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Steam&Go Buharlı Düzleştirici
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GC362/80
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer
Tümü (3)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips buhar üreticim tüm kumaşlarda güvenle kullanılabilir mi?
Kullanım sonrası Philips Buhar Üretici haznesi boşaltılmalı mı?
500 SerisiTüy Toplama Makinesi
Philips Buhar Üreticim buhar üretmiyor
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