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Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.
Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.
Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün
Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.
Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.
Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin. Tüm faydaları görün
Kablosuz ev hoparlörü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınız Play-Fi Surround teknolojisini destekliyorsa bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.
Bir woofer, iki pasif yayıcı ve bir tweeter'dan oluşan kombinasyon, basları güçlü ve tizleri canlı zengin bir ses sunar. Wi-Fi üzerinden akış özelliği en yüksek sinyal kalitesini sunar ve sesin hoparlörler veya odalar arasında mükemmel biçimde senkronize olmasını sağlar.
Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan özelliğine sahip herhangi bir cihaza hoparlörden müzik çalmasını söyleyin. Parti için sesi açın. Akşam olduğunda sesi kısın. Haberleri ve daha fazlasını öğrenin. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.
Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü albümlere erişebilirsiniz. Salonda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.
Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast ve Apple AirPlay 2 uyumluluğu sayesinde favori müziklerinizi ve podcast'lerinizi dilediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz. iOS cihaz kullanıyorsanız Siri'yi kullanarak hoparlörü sesinizle kontrol edebilirsiniz.
Bu kablosuz hoparlörün tek işlevi müzik çalmak değildir. Aynı zamanda Ambilight teknolojisini de destekler. Hoparlörün üzerindeki Ambilight bağlantı düğmesine bastığınızda hoparlör, TV'nize bağlanır. Film izlerken, oyun oynarken ve müzik dinlerken daha güçlü bir Ambilight efektinin keyfini çıkarın.
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