1. Bir soundbar veya kablosuz hoparlör ile başlayın



Film izlemek sizin için önemliyse soundbar harika bir seçimdir ve izlediğiniz her şeye ayrıntı, drama ve derinlik katar.

Wi-Fi hoparlörler daha iyi ayrıştırma, kristal netliğinde diyalog ve geniş bir ses alanı sunmak için TV'nizin sesiyle birlikte çalışarak kaliteyi bir adım öteye taşır.