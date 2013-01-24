

Kendi alanında en gelişmiş ve en kapsamlı çözüme ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar için Philips; evrensel bağlantı noktası çoğaltma özelliğine sahip, daha yüksek kaliteli güç, veri ve ses/video iletimi sağlayan, böylece daha da çok yönlü bağlantı olanakları sunan bir dikey bağlantı istasyonu tasarladı. Ayrıca Pro monitörlerimizde HDR, gelişmiş paneller, yüksek çözünürlük ve daha yüksek verimlilik için daha büyük ekran bulunuyor.