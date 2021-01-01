2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAW6205/10
Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.
Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin.
Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi
DTS Play-Fi ile uyumlu
Sesli asistanlarla çalışır
Dahili LED
Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü albümlere erişebilirsiniz. Salonda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.
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