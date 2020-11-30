Dünyanın önde gelen ütü markası olarak en iyi şekilde görünmenin ve hissetmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, giysilerinizin harika görünmesini mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde sağlamak için yenilikçi, üstün teknolojik özelliklere sahip buharlı ve buhar kazanlı ütüler geliştiriyoruz.