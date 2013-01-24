Güvenli bir şekilde oturum açın: Windows Hello™ özellikli açılır web kamerası



Philips'in yenilikçi ve güvenli web kamerası, ihtiyaç duyduğunuzda açılır ve kullanmadığınızda güvenli bir şekilde monitör içindeki yuvasına geri döner. Web kamerası, Windows Hello™ yüz tanıma özelliği için gelişmiş sensörlerle donatılmıştır. Böylece şifre girme işleminden 3 kat daha hızlı bir şekilde, 2 saniyeden kısa sürede Windows cihazlarınıza giriş yapabilirsiniz.