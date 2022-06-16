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    Ev Sesi

    Philips kablosuz ev sistemi

    Pratik ev ses sistemi

    W6205 kablosuz ev hoparlörü

    Tüm sesleri
    dilediğiniz odada dinleyin.

    Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörleriniz ile birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin.

    W6205 kablosuz hoparlörü görüntüle

    Philips W8506 kablosuz subwoofer

    Philips TV'niz için
    daha yüksek derinlikli ses.

    Soundbar'ların görünümünden hoşlanmıyor ama yine de TV'nizin sesini geliştirmek mi istiyorsunuz? Bu subwoofer, Philips DTS Play-Fi özellikli TV'nizde* filmlerin, dizilerin ve müziğin baslarını daha derin hale getirir. Saklaması kolaydır ve çok güçlüdür.

    W8506 subwoofer'ı görüntüle

    Kablosuz subwoofer ile Philips B8507 soundbar 3.1

    Sinemayı evinize getiren
    The One.

    Kablosuz subwoofer özellikli The One Soundbar, size gerçek bir sinema deneyimi yaşatır. Özel orta kanal hoparlörleri muhteşem ses netliği sağlarken Dolby Atmos ise olağanüstü ve kapsayıcı surround ses sunar.

    B8507 soundbar'ı görüntüle
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      1. Bir soundbar veya kablosuz hoparlör ile başlayın


      Film izlemek sizin için önemliyse soundbar harika bir seçimdir ve izlediğiniz her şeye ayrıntı, drama ve derinlik katar.

      Wi-Fi hoparlörler daha iyi ayrıştırma, kristal netliğinde diyalog ve geniş bir ses alanı sunmak için TV'nizin sesiyle birlikte çalışarak kaliteyi bir adım öteye taşır.

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      2. Uydu bağlantılı hoparlörler ekleyin


      Koltuğunuzun arkasına bir çift hoparlör yerleştirin ve Ambilight'a duyarlı LED'ler odanın tamamında bir ışık gösterisi oluştururken sizi aksiyonun merkezine taşıyan gerçek surround sesin keyfini çıkarın.

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      3. Bir subwoofer ekleyin


      Şiddetli savaş sahnelerinden gerilim sahnelerindeki ufak değişimlere kadar, bir subwoofer her şeyi hissetmenizi sağlar.

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      4. Daha fazla odaya genişletin


      Tüm evinizin senkronize bir şekilde partilemesini sağlayın ya da kendinize bir fincan çay hazırlarken oturma odasındaki aksiyonu takip edin.

    Philips soundbar ve kablosuz hoparlör simgeleri

    Bir soundbar veya kablosuz hoparlör ile başlayın

     

    Film izlemek sizin için önemliyse soundbar harika bir seçimdir ve izlediğiniz her şeye ayrıntı, drama ve derinlik katar.

    Wi-Fi hoparlörler daha iyi ayrıştırma, kristal netliğinde diyalog ve geniş bir ses alanı sunmak için TV'nizin sesiyle birlikte çalışarak kaliteyi bir adım öteye taşır.

    Philips uydu bağlantılı hoparlör simgesi

    Uydu bağlantılı hoparlörler ekleyin

     

    Koltuğunuzun arkasına bir çift hoparlör yerleştirin ve Ambilight'a duyarlı LED'ler odanın tamamında bir ışık gösterisi oluştururken sizi aksiyonun merkezine taşıyan gerçek surround sesin keyfini çıkarın.

    Philips subwoofer simgesi

    Bir subwoofer ekleyin

     

    Şiddetli savaş sahnelerinden gerilim sahnelerindeki ufak değişimlere kadar, bir subwoofer her şeyi hissetmenizi sağlar.

    Senkronize ev simgesi

    Daha fazla odaya genişletin

     

    Tüm evinizin senkronize bir şekilde partilemesini sağlayın ya da kendinize bir fincan çay hazırlarken oturma odasındaki aksiyonu takip edin.

    DTS Play-Fi, Wi-Fi üzerinden yüksek çözünürlük sağlar

    Wi-Fi ile yüksek çözünürlük


    DTS Play-Fi ile 24 bit/192 kHz oranına kadar yüksek çözünürlük ve mükemmel senkronizasyon sayesinde her odada film ve müzik dinleyin. Kablo yok, sorun yok.

    Philips ev sesi, en sevdiğiniz uygulamalarla gelişmiş bağlantı olanağı sağlar

    Bağlanmaya hazır


    En sevdiğiniz tüm akıllı asistanları ve akış hizmetlerini destekler. En son çalma listenizi başlatmak, ses seviyesini artırmak veya hangi parçanın yürütüldüğünü kontrol etmek için sormanız yeterli.

    Dolby Atmos teknolojisi kullanımda

    Her ses olması gereken yerde


    Dolby Atmos teknolojisi, her ayrıntının sizi çevrelemesini sağlar. Filmlerinizi, oyunlarınızı ve müziklerinizi daha gerçekçi ve daha sürükleyici hale getirir.

    Ambilighta duyarlı LEDlerin senkronizasyon özelligi

    Işığı yayın


    Ambilight'a duyarlı LED'ler, Ambilight TV'nize senkronize olur ve müziğinizle birlikte hareket ederek odanızı izlediğiniz veya dinlediğiniz her şeyin moduna göre aydınlatır.

    Philips Fidelio ev sesi ürünleri

    Kulakları memnun eder, dikkatleri üzerine çeker.

     

    Avrupa tasarımı. Sıcak, doğal bir ses imzası. Üstün kaliteli malzemeler. Fidelio ev sesinin eleştirmenleri etkilemesi hiç de şaşırtıcı değil. Peki siz bu üründen nasıl yararlanacaksınız?

    EISA 2022 Philips Fidelio FB1 soundbar ödülü
    Red dot 2022 ödülü
    IF tasarım ödülü 2022
    Philips Sound Uygulaması kullanımda

    Kontrol sizde

     

    Ses ürünlerinizi Philips Sound Uygulaması ile bağlayın ve yapılandırın Evinizin her yerinden odalara ve bölgelere tek bir dokunuşla yayın yapın ve tüm bunları kontrol edin.

    App Store logosu
    Google Play logosu

    Ev ses sisteminizi oluşturun

    Fidelio ses

    Philips ses

    Ambilight TV

    Videolarla ev sesini keşfedin

    Philips W6205 kablosuz hoparlör özellik videosu

    Philips W6205 kablosuz hoparlör

    Philips W8506 kablosuz subwoofer özellik videosu

    Philips W8506 kablosuz subwoofer

    Philips B8507 soundbar özellik videosu

    Kablosuz subwoofer ile Philips B8507 soundbar 3.1

    Daha fazlasını keşfedin

    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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    Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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    You are about to visit the Philips USA website.

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