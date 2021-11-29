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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAS4807B/00

1 ödül

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Harekete geçin! Çarpıcı sese sahip küçük hoparlör.

Sörf yapın. Koşun. Dans edin. Boks yapın. Sizi harekete geçiren ne olursa olsun, iki tonlu şık tasarıma sahip bu su geçirmez hoparlör size eşlik eder. Kompakt boyutuna rağmen çarpıcı bir ses ve hoparlörü taşımayı kolay hale getiren bir boyun askısı sunar. Haydi başlayalım!

Tüm avantajları görüntüleyin

Harekete geçin! Çarpıcı sese sahip küçük hoparlör.

  • IP67 toz/su koruması

  • Çarpıcı bas

  • Aramalar için dahili mikrofon

  • 12 saate kadar müzik

Küçük hoparlör. Çarpıcı ses

Küçük hoparlör. Çarpıcı ses

Sevdiğiniz müziği parklardan kamp alanlarına kadar gittiğiniz her yere götürün. Bu taşınabilir hoparlör net ses verir ve çift pasif radyatörleri sayesine güçlü ve çarpıcı baslar sunar. Daha da keyifli bir müzik deneyimi için iki hoparlörü eşleştirerek stereo ses elde edin.

12 saat oynatma süresi. Müzik susmasın

12 saat oynatma süresi. Müzik susmasın

Müziğe doyamıyor musunuz? Bu hoparlör sizi asla yalnız bırakmaz. Tamamen şarj edilmiş hoparlör 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Yani antrenman veya kamp ateşi etrafında parti yaparken sizi yarı yolda bırakmaz.

IP67 toz geçirmez ve su geçirmez. Partiye hazır*

IP67 toz geçirmez ve su geçirmez. Partiye hazır*

IP67 derecesi, bu hoparlörü araziden sahile ve havuza kadar her yere götürebilmenizi sağlar. Çıkarılabilir boyun kordonu taşımayı kolaylaştırırken 20 metrelik Bluetooth menzili sayesinde telefonunuz hoparlörden uzakta olsa bile hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • TPV_PBTAWARD13 görseli

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Yasal Uyarılar

  1. IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmediği ve 1 m derinliğe kadar maksimum 30 dakika boyunca su altında kalabileceği anlamına gelir.