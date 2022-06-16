Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörleriniz ile birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin.
Soundbar'ların görünümünden hoşlanmıyor ama yine de TV'nizin sesini geliştirmek mi istiyorsunuz? Bu subwoofer, Philips DTS Play-Fi özellikli TV'nizde* filmlerin, dizilerin ve müziğin baslarını daha derin hale getirir. Saklaması kolaydır ve çok güçlüdür.
Kablosuz subwoofer özellikli The One Soundbar, size gerçek bir sinema deneyimi yaşatır. Özel orta kanal hoparlörleri muhteşem ses netliği sağlarken Dolby Atmos ise olağanüstü ve kapsayıcı surround ses sunar.
1. Bir soundbar veya kablosuz hoparlör ile başlayın
Film izlemek sizin için önemliyse soundbar harika bir seçimdir ve izlediğiniz her şeye ayrıntı, drama ve derinlik katar.
Wi-Fi hoparlörler daha iyi ayrıştırma, kristal netliğinde diyalog ve geniş bir ses alanı sunmak için TV'nizin sesiyle birlikte çalışarak kaliteyi bir adım öteye taşır.
2. Uydu bağlantılı hoparlörler ekleyin
Koltuğunuzun arkasına bir çift hoparlör yerleştirin ve Ambilight'a duyarlı LED'ler odanın tamamında bir ışık gösterisi oluştururken sizi aksiyonun merkezine taşıyan gerçek surround sesin keyfini çıkarın.
3. Bir subwoofer ekleyin
Şiddetli savaş sahnelerinden gerilim sahnelerindeki ufak değişimlere kadar, bir subwoofer her şeyi hissetmenizi sağlar.
4. Daha fazla odaya genişletin
Tüm evinizin senkronize bir şekilde partilemesini sağlayın ya da kendinize bir fincan çay hazırlarken oturma odasındaki aksiyonu takip edin.
Bir soundbar veya kablosuz hoparlör ile başlayın
Film izlemek sizin için önemliyse soundbar harika bir seçimdir ve izlediğiniz her şeye ayrıntı, drama ve derinlik katar.
Wi-Fi hoparlörler daha iyi ayrıştırma, kristal netliğinde diyalog ve geniş bir ses alanı sunmak için TV'nizin sesiyle birlikte çalışarak kaliteyi bir adım öteye taşır.
Uydu bağlantılı hoparlörler ekleyin
Koltuğunuzun arkasına bir çift hoparlör yerleştirin ve Ambilight'a duyarlı LED'ler odanın tamamında bir ışık gösterisi oluştururken sizi aksiyonun merkezine taşıyan gerçek surround sesin keyfini çıkarın.
Bir subwoofer ekleyin
Şiddetli savaş sahnelerinden gerilim sahnelerindeki ufak değişimlere kadar, bir subwoofer her şeyi hissetmenizi sağlar.
Daha fazla odaya genişletin
Tüm evinizin senkronize bir şekilde partilemesini sağlayın ya da kendinize bir fincan çay hazırlarken oturma odasındaki aksiyonu takip edin.
Wi-Fi ile yüksek çözünürlük
DTS Play-Fi ile 24 bit/192 kHz oranına kadar yüksek çözünürlük ve mükemmel senkronizasyon sayesinde her odada film ve müzik dinleyin. Kablo yok, sorun yok.
Bağlanmaya hazır
En sevdiğiniz tüm akıllı asistanları ve akış hizmetlerini destekler. En son çalma listenizi başlatmak, ses seviyesini artırmak veya hangi parçanın yürütüldüğünü kontrol etmek için sormanız yeterli.
Her ses olması gereken yerde
Dolby Atmos teknolojisi, her ayrıntının sizi çevrelemesini sağlar. Filmlerinizi, oyunlarınızı ve müziklerinizi daha gerçekçi ve daha sürükleyici hale getirir.
Işığı yayın
Ambilight'a duyarlı LED'ler, Ambilight TV'nize senkronize olur ve müziğinizle birlikte hareket ederek odanızı izlediğiniz veya dinlediğiniz her şeyin moduna göre aydınlatır.
Kulakları memnun eder, dikkatleri üzerine çeker.
Avrupa tasarımı. Sıcak, doğal bir ses imzası. Üstün kaliteli malzemeler. Fidelio ev sesinin eleştirmenleri etkilemesi hiç de şaşırtıcı değil. Peki siz bu üründen nasıl yararlanacaksınız?
Kontrol sizde
Ses ürünlerinizi Philips Sound Uygulaması ile bağlayın ve yapılandırın Evinizin her yerinden odalara ve bölgelere tek bir dokunuşla yayın yapın ve tüm bunları kontrol edin.
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Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.