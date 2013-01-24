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CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur
CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur
CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur
CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
CD/DVD oynatıcınızı temizler ve korur
CD/DVD oynatıcınızın lenslerinin düzenli temizliği, cihazınızdan optimum performans almanızı sağlar. Optik lazer lensi temiz ve tozsuz tutmak önemlidir. Bu kuru fırçalama sistemi tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizler. Tüm faydaları görün
Lens temizleyici
Toplam:
Bu kolay kullanımlı CD lens temizleyici kılavuzundaki sesli talimatlar, sunulan 14 dilden birinde temizleme işlemi boyunca size rehberlik eder.
Kuru fırçalama sistemi, SD/DVD oynatıcı lazer lenslerindeki tozları, parçacıkları ve diğer kirleri güvenli bir şekilde temizleyerek cihazı temiz ve optimum çalışır durumda korur.
Ses sistemi kontrolü, hoparlörün doğru ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol eder.
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