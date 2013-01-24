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    Bağlantı istasyonlu monitörler

      USB-C Bağlantı İstasyonu çözümünüzü  seçin:

      USB-C
      USB-C
      USB-C bağlantı istasyonu
      USB Bağlantı İstasyonu
      Profesyonel USB-C Bağlantı İstasyonu
      Profesyonel USB Bağlantı İstasyonu
      USB-C bağlantı istasyonu logosu

      USB-C Bağlantı İstasyonu

      Son derece güçlü


      Şarj cihazlarına ve güç kablolarına veda edin. Tek bir USB-C bağlantı noktası, dizüstü bilgisayarınız veya akıllı cihazlarınız için 90 W'a kadar güç sağlayarak dijital çalışma alanınıza düzen ve rahatlık getirir. Philips monitörler, çok çeşitli dizüstü bilgisayar ve telefon markaları ve modelleriyle uyumluluk açısından test edilmiştir.
      Veri logosu

      Veri

      Olağanüstü hızlı


      En yeni USB 3.2 standardı, USB 2.0'dan 20 kat fazla hız sunar ve veri aktarımlarınız alıştığınız zamandan çok daha kısa bir süre içinde tamamlandığından daha verimli çalışmanızı sağlar. Örneğin, bir 4K filmin tamamı 60 saniyeden kısa bir sürede aktarılabilir.
      Ethernet logosu

      Ethernet

      Ethernet RJ45


      Çok bağlantı noktalı USB hub'ının üzerinde, daha fazla rahatlık için ayrıca bir Ethernet (RJ45) bağlantı noktası da sağlıyoruz.

      USB bağlantı istasyonu ile yenilikçi bağlantı

      USB bağlantı istasyonu ile yenilikçi bağlantı
      USB-C banner

      USB-C


      Tek bir USB-C bağlantısı, kullanıcı deneyiminizi ve çalışma şeklinizi tam anlamıyla değiştirebilir. Artık şarj cihazı, güç ve sinyal kablolarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak bunların tümünü içinde barındıran bu çözüm, dizüstü bilgisayarınız veya akıllı cihazlarınız için 90 W'a kadar güç sağlar ve dijital çalışma alanınıza düzen getirir.
      Bkz. USB-C Monitörler

      USB-C ürünleri

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        USB-C&#039;li LCD monitör

        USB-C'li LCD monitör

        243B9/00

        • B Line
        • 24 (60,5 cm / 23,8 inç diag.)
        • 1920 x 1080 (Full HD)
        Genel Derecelendirme / 5
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        USB-C&#039;li LCD monitör

        USB-C'li LCD monitör

        273B9/00

        • B Line
        • 68,6 cm (27 inç)
        • 1920 x 1080 (Full HD)
        Genel Derecelendirme / 5
        Ürünü görüntüle
      • Hangisini alacağınızdan emin değil misiniz?
        Üç ürüne kadar seçim yapın ve ürünleri karşılaştırın!
        USB-C&#039;li LCD monitör

        USB-C'li LCD monitör

        276B9/00

        • B Line
        • 68,5 cm (27 inç)
        • 2560 x 1440 (QHD)
        Genel Derecelendirme / 5
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      USB Docking banner

      USB Bağlantı İstasyonu


      Kurumsal ve ofis ortamları için tasarlanmış en iyi çözüm, daha fazla rahatlık için USB-C, RJ45 ve DP çıkışı bir araya getiren benzersiz USB-C bağlantı istasyonudur. Bu, her türlü harici hantal bağlantı istasyonunun yerini alarak, masalarda istenmeyen karmaşayı azaltır ve yüksek bağlantı olanağı sağlar.
      Bkz. USB Bağlantı İstasyonlu Monitörler

      USB Bağlantı İstasyonlu ürünler

      USB Docking Pro banner

      Profesyonel USB Bağlantı İstasyonu


      Kendi alanında en gelişmiş ve en kapsamlı çözüme ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar için Philips; evrensel bağlantı noktası çoğaltma özelliğine sahip, daha yüksek kaliteli güç, veri ve ses/video iletimi sağlayan, böylece daha da çok yönlü bağlantı olanakları sunan bir dikey bağlantı istasyonu tasarladı. Ayrıca Pro monitörlerimizde HDR, gelişmiş paneller, yüksek çözünürlük ve daha yüksek verimlilik için daha büyük ekran bulunuyor. 
      Bkz. Profesyonel Bağlantı İstasyonu Monitörler

      Profesyonel USB Bağlantı İstasyonu ürünleri:

      Hibrit bağlantı


      Pro Docking serisinden bu Philips monitörler, yalnızca geleneksel USB-A üzerinden bağlantı yapabilen dizüstü bilgisayar kullanıcılarına da çözümler sunar. Hibrit monitörler, evrensel bağlantı noktası çoğaltma özelliğine sahip, DisplayLink teknolojisiyle donatılmış bir dahili USB bağlantı istasyonu sunar. Böylece kullanıcılar klavye, fare ve RJ-45 Ethernet kablosu gibi ofis çevre birimlerine C tipi ve A tipi konektörlü tek bir çift örgülü USB kablosu aracılığıyla erişebilir.
      Hibrit bağlantı
      Bkz. Hibrit Bağlantılı Monitörler

      Hibrit bağlantılı ürünler

      Daha fazla  Philips Monitör

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      Kavisli monitörler

      Kavisli Monitörler

      Üstün deneyim
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      Dokunmatik monitörler

      Dokunmatik Monitörler

      Doğru dokunuş
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      Yardım, destek ve güncellemeler

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      Yazılım güncellemeleri

      Philips Monitörünüzün performansını en üst düzeyde tutun. Yeni bir yazılım güncellemesi varsa burada bulabilirsiniz. Sürücülerinizi kaybettiyseniz onları da burada ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
      Güncellemeleri bulun

      Destek platformu

      Her türlü teknik ve ayarlarla ilgili sorunları çözmenin en hızlı yolu, Philips Monitör sorun giderme rehberine bakmaktır. Monitörünüzü en kısa sürede eski haline getirmek için buradaki faydalı ipuçlarını ve püf noktalarını kullanın.
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      Bize ulaşın

      Size yardımcı olmaya hazırız. İster Philips Monitörünüzü satın alırken tavsiye ister Monitörünüzü kurarken destek almak isteyin, bize telefon, e-posta veya çevrimiçi sohbetle ulaşabilirsiniz.
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