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Düz ekranları güvenle temizleyin
Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düz ekranları güvenle temizleyin
Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Düz ekranları güvenle temizleyin
Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Düz ekranları güvenle temizleyin
Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün
Ekran temizleyici
Toplam:
Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.
Bu temizleme sıvısının antistatik formülü, ekranınızdaki tozu ve kiri tamamen gidermenize yardımcı olur.
Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.
Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.
Bu tekrar kullanılabilir mikrofiber bez sabun ve suyla yıkanıp kurumaya bırakılabilir. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz.
Teknik spesifikasyonlar
Aksesuarlar
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton