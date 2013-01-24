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    Lens temizleyici

    SVC2330/10
    • CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur
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      Lens temizleyici

      SVC2330/10

      CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur

      CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      Lens temizleyici

      CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur

      CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur

      CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

      Lens temizleyici

      CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur

      CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün

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        Lens temizleyici

        Toplam:

        CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur

        • CD/DVD
        • 2 fırçalı sistem
        14 dilde sesli talimat

        14 dilde sesli talimat

        Bu kolay kullanımlı CD lens temizleyici kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 14 dilden birinde temizleme işlemi boyunca size rehberlik eder.

        Güvenli kuru fırçalama temizlik sistemi

        Kuru fırçalama sistemi, SD/DVD oynatıcı lazer lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizleyerek cihazı temiz ve optimum çalışır durumda korur.

        Doğru ayar için ses sistemi kontrolü

        Ses sistemi kontrolü, hoparlörün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          15 dilde

        • Depolama Ortamı

          Desteklenen formatlar
          • CD-Ses
          • CD-ROM
          • DVD-ROM

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          22,2  cm
          Genişlik
          15,7  cm
          Derinlik
          1,18  cm
          Net ağırlık
          0,082  kg
          Brüt ağırlık
          0,123  kg
          Dara ağırlığı
          0,041  kg
          EAN
          87 12581 56461 2
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          16,5  cm
          Genişlik
          7,8  cm
          Yükseklik
          22,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,84  kg
          Net ağırlık
          0,492  kg
          Dara ağırlığı
          0,348  kg
          EAN
          87 12581 57365 2

        • Dış Karton

          Uzunluk
          54,3  cm
          Genişlik
          37,6  cm
          Yükseklik
          26,4  cm
          Net ağırlık
          5,904  kg
          Brüt ağırlık
          11  kg
          Dara ağırlığı
          5,096  kg
          EAN
          87 12581 57360 7
          Ambalaj sayısı
          72

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