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    Steam&Go Plus

    Buharlı Düzleştirici

    GC362/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy! Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy! Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!
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      Steam&Go Plus Buharlı Düzleştirici

      GC362/80
      Genel Derecelendirme / 5

      Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!

      Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Steam&Go Plus Buharlı Düzleştirici

      Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!

      Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün

      Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!

      Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Steam&Go Plus Buharlı Düzleştirici

      Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!

      Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün

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        Steam&Go Plus

        Steam&Go Plus

        Buharlı Düzleştirici

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!

        Daha iyi sonuçlar için dikey veya yatay olarak kullanın

        • 1300 W, 24 g/dk'ya kadar
        • Yatay ve Dikey Buhar Püskürtme
        • 70 ml Çıkarılabilir su haznesi
        • Isıya dayanıklı saklama çantası
        Daha rahat kullanım için dikey ve yatay buhar püskürtme

        Daha rahat kullanım için dikey ve yatay buhar püskürtme

        Kırışıklıkları hızlıca gidermek ve ütü masası olmadan asılı kıyafetleri havalandırmak için dikey olarak, yakalar ve manşetler gibi zor ütülenen alanlarda mükemmel sonuçlar almak için yatay olarak buhar püskürtün. Her iki konumda da güçlü sürekli buhar mükemmel sonuçlar sunar.

        Daha iyi buhar püskürtme sonuçları için SmartFlow ısıtmalı plaka*

        Daha iyi buhar püskürtme sonuçları için SmartFlow ısıtmalı plaka*

        SmartFlow teknolojisi sayesinde buhar plakası tüm kumaşlar için güvenli olan ve ıslak noktaları önleyen optimum sıcaklıkta ısıtılır. Isıtmalı buhar plakası, yatay buhar püskürtme sırasında kumaşa basınç uygulamaya yardımcı olur ve çok daha iyi buhar püskürtme sonuçları sunar*.

        Kırışıklıkları kolayca gidermek için otomatik sürekli buhar

        Kırışıklıkları kolayca gidermek için otomatik sürekli buhar

        Elektrikli pompa, kırışıkların kolay ve hızlı giderilmesi için otomatik olarak sürekli buhar sağlar.

        Daha kalın kumaşlar için fırça aksesuarı

        Daha kalın kumaşlar için fırça aksesuarı

        Fırça aparatı, kumaşın dokusunu açarak daha iyi buhar nüfuzu sağlar. Özellikle ceket ve palto gibi daha kalın giysiler için idealdir. Ayrıca kirin ve pisliğin temizlenmesine de yardımcı olur.

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenlidir, yanık riski yoktur

        Tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenlidir, yanık riski yoktur

        Buhar üretici tüm ütülenebilir kumaşlarda güvenle kullanılabilir. Buhar plakasını yanık riski olmadan her türlü giyside kullanabilirsiniz. İpek gibi hassas kumaşlar için harika bir çözümdür.

        Ütü masası gerekmez

        Ütü masası gerekmez

        Buharlı kırışık gidericiyi asılı giysilerde kullanabilirsiniz. Böylece ütü masasına gerek olmadan giysilerinizdeki kırışıklıkları kolayca giderebilirsiniz.

        Rahat kullanım, saklama ve seyahat için kompakt tasarım

        Rahat kullanım, saklama ve seyahat için kompakt tasarım

        El tipi buhar üretici hafif, kompakt ve kullanımı kolay olması için ergonomik olarak tasarlanmıştır. Tetiğe basın ve kırışıklıkların kaybolmasını izleyin.

        Daha kolay doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi

        Daha kolay doldurmanız için çıkarılabilir su haznesi

        Su haznesi, musluk altında kolayca doldurulabilmesi için çıkarılabilir.

        Daha uzun erişim için 2,5 m kablo

        Daha uzun erişim için 2,5 m kablo

        daha uzun erişim için

        Kolay saklama için ısıya dayanıklı çanta

        Kolay saklama için ısıya dayanıklı çanta

        El tipi buhar üreticiyi kullandıktan sonra saklamak veya seyahat sırasında yanınıza almak için ürünle birlikte verilen saklama çantasını kullanın

        Teknik Özellikler

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          Maks. 24  g/dk
          Güç
          1300  W
          Kullanıma hazır
          <1  dk
          Gerilim
          220-240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Su haznesi kapasitesi
          70  ml
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          2,5  m
          Kullanıma hazır
          Işıklı gösterge
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet

        • Saklama

          Saklama çözümü
          Saklama çantası

        • Dahili aksesuarlar

          Fırça
          Evet
          Ekstra koruma için eldiven
          Evet

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          38 x 12,8 x 15  cm

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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            Yorumlar

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            • SmartFlow ısıtmalı plakası olmayan Philips Steam&Go GC310 ve GC320 ile karşılaştırıldı.
            • Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.
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