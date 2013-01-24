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      • Sound uygulaması ana afiş ilk slaytı

        Philips Sound Uygulaması

        Android ve iOS için

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        Android
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        iOS

        Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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      • Sound uygulaması ana afiş ikinci slaytı

        Philips Sound Uygulaması

        Android ve iOS için

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        Android
        iOS icon
        iOS

        Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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        Sesi daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin

        Müziğinizi yayınlayın simgesi
        Sesi daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin
        Müziğinizi yayınlayın

        Müziğinizi yayınlayın


        Philips sound uygulaması ile yüksek kaliteli ses parmaklarınızın ucunda olsun ve müziğin keyfini çıkarın.
        Play-fi simgesi
        Daha fazla bilgi
        Çoklu oda müziği simgesi
        Çoklu oda müziği
        Çoklu oda müziği

        Çoklu oda müziği


        Sevdiğiniz sesler yaşadığınız odaları doldursun. İster her odada aynı müziği çalın ister farklı bölgelerde farklı müziği tercih edin.
        Stereo çifti kurulumu simgesi
        Stereo çifti kurulumu
        Stereo çifti kurulumu

        Stereo çifti kurulumu


        Hoparlörlerinizi daha geniş ve etkileyici bir ses deneyimi için stereo çifti olarak yapılandırın.
        Surround ses simgesi
        Surround ses
        Surround ses

        Surround ses sistemi oluşturun.


        Film gecesinde surround ses ile evinizi sinemaya dönüştürün.

         Nasıl bağlanacaksınız?

        iOS

        • Görünümü aç / kapat

        Android

        • Görünümü aç / kapat
        Philips Play-fi Afişi

        Play-Fi teknolojisine destekli

         

        Philips TV, Soundbar'lar ve hoparlörlerinle kablosuz olarak ses akışı gerçekleştirin. İster müzik dinleyin ister maç izleyin, DTS Play-Fi destekli  Philips Sound'un sunduğu kolaylık ve esneklikle hiçbir anı kaçırmayın.
        Play-fi simgesi
        Daha fazla bilgi

        En sevdiğiniz kaynakları dinleyin


        Amazon Music, Deezer, Napster, Qobuz ve Tidal gibi en sevdiğiniz kaynaklardan müzik dinleyin. DTS Play-Fi destekli Philips Sound ile müzik, TV'de bile her zaman senkronize.

        Spotify logosu
        Amazon Music logosu
        Deezer logosu
        Tidal logosu
        Qobuz logosu
        iHeart Radio logosu
        Napster logosu
        Apple AirPlay logosu
        Pandora logosu
        Kkbox logosu
        Chromecast logosu
        Soundmachine logosu

        Philips Sound koleksiyonunuzu genişletin

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        Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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        Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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