00


        Ödüllü, 49 inç, kavisli ve 32:9 SuperWide ekran, tam boyutlu ve yüksek performanslı iki monitörün bir araya gelmesinden üretilmiş gibidir. USB-C ve Windows Hello özellikli açılır web kamera gibi üretkenliği artıran özellikler beklediğiniz performansı ve kullanışlılığı sunar.
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      • Kavisli UltraWide LCD Monitör - 346B1C/00

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        346B1C/00

         

        Philips B line 34 inç kavisli UltraWide ekran, çalışmanızın en iyi şekilde görünmesini sağlar. Hepsi bir arada USB-C ve ergonomik stand tasarımı, optimum çalışma koşulları sunar. TUV sertifikalı göz rahatlığı özellikleri, göz yorgunluğunu azaltır.
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      • Kavisli LCD Monitör- 325E1C/00

        Sürükleyici deneyim
        325E1C/00

         

        32 inç kavisli E Line monitör, şık bir tasarımla son derece sürükleyici bir deneyim sunar. Ultra Geniş Renk ve AMD FreeSync özelliklerine sahip kristal netliğindeki QHD, görsellerinize hayat katar!
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      • SuperWide kavisli LCD - 439P9H/00

        Çok fazla imkan
        439P9H/00

         

        Philips 43 inç, kavisli ve 32:10 SuperWide ekran, tam boyutlu ve yüksek performanslı iki monitörün bir araya gelmesinden üretilmiş gibidir. USB-C ve Windows Hello özellikli açılır web kamera gibi üretkenliği artıran özellikler beklediğiniz performansı ve kullanışlılığı sunar.
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      • Kavisli UltraWide LCD Monitör - 346P1CRH/00

        Net panoramik görünümle her işin üstesinden gelin
        346P1CRH/00

         

        DisplayHDR 400 özellikli Philips Brilliance kavisli WQHD ekran, net ve olağanüstü görüntü sağlar. USB-C ve Windows Hello özellikli güvenli açılır web kamerası üretkenliğinizi artırır.
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        Çok çeşitli kullanım senaryoları

        • Geniş izleme açısı

          Geniş izleme açısı

          Geniş 439P9H ve 499P9H çerçevesiz ekranlar ultra geniş formatlar sunarak aynı anda birçok görevin üstesinden gelen kullanıcıların hayallerini süslüyor. Birden fazla ekran kullanma gerekliliğini ortadan kaldıracak genişliğin yanı sıra, derin 1500R veya 1800R kavise sahip bu monitörler, görüş alanınızı genişleterek ve çevresel görüşünüzü kullanmanızı sağlayarak gözleriniz için optimum rahatlığı sunar.

        • Hepsi bir arada USB-C bağlantı istasyonu

          Hepsi bir arada USB-C bağlantı istasyonu

          Kapsamlı kavisli monitör serimizdeki 345B1C, 346P1, 439P9H ve 499P9H gibi monitörlerde bulunan dahili ve güç iletimli USB 3.1 type-C bağlantı olanağı, hızlı veri aktarımı avantajı ve ofiste ya da evde esnek bağlantı imkanı sunar.

        • Çok sayıda özellik

          Çok sayıda özellik

          Gelecek odaklı özelliklerle tasarlanmış Philips kavisli monitörleri çok seveceksiniz. B2B, B2C E1 ve E9 serilerinde muhteşem HDR çözünürlük, Adaptive Sync teknolojisinin sunduğu akıcı oyun oynama imkanı, güvenilir Windows Hello™ açılır web kamerası ve VGA, HDMI, DisplayPort bağlantı imkanı gibi birçok özelliğin keyfini çıkarın. LowBlue ve Flicker-Free teknolojisi ile gözlerinizi koruyun. Ergonomik SmartErgoBase ile sırtınızın ve boynunuzun yorulmasını önleyin.

        • Çevre dostu

          Çevre dostu

          Monitörünüzle çevreyi koruyun. Philips monitörler, kurşun ve cıva içermeyen kasalarda ve %100 geri dönüştürülebilir ambalaj malzemeleriyle sunulur. Ayrıca PowerSensor, LightSensor ve Zero Power Switch özellikleri enerji tasarrufu sağlar.

        • Geniş izleme açısı
          Geniş izleme açısı

          Geniş 439P9H ve 499P9H çerçevesiz ekranlar ultra geniş formatlar sunarak aynı anda birçok görevin üstesinden gelen kullanıcıların hayallerini süslüyor. Birden fazla ekran kullanma gerekliliğini ortadan kaldıracak genişliğin yanı sıra, derin 1500R veya 1800R kavise sahip bu monitörler, görüş alanınızı genişleterek ve çevresel görüşünüzü kullanmanızı sağlayarak gözleriniz için optimum rahatlığı sunar.

        • Hepsi bir arada USB-C bağlantı istasyonu
          Hepsi bir arada USB-C bağlantı istasyonu

          Kapsamlı kavisli monitör serimizdeki 345B1C, 346P1, 439P9H ve 499P9H gibi monitörlerde bulunan dahili ve güç iletimli USB 3.1 type-C bağlantı olanağı, hızlı veri aktarımı avantajı ve ofiste ya da evde esnek bağlantı imkanı sunar.

        • Çok sayıda özellik
          Çok sayıda özellik

          Gelecek odaklı özelliklerle tasarlanmış Philips kavisli monitörleri çok seveceksiniz. B2B, B2C E1 ve E9 serilerinde muhteşem HDR çözünürlük, Adaptive Sync teknolojisinin sunduğu akıcı oyun oynama imkanı, güvenilir Windows Hello™ açılır web kamerası ve VGA, HDMI, DisplayPort bağlantı imkanı gibi birçok özelliğin keyfini çıkarın. LowBlue ve Flicker-Free teknolojisi ile gözlerinizi koruyun. Ergonomik SmartErgoBase ile sırtınızın ve boynunuzun yorulmasını önleyin.

        • Çevre dostu
          Çevre dostu

          Monitörünüzle çevreyi koruyun. Philips monitörler, kurşun ve cıva içermeyen kasalarda ve %100 geri dönüştürülebilir ambalaj malzemeleriyle sunulur. Ayrıca PowerSensor, LightSensor ve Zero Power Switch özellikleri enerji tasarrufu sağlar.

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          Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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          Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
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          Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
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