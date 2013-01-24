Düz ekranları güvenle temizleyin

Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün