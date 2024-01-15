Tüy Toplama Makinesi
Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüy Toplama Makinesi
Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Tüy Toplama Makinesi
Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tüy Toplama Makinesi
Philips Tüy Toplama Makinesi, tüy topaklarını her türlü kumaştan kolayca ve hızlı bir şekilde almanızı sağlar. İster süveter ister battaniyeniz olsun, tüm giysileriniz tekrar yeni gibi görünecek! Tüm faydaları görün
Tüy Toplama Makinesi
Toplam:
recurring payment
Geniş bıçak yüzeyi, giysi üzerinde tek seferde daha geniş bir alanın temizlenebilmesini sağlar, bu sayede giysinizi zahmetsizce yeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz
Bıçaklar, giysilerinizdeki tüy topaklarını etkili ve hızlı bir şekilde gidermek için dakikada 8800 defaya kadar döner
Temizlenen tüylerin saklandığı hazne kolaylıkla çıkarılır ve boşaltılır
3 farklı delik boyutuna sahip kafes sayesinde tüm tüy topaklarını içine çekerek etkili bir şekilde giderir.
Yükseklik ayarlama kapağı, en hassas giysilerde bile tüy topaklarını temizlemenize olanak tanır
Temizleme fırçası, kullandıktan sonra cihazınızı kolayca temizlemeye yardımcı olur. Cihazı temizlemek için lütfen ambalajda bulunan hızlı başlangıç kılavuzunu takip edin.
2 adet Philips AA pil içerir
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