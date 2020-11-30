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Dünyanın önde gelen ütü markası olarak en iyi şekilde görünmenin ve hissetmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, giysilerinizin harika görünmesini mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde sağlamak için yenilikçi, üstün teknolojik özelliklere sahip buharlı ve buhar kazanlı ütüler geliştiriyoruz.
Dünyanın önde gelen ütü markası olarak en iyi şekilde görünmenin ve hissetmenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve zamanınızın değerli olduğunu biliyoruz.
Bu nedenle, giysilerinizin harika görünmesini mümkün olan en hızlı ve verimli şekilde sağlamak için yenilikçi, üstün teknolojik özelliklere sahip buharlı ve buhar kazanlı ütüler geliştiriyoruz.
Ütü kategorisinin lider ve güvenilir markası Philips
*Kaynak: Bağımsız bir pazar araştırma şirketinin Ocak – Aralık 2018 tarihleri arasında ütü perakende satışlarında adet ve satış değeri bazında lider markası Philips’tir.
Philips buharlı düzleştirici ile ipek, pileli, üzerinde taşları veya işlemeleri olan hassas ve ütülenmesi zor giysilerinizi* bile sıfır yanık riskiyle güvenle düzleştirebilirsiniz.
*Ütülenebilir tüm kumaşlarda
Kireç oluşumu, ütünüzün buhar çıkışını olumsuz etkileyebilir ve giysilerinizde beyaz kireç tortusu bırakabilir. Yenilikçi kireç temizleme çözümlerimiz, minimum çaba sarf ederek ütü yapmanızı sağlar ve temiz çamaşırlarınızı kirletebilecek kahverengi/beyaz lekeler, kahverengi su ve sızıntı oluşumunu önler.
Kireç oluşumu, ütünüzün buhar çıkışını olumsuz etkileyebilir ve giysilerinizde beyaz kireç tortusu bırakabilir. Yenilikçi kireç temizleme çözümlerimiz, minimum çaba sarf ederek ütü yapmanızı sağlar ve temiz çamaşırlarınızı kirletebilecek kahverengi/beyaz lekeler, kahverengi su ve sızıntı oluşumunu önler.