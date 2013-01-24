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Entegre bir açılır web kamerası ile "camfecting"i önleyin
Kullanılmadıklarında istenmeyen görüntüleyicileri engelleyin. Tek bir basma işlemiyle kolayca yönetilir.
Entegre web kamerası çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Bu da masa alanında harici cihaz ve ekstra kablo olmayacağı anlamına gelir
FHD çözünürlüklü 2 megapiksel web kamerasıyla iş birliğini ve iletişimi geliştirin. Ekrandaki aramalar, yüz yüze görüşme hissi verecek
Kullanılmadıklarında istenmeyen görüntüleyicileri engelleyin. Tek bir basma işlemiyle kolayca yönetilir.
Entegre web kamerası çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Bu da masa alanında harici cihaz ve ekstra kablo olmayacağı anlamına gelir
FHD çözünürlüklü 2 megapiksel web kamerasıyla iş birliğini ve iletişimi geliştirin. Ekrandaki aramalar, yüz yüze görüşme hissi verecek
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