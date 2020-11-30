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Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!
Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!
Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün
Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!
Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman iyi görünmek için buharla ve giy!
Kesintisiz güçlü buharıyla hem hızlı hem de çok pratik Steam & Go Plus, günlük kırışıklıkları hızla açar, giysilerinizi tazeler ve kokulardan arındırır. Tüm kumaşlarda güvenle kullanabileceğiniz özel tabanı sayesinde sıfır yanık garantisi! Hem yatay hem de dikey kullanımıyla ütü masasına ihtiyaç duymaz. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde her zaman, her yerde kolayca kullanılabilir. Hızlı ve pratik sonuçlar için buharla ve giy! Tüm faydaları görün