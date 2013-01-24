Gözün kavisini taklit eder



Masaüstü monitörlerin avantajlarından biri, sağladıkları kişisel deneyimdir. Philips Kavisli monitörler, gözün doğal şeklini taklit eden kavisli yapısıyla görüş açısını sararak bu deneyimi bir adım öteye taşır. Sonuç olarak ekstra ergonomik görüntüleme rahatlığı sunarken sizi merkezde tutan, dikkat dağılmalarını en aza indiren ve keyfi en üst düzeye çıkaran bir deneyim oluşturur.