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Üretimden kaldırıldı

Kablosuz ev hoparlörü

TAW6205/10

Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin.

Tüm avantajları görüntüleyin

Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

  • Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi

  • DTS Play-Fi ile uyumlu

  • Sesli asistanlarla çalışır

  • Dahili LED

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Hepsi burada

Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü albümlere erişebilirsiniz. Salonda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.

Philips Sound veya Play-Fi uygulaması üzerinden çoklu oda kurulumu

Elektrikle çalışır. Boyutları: 115 x 212 x 116 mm

Teknik Özellikler

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