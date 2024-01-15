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    Tüy Toplama Makinesi

    GC026/80
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Tüy Toplama Makinesi Tüy Toplama Makinesi Tüy Toplama Makinesi
      -{discount-value}

      Tüy Toplama Makinesi

      GC026/80
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Tüy Toplama Makinesi

      Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün

      Tüy Toplama Makinesi

      Tüy Toplama Makinesi

      Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün

      Tüy Toplama Makinesi

      Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün

      Tüy Toplama Makinesi

      Tüy Toplama Makinesi

      Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün

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        Tüy Toplama Makinesi

        Tüy Toplama Makinesi

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        Tüy Toplama Makinesi

        Eski kıyafetlerinizi anında canlandırın

        • Kumaş tüylerini temizler
        • Tüm giysiler için uygundur
        • 2 Philips AA pil dahildir
        Tek seferde geniş bir alanı temizlemek için geniş bıçak yüzeyi

        Tek seferde geniş bir alanı temizlemek için geniş bıçak yüzeyi

        Geniş bıçak yüzeyi, giysi üzerinde tek seferde daha geniş bir alanın temizlenebilmesini sağlar, bu sayede giysinizi zahmetsizce yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz

        Kumaş tüylerinin etkili bir şekilde giderilmesi için 8800 tur/dk'ya kadar bıçak dönüşü

        Kumaş tüylerinin etkili bir şekilde giderilmesi için 8800 tur/dk'ya kadar bıçak dönüşü

        Bıçaklar, giysilerinizdeki tüy topaklarını etkili ve hızlı bir şekilde gidermek için dakikada 8800 defaya kadar döner

        Tüy haznesi kolayca çıkarılabilir ve boşaltılabilir

        Tüy haznesi kolayca çıkarılabilir ve boşaltılabilir

        Temizlenen tüylerin saklandığı hazne kolaylıkla çıkarılır ve boşaltılır

        Her boyutta tüy topağının üstesinden gelmek için 3 farklı delik boyutuna sahip kafes

        Her boyutta tüy topağının üstesinden gelmek için 3 farklı delik boyutuna sahip kafes

        3 farklı delik boyutuna sahip kafes sayesinde tüm tüy topaklarını içine çekerek etkili bir şekilde giderir.

        En hassas giysiler için yükseklik ayarlama kapağı

        En hassas giysiler için yükseklik ayarlama kapağı

        Yükseklik ayarlama kapağı, en hassas giysilerde bile tüy topaklarını temizlemenize olanak tanır

        Temizleme fırçası, kullandıktan sonra cihazınızı temizlemeye yardımcı olur

        Temizleme fırçası, kullandıktan sonra cihazınızı temizlemeye yardımcı olur

        Temizleme fırçası, kullandıktan sonra cihazınızı kolayca temizlemeye yardımcı olur. Cihazı temizlemek için lütfen ambalajda bulunan hızlı başlangıç kılavuzunu takip edin.

        2 adet Philips AA pil içerir

        2 adet Philips AA pil içerir

        2 adet Philips AA pil içerir

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