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    Zahmetsiz mükemmel sonuçlar

    Tüm giysileriniz için
    Zahmetsiz mükemmel sonuçlar      

      Buharlı ütüler ve buhar kazanlı ütülerde Dünyanın 1 numaralı ütü markası

       

      Dünyanın önde gelen ütü markası olarak en iyi şekilde görünmenin ve hissetmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, giysilerinizin harika görünmesini mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde sağlamak için yenilikçi, üstün teknolojik özelliklere sahip buharlı ve buhar kazanlı ütüler geliştiriyoruz.

      Ütüleme çözümlerinde tanınmış lider marka

       

      Dünyanın önde gelen ütü markası olarak en iyi şekilde görünmenin ve hissetmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz.

       

       

      Bu nedenle, giysilerinizin harika görünmesini mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde sağlamak için yenilikçi, üstün teknolojik özelliklere sahip buharlı ve buhar kazanlı ütüler geliştiriyoruz.

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      Dünyanın 1 numaralı ütü markası

      Türkiye’nin 1 numaralı ütü markası*

      Ütü kategorisinin lider ve güvenilir markası Philips

       

      *Kaynak: Bağımsız bir pazar araştırma şirketinin Ocak – Aralık 2018 tarihleri arasında ütü perakende satışlarında adet ve satış değeri bazında lider markası Philips’tir.

      Yenilikçi teknolojiler

      Yenilikçi teknolojiler

      Yenilikçi çözümler üreterek, tüm ütüleme deneyiminizin hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Özel OptimalTEMP teknolojimiz (akıllı çip teknolojisi) ile kottan ipeğe ütülenebilir tüm kumaşlarda, sıcaklık ayarı yapmak zorunda kalmadan ütü yapmanıza yardımcı olur.
      Ödüllü çözümler

      Ödüllü çözümler

      Philips buharlı ve buhar kazanlı ütülerimiz, üstün tasarımı ve performansıyla ödüllü ve dünya çapında bilinen ürünlerdir.

      Size en uygun ütüleme çözümünü bulun

      Philips buhar kazanlı ütüler

      Profesyonel sonuçlar için

      buhar kazanlı ütüler
      Fazla miktarda giysiyi ütülemeniz gerektiğinde
      Philips buhar kazanlı ütüler, geniş su haznesi sayesinde güçlü ve daha uzun süre buhar sunar ve bu özelliği ile uzun süren ve fazla miktarda olan haftalık ütünün üstesinden gelmesi gereken aileler için ideal bir seçimdir.
      Zamandan tasarruf etmeniz için en hızlı ütüleme

      Buharlı ütüye göre 2 kat daha güçlü sürekli buhar gücü sayesinde daha hızlı ütülemenize yardımcı olur.

       

      *Philips Azur Performer buharlı ütüye kıyasla

      Daha uzun süren ütüleme işlemleri için 
      Philips buhar kazanlı ütülerimizdeki büyük ve doldurulması kolay su hazneleri, daha uzun süre boyunca daha fazla buhar sunar.
      Daha hafif ütü ile daha kolay ütüleme için 
      Şaşırtıcı derecede hafif ve kullanımı rahat bu ütü, kaygan tabanı sayesinde giysilerinizde daha kolay kayarak bileğinizdeki baskıyı azaltır.
      Daha fazla bilgi için  simgesine tıklayın
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      Philips buharlı ütüler

      Hızlı ve etkili çözümler için

      buharlı ütüler
      Daha az miktarda giysiyi ütülemeniz gerektiğinde 
      Hız ve verimlilik açısından ideal olan Philips buharlı ütüler, daha küçük hacimli ütüleme işleri için harika bir seçimdir.
      Zamandan tasarruf için hızlı ütüleme ⓘ
      Yüksek buhar gücü sayesinde ütüleme işlerinizi daha hızlı tamamlamanıza yardımcı olur. OptimalTEMP teknolojisi (akıllı çip teknolojisi) ile kumaşlar arası geçiş yaparken ütünün ısınmasını veya soğumasını beklemenize gerek kalmaz.
      Daha kısa sürecek ütüleme işlemleri için 
      İhtiyacınız olduğunda otomatik olarak ideal miktarda buhar sunan DynamiQ modu sayesinde hazneyi doldurma sıklığınız azalır.
      Rahat kullanım 
      OptimalTEMP (akıllı çip teknolojisi), DynamiQ (akıllı otomatik buhar) gibi yenilikçi üstün teknolojilerimiz sayesinde ütü yapmak artık her zamankinden daha kolay.
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      Philips buharlı düzleştirici
      Hızlı ve pratik çözümler için

      clothes steamers
      Hızlı rötuşlar için 
      Çok pratik. Ütü masasına gerek kalmadan istediğiniz zaman hızlı rötuşlar yapabilirsiniz.
      En hassas kumaşlarda bile etkili 

      Philips buharlı düzleştirici ile ipek, pileli, üzerinde taşları veya işlemeleri olan hassas ve ütülenmesi zor giysilerinizi* bile sıfır yanık riskiyle güvenle düzleştirebilirsiniz.

       

      *Ütülenebilir tüm kumaşlarda

      Kompakt ve seyahat için ideal 
      Bavulunuza rahatça sığabilecek kadar kompakt olan Philips buharlı düzleştirici, seyahatiniz boyunca yapmanız gereken tüm rötuşlarınız için uygundur.
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      Philips ütünüzdeki kireci temizleme

       

      Kireç oluşumu, ütünüzün buhar çıkışını olumsuz etkileyebilir ve giysilerinizde beyaz kireç tortusu bırakabilir. Yenilikçi kireç temizleme çözümlerimiz, minimum çaba sarf ederek ütü yapmanızı sağlar ve temiz çamaşırlarınızı kirletebilecek kahverengi/beyaz lekeler, kahverengi su ve sızıntı oluşumunu önler.

      Kireç temizleme çözümlerini keşfedin

      Ütümü nasıl temiz tutabilirim?

       

      Kireç oluşumu, ütünüzün buhar çıkışını olumsuz etkileyebilir ve giysilerinizde beyaz kireç tortusu bırakabilir. Yenilikçi kireç temizleme çözümlerimiz, minimum çaba sarf ederek ütü yapmanızı sağlar ve temiz çamaşırlarınızı kirletebilecek kahverengi/beyaz lekeler, kahverengi su ve sızıntı oluşumunu önler.

      Kireç temizleme çözümlerini keşfedin

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