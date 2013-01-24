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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET831/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Şık tasarımlı soketli DVD Şık tasarımlı soketli DVD Şık tasarımlı soketli DVD
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      Portatif DVD Oynatıcı

      PET831/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Şık tasarımlı soketli DVD

      8,5'' LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET831 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin ve müziğin büyüsü hayatınızda. Ayrıca, Zero Bright Dot™ özelliği sayesinde optimum ekran kalitesi elde edilir. SD kart yuvası ve Komponent Video çıkışı ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Şık tasarımlı soketli DVD

      8,5'' LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET831 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin ve müziğin büyüsü hayatınızda. Ayrıca, Zero Bright Dot™ özelliği sayesinde optimum ekran kalitesi elde edilir. SD kart yuvası ve Komponent Video çıkışı ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Şık tasarımlı soketli DVD

      8,5'' LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET831 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin ve müziğin büyüsü hayatınızda. Ayrıca, Zero Bright Dot™ özelliği sayesinde optimum ekran kalitesi elde edilir. SD kart yuvası ve Komponent Video çıkışı ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Şık tasarımlı soketli DVD

      8,5'' LCD ekrana sahip bu tablet biçimli Philips PET831 Taşınabilir DVD Oynatıcı ile filmlerin ve müziğin büyüsü hayatınızda. Ayrıca, Zero Bright Dot™ özelliği sayesinde optimum ekran kalitesi elde edilir. SD kart yuvası ve Komponent Video çıkışı ile birlikte gelir. Tüm faydaları görün

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        Portatif DVD Oynatıcı

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        Şık tasarımlı soketli DVD

        ile Akıllı Araç Montaj Seti ve SD kart yuvası

        • 21,6cm(8,5") geniş ekran LCD
        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Daha fazla multimedya desteği için SD/MMC kart yuvası

        Daha fazla multimedya desteği için SD/MMC kart yuvası

        Video kliplerinizi, fotoğraflarınızı ve müziğinizi kolayca ve anında görüntüleyin ve çalın. Oynatıcı, ultra rahatlık sağlamak amacıyla SD/MMC hafıza kartları için dahili bir kart yuvasına sahiptir. Kartta sakladığınız multimedya dosyalarına erişmek için hafıza kartını, oynatıcının yanında bulunan yuvaya takın.

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 21,6 cm (8,5") TFT renkli LCD ekran

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 21,6 cm (8,5") TFT renkli LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Şarj edilebilir pille 4 saate kadar oynatma*

        Şarj edilebilir pille 4 saate kadar oynatma*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 4 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.

        Koruma çantası dahil

        Koruma çantası dahil

        İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran

        LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          8,5  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Etkin izleme alanı
          187,2x105,3
          Piksel aralığı
          0,13(G) x 0,45(Y)
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(Hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >70dB(hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • WMA
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL
          Sıkıştırma formatları
          • MPEG4
          • Divx

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          • WMA
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • WMA-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          WMA bit hızları
          32 - 192 kbps

        • Bağlanabilirlik

          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          DC girişi
          9 V
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          Diğer bağlantılar
          Titreşimli Komponent Video çıkışı
          SD/MMC kart yuvası
          SD kart yuvası

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          AY4129/00 (110-240v, 50/60Hz)
          Kablolar
          1 x AV Kablosu, 1 x Komponent Kablosu
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          AY5507 ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          16 dil
          Akıllı araç montaj seti
          1 adet
          Çanta
          Koruyucu çanta

        • Güç

          Pil Tipi
          Dahili pil

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          458  mm
          Ana karton yüksekliği
          236  mm
          Ana karton derinliği
          333  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          7,28  kg
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Genişliği
          316  mm
          Ambalaj Derinliği
          145  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          205  mm
          Ürün derinliği
          31  mm
          Ürün yüksekliği
          170  mm
          Ürün genişliği
          255  mm
          Ürün ağırlığı
          0,97  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Akıllı araç montaj seti
        • Uzaktan kumanda
        • Adaptör
        • Araç seti
        • Koruyucu çanta
        • Video kablosu

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