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    Video konferans

    Entegre web kameralı Philips Monitörler

      Philips monitörler, entegre kamerasıyla video konferans için hepsi bir arada bir çözüm sunar

      • Güvenlik ve rahatlık bir arada

        Güvenlik ve rahatlık bir arada

        Entegre bir açılır web kamerası ile "camfecting"i önleyin

      • Kullanışlılık

        Kullanışlılık

        Kullanılmadıklarında istenmeyen görüntüleyicileri engelleyin. Tek bir basma işlemiyle kolayca yönetilir.

      • Düzenli çalışma alanı

        Düzenli çalışma alanı

        Entegre web kamerası çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Bu da masa alanında harici cihaz ve ekstra kablo olmayacağı anlamına gelir

      • Yüz yüze iş birliği

        Yüz yüze iş birliği

        FHD çözünürlüklü 2 megapiksel web kamerasıyla iş birliğini ve iletişimi geliştirin. Ekrandaki aramalar, yüz yüze görüşme hissi verecek

      • Güvenlik ve rahatlık bir arada
        Güvenlik ve rahatlık bir arada

        Entegre bir açılır web kamerası ile "camfecting"i önleyin

      • Kullanışlılık
        Kullanışlılık

        Kullanılmadıklarında istenmeyen görüntüleyicileri engelleyin. Tek bir basma işlemiyle kolayca yönetilir.

      • Düzenli çalışma alanı
        Düzenli çalışma alanı

        Entegre web kamerası çerçevenin içine yerleştirilmiştir. Bu da masa alanında harici cihaz ve ekstra kablo olmayacağı anlamına gelir

      • Yüz yüze iş birliği
        Yüz yüze iş birliği

        FHD çözünürlüklü 2 megapiksel web kamerasıyla iş birliğini ve iletişimi geliştirin. Ekrandaki aramalar, yüz yüze görüşme hissi verecek

      Gizli Mod Hızlı Düğmesi

      Gizli Mod Hızlı Düğmesi videosu

      Daha fazla  Philips Monitör

      Ofis monitörleri

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      USB Bağlantı İstasyonlu Monitörler

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      Dokunmatik monitörler

      Dokunmatik monitörler

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      Daha fazla bilgi

      Yardım, destek ve güncellemeler

      Monitörünüzü Kaydedin

      Yeni monitörünüzü kaydetmek için ücretsiz "My Philips" hesabınızı oluşturun. Monitörünüzü kaydettikten sonra yeni güncellemeler çıktığında size haber vereceğiz.
      My Philips'te oturum açın

      Yazılım güncellemeleri

      Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
      Güncellemeleri bulun

      Destek platformu

      Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
      Çözüm bulun

      Bize ulaşın

      Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
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