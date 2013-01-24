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    Kablosuz ev hoparlörü

    TAW6205/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin. Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin. Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.
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      Kablosuz ev hoparlörü

      TAW6205/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

      Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün

      Kablosuz ev hoparlörü

      Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

      Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün

      Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

      Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün

      Kablosuz ev hoparlörü

      Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

      Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz ev hoparlörü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

        • Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi
        • DTS Play-Fi ile uyumlu
        • Sesli asistanlarla çalışır
        • Dahili LED
        DTS Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi

        DTS Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi

        Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınız Play-Fi Surround teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.

        Zengin ses. Aynı odada stereo ses için eşleştirin

        Bir woofer, iki pasif yayıcı ve bir tweeter'dan oluşan kombinasyon, basları güçlü ve tizleri canlı zengin bir ses sunar. Wi-Fi üzerinden akış özelliği en yüksek sinyal kalitesini sunar ve sesin hoparlörler veya odalar arasında mükemmel biçimde senkronize olmasını sağlar.

        Akıllı asistan hoparlörlerinizin sesini artırın

        Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan özelliğine sahip herhangi bir cihaza hoparlörden müzik çalmasını söyleyin. Parti için sesi açın. Akşam olduğunda sesi kısın. Haberleri ve daha fazlasını öğrenin. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.

        Spotify Connect. Tidal. Deezer. Hepsi burada

        Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü albümlere erişebilirsiniz. Salonda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.

        Tüm cihazlarınıza bağlanır

        Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast ve Apple AirPlay 2 uyumluluğu sayesinde favori müziklerinizi ve podcast'lerinizi dilediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz. iOS cihaz kullanıyorsanız Siri'yi kullanarak hoparlörü sesinizle kontrol edebilirsiniz.

        Dahili LED ışık. Philips Ambilight TV ile çalışır

        Bu kablosuz hoparlörün tek işlevi müzik çalmak değildir. Aynı zamanda Ambilight teknolojisini de destekler. Hoparlörün üzerindeki Ambilight bağlantı düğmesine bastığınızda hoparlör, TV'nize bağlanır. Film izlerken, oyun oynarken ve müzik dinlerken daha güçlü bir Ambilight efektinin keyfini çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış Gücü
          %1 THD'de 40 W
          Ses seviyesi kontrolü
          yukarı/aşağı
          Hoparlör Güçlendirme
          Pasif yayıcı x 2

        • Hoparlör

          Ses kanalı hafızası sayısı
          1,0
          Tweeter
          1 inç x 1
          Woofer
          3,5 inç x 1

        • Güç

          Güç kaynağı
          100 - 240 V AC, 50/60Hz
          Bekleme modu
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Kullanıcı Arayüzü
          Dahili LED: çok renkli

        • Bağlantı

          DTS Play-Fi Çoklu oda
          Evet
          Spotify Connect
          Evet
          Dahili Chromecast
          Evet
          Alexa ile çalışır
          Evet
          Apple Airplay 2 ile çalışır
          Evet
          Ses girişi (3,5 mm)
          Evet
          Bluetooth profilleri
          • SBC 4.0
          • A2DP
          • AVRCP
          Bluetooth mesafesi
          Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
          Ağ bağlantıları
          • Wi-Fi - 802.11 ac
          • Wi-Fi 802.11 b/g/n
          Wi-Fi anteni
          Dahili
          Ağ kurulumu
          Play-Fi UYGULAMASI

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Dünya Çapında Garanti belgesi

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          115 x 212 x 116 mm
          Ürün ağırlığı
          1,8  kg
          Ambalaj boyutları (GxDxY)
          172 x 312 x 168 mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          2,5  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Dünya Çapında Garanti belgesi

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