Harekete geçin! Çarpıcı sese sahip küçük hoparlör.

Sörf yapın. Koşun. Dans edin. Boks yapın. Sizi harekete geçiren ne olursa olsun, iki tonlu şık tasarıma sahip bu su geçirmez hoparlör size eşlik eder. Kompakt boyutuna rağmen çarpıcı bir ses ve hoparlörü taşımayı kolay hale getiren bir boyun askısı sunar. Haydi başlayalım!