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Filmler o kadar gerçek görünür ki oradaymış gibi hissedeceksiniz. Son derece akıcı görüntüler ve heyecan verici sesler sunan oyunlarda her zaman bir seviye daha oynamak isteyeceksiniz. Etkileyici Ambilight özellikli bu şık OLED TV ile sevdiğiniz tüm içerikler şimdi daha iyi. Tüm faydaları görün