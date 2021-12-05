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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz hoparlör

TAS7807B/00

1 ödül

Seçenekler

Beyaz
Beyaz
Siyah
Siyah

Sesinizi duyurun! Her macera için muhteşem ses.

Harekete geçmenizi sağlayacak şarkılarla yola koyulun! Bu su geçirmez hoparlörün güçlü ve çarpıcı sesini dilediğiniz yere götürebilirsiniz. İster kampta çılgınca eğleniyor ister parkta egzersiz yapıyor olun, 24 saatlik oynatma süresi ve taşıma askısı ile her şeye hazırsınız.

Tüm avantajları görüntüleyin

Sesinizi duyurun! Her macera için muhteşem ses.

  • IP67 toz/su koruması

  • Net Ses

  • Aramalar için dahili mikrofon

  • 24 saate kadar müzik

Eğlenceli tasarımda net ses

Eğlenceli tasarımda net ses

Sevdiğiniz müziği parklardan kamp alanlarına kadar gittiğiniz her yere götürün. İki 70 mm woofer ve iki tweeter, size güçlü ve net ses verir. Üstelik bu hoparlör harika görünür. Daha da keyifli bir müzik deneyimi için iki hoparlörü eşleştirerek stereo ses elde edin.

24 saat oynatma süresi. Parti bitmesin

24 saat oynatma süresi. Parti bitmesin

Müziğe doyamıyor musunuz? Bu hoparlör sizi asla yalnız bırakmaz. Tamamen şarj edilmiş hoparlör 24 saate kadar oynatma süresi sunar. Power bank işlevi ise müziği durdurmadan bağlı cihazları şarj etmenizi sağlar.

IP67 toz geçirmez ve su geçirmez. Partiye hazır*

IP67 toz geçirmez ve su geçirmez. Partiye hazır*

IP67 derecesi, bu hoparlörü araziden sahile ve havuza kadar her yere götürebilmenizi sağlar. Çıkarılabilir boyun kordonu taşımayı kolaylaştırırken 20 metrelik Bluetooth menzili sayesinde telefonunuz hoparlörden uzakta olsa bile hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • TPV_PBTAWARD13 görseli

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Yasal Uyarılar

  1. IP67 derecesi, hoparlör sürücüsünün toz geçirmediği ve 1 m derinliğe kadar maksimum 30 dakika boyunca su altında kalabileceği anlamına gelir.