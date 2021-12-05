Eğlenceli tasarımda net ses

Sevdiğiniz müziği parklardan kamp alanlarına kadar gittiğiniz her yere götürün. İki 70 mm woofer ve iki tweeter, size güçlü ve net ses verir. Üstelik bu hoparlör harika görünür. Daha da keyifli bir müzik deneyimi için iki hoparlörü eşleştirerek stereo ses elde edin.