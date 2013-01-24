CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur

CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün