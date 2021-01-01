Spotify Connect. Tidal. Deezer. Hepsi burada

Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü albümlere erişebilirsiniz. Salonda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.