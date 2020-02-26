ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
  • Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici

Steam&GoBuharlı Düzleştirici

GC362/80

4.7
| (18) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici
Steam&Go el tipi buharlı ütü ile anında hazır olun. SmartFlow plakalı bu dikey buharlı ütü, tüm kumaşlarda yanma riski olmadan harika sonuçlar verir.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Dikey ve yatay kullanımda en iyi sonuçlar.

Steam&Go: Pratik Buharlı Düzleştirici

  • Ütü masasına son: Buharla ve anında giy!

  • Dikey ve yatay kullanımda mükemmel sonuçlar.

  • SmartFlow ısıtmalı plaka ile sıfır yanık riski.

  • Buhar gücüyle kokuları yok eder, %99,9 hijyen.*

  • Kompakt tasarım ve ısıya dayanıklı saklama çantası

Dikey-Yatay Kullanımlı El Tipi Buharlı Ütü

Dikey-Yatay Kullanımlı El Tipi Buharlı Ütü

Steam&Go buharlı düzleştirici, ütü masasına ihtiyaç duymadan hem dikey hem de yatay konumdaki giysilerde sorunsuz kullanılabilir

SmartFlow plaka, ıslak leke bırakmadan ütüleme sağlar.

SmartFlow plaka, ıslak leke bırakmadan ütüleme sağlar.

SmartFlow buhar plakasını tüm kumaşlar için en uygun sıcaklıkta tutar, böylece ıslak lekeleri önler. Isıtmalı plaka, özellikle yatay kullanımda kumaşa hafifçe baskı uygulayarak klasik bir ütüye yakın, buharlı düzleştirici ile çok daha etkili bir kırışıklık giderme performansı sunar. Sıfır yanık garantisiyle güvenlidir.

Otomatik sürekli buhar için tetiğe basmanız yeterli.

Otomatik sürekli buhar için tetiğe basmanız yeterli.

Steam&Go’nun elektrikli pompası sürekli buharla kırışıkları saniyeler içinde açar. 70 ml’lik hafif haznesi sürekli buhar sağlar. Isıya dayanıklı çantası sayesinde kolay taşınır ve kokuları her yerde kolayca yok eder.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

18

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

26/02/2020

Türkiye

Türkiye

Her çalışana lazım

Özellikle elbise ve gömleklerde çok başarılı. Her çalışana lazım

Avantajlar

Pratik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır

18/02/2020

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir ürün

Özellikle dolapta asılan ama kırışan kıyafetlerşm için ütü açmaya gerek kalmadı. Hemen kırışıklıkları açıyor. Jilet gibi giyiniyorum

Avantajlar

Pratik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır

27/01/2020

Türkiye

Türkiye

Hayat Kurtarıcım

Evden hızlıca çıkarken beni en çok zorlayan dolapta ütülenmesine rağmen kırışık olan kıyafetler diyebilirim. Artık çok kısa bir sürede pratik bir şekilde kırışıklığı giderip evden çıkabiliyorum. Seyahatler içinde çok kullanışlı olan bu ürünü çok severek kullanıyorum.Herkese tavsiye ederim.

Avantajlar

Hızlı ve pratik olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. SmartFlow ısıtmalı plakası olmayan Philips Steam&Go GC310 ve GC320 ile karşılaştırıldı.

  2. Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.