2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAS7807B/00
Sesinizi duyurun! Her macera için muhteşem ses.
Harekete geçmenizi sağlayacak şarkılarla yola koyulun! Bu su geçirmez hoparlörün güçlü ve çarpıcı sesini dilediğiniz yere götürebilirsiniz. İster kampta çılgınca eğleniyor ister parkta egzersiz yapıyor olun, 24 saatlik oynatma süresi ve taşıma askısı ile her şeye hazırsınız.
IP67 toz/su koruması
Net Ses
Aramalar için dahili mikrofon
24 saate kadar müzik
Sevdiğiniz müziği parklardan kamp alanlarına kadar gittiğiniz her yere götürün. İki 70 mm woofer ve iki tweeter, size güçlü ve net ses verir. Üstelik bu hoparlör harika görünür. Daha da keyifli bir müzik deneyimi için iki hoparlörü eşleştirerek stereo ses elde edin.
Müziğe doyamıyor musunuz? Bu hoparlör sizi asla yalnız bırakmaz. Tamamen şarj edilmiş hoparlör 24 saate kadar oynatma süresi sunar. Power bank işlevi ise müziği durdurmadan bağlı cihazları şarj etmenizi sağlar.
IP67 derecesi, bu hoparlörü araziden sahile ve havuza kadar her yere götürebilmenizi sağlar. Çıkarılabilir boyun kordonu taşımayı kolaylaştırırken 20 metrelik Bluetooth menzili sayesinde telefonunuz hoparlörden uzakta olsa bile hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
Ödüller
Yorumlar
IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmediği ve 1 m derinliğe kadar maksimum 30 dakika boyunca su altında kalabileceği anlamına gelir.