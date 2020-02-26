2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Ütü masasına son: Buharla ve anında giy!
Dikey ve yatay kullanımda mükemmel sonuçlar.
SmartFlow ısıtmalı plaka ile sıfır yanık riski.
Buhar gücüyle kokuları yok eder, %99,9 hijyen.*
Kompakt tasarım ve ısıya dayanıklı saklama çantası
Steam&Go buharlı düzleştirici, ütü masasına ihtiyaç duymadan hem dikey hem de yatay konumdaki giysilerde sorunsuz kullanılabilir
SmartFlow buhar plakasını tüm kumaşlar için en uygun sıcaklıkta tutar, böylece ıslak lekeleri önler. Isıtmalı plaka, özellikle yatay kullanımda kumaşa hafifçe baskı uygulayarak klasik bir ütüye yakın, buharlı düzleştirici ile çok daha etkili bir kırışıklık giderme performansı sunar. Sıfır yanık garantisiyle güvenlidir.
Steam&Go’nun elektrikli pompası sürekli buharla kırışıkları saniyeler içinde açar. 70 ml’lik hafif haznesi sürekli buhar sağlar. Isıya dayanıklı çantası sayesinde kolay taşınır ve kokuları her yerde kolayca yok eder.
Ödüller
4.7
5 üzerinden
18
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Çiğdemyyy
26/02/2020
Türkiye
Her çalışana lazım
Özellikle elbise ve gömleklerde çok başarılı. Her çalışana lazım
Avantajlar
Pratik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır
Burcu454545
18/02/2020
Türkiye
Çok kullanışlı bir ürün
Özellikle dolapta asılan ama kırışan kıyafetlerşm için ütü açmaya gerek kalmadı. Hemen kırışıklıkları açıyor. Jilet gibi giyiniyorum
Avantajlar
Pratik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır
Pinarr
27/01/2020
Türkiye
Hayat Kurtarıcım
Evden hızlıca çıkarken beni en çok zorlayan dolapta ütülenmesine rağmen kırışık olan kıyafetler diyebilirim. Artık çok kısa bir sürede pratik bir şekilde kırışıklığı giderip evden çıkabiliyorum. Seyahatler içinde çok kullanışlı olan bu ürünü çok severek kullanıyorum.Herkese tavsiye ederim.
Avantajlar
Hızlı ve pratik olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Steam&Go GC362/80 Buharlı Düzleştirici için yapılmıştır
SmartFlow ısıtmalı plakası olmayan Philips Steam&Go GC310 ve GC320 ile karşılaştırıldı.
Harici kaynak tarafından Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar süresiyle test edilmiştir.