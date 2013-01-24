Kavisli monitörler

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Philips B line 34 inç kavisli UltraWide ekran, çalışmanızın en iyi şekilde görünmesini sağlar. Hepsi bir arada USB-C ve ergonomik stand tasarımı, optimum çalışma koşulları sunar. TUV sertifikalı göz rahatlığı özellikleri, göz yorgunluğunu azaltır.
Philips 43 inç, kavisli ve 32:10 SuperWide ekran, tam boyutlu ve yüksek performanslı iki monitörün bir araya gelmesinden üretilmiş gibidir. USB-C ve Windows Hello özellikli açılır web kamera gibi üretkenliği artıran özellikler beklediğiniz performansı ve kullanışlılığı sunar.