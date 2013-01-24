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    Ekran temizleyici

    SVC1116B/10
    • Düz ekranları güvenle temizleyin Düz ekranları güvenle temizleyin Düz ekranları güvenle temizleyin
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      Ekran temizleyici

      SVC1116B/10

      Düz ekranları güvenle temizleyin

      Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Ekran temizleyici

      Düz ekranları güvenle temizleyin

      Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Düz ekranları güvenle temizleyin

      Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Ekran temizleyici

      Düz ekranları güvenle temizleyin

      Flat TV ve bilgisayar ekranlarınızdaki tozu, kiri ve parmak izlerini gidermek için özel mikro fiber beziyle birlikte bu güvenli ve etkili temizleme sıvısını kullanın. Antistatik formülü, tozu gidermenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

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        Ekran temizleyici

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        Düz ekranları güvenle temizleyin

        • TV/Dizüstü Bilgisayar/Mobil Cihaz

        İz bırakmayan temizleme sıvısı

        Ekranınızda hiçbir şekilde tortu bırakmayan özel formüllü temizleme sıvısı ile lekesiz ekranın keyfini çıkarın.

        Tozu gideren antistatik formül

        Bu temizleme sıvısının antistatik formülü, ekranınızdaki tozu ve kiri tamamen gidermenize yardımcı olur.

        Tiftiksiz mikrofiber bez yüzeyleri güvenli bir şekilde ve tamamıyla siler

        Toz, kir ve parmak izlerini yok etmek için tasarlanmış bu tiftiksiz mikrofiber bezi kullanarak ekranınızı güvenli bir şekilde ve tamamıyla temizleyin.

        Güvenli, damlatmayan formül

        Bu damlatmayan formül cama kolayca püskürtülebilir ve silinebilir. Kesinlikle damlatmaz ve ekipmanlarınız güvenli ve kuru kalır.

        Tiftiksiz, tekrar kullanılabilir, yıkanabilir mikrofiber bez

        Bu tekrar kullanılabilir mikrofiber bez sabun ve suyla yıkanıp kurumaya bırakılabilir. Tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          İçindekiler
          Temizleme sıvısı, 200ml

        • Aksesuarlar

          Kullanım Kılavuzu
          15 dilde

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi
          Yükseklik
          15,3  cm
          Genişlik
          5,75  cm
          Derinlik
          5,75  cm
          Net ağırlık
          0,266  kg
          Brüt ağırlık
          0,267  kg
          Dara ağırlığı
          0,001  kg
          EAN
          87 12581 68209 5
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          4
          Uzunluk
          12  cm
          Genişlik
          11,99  cm
          Yükseklik
          15,6  cm
          Brüt ağırlık
          1,169  kg
          Net ağırlık
          1,064  kg
          Dara ağırlığı
          0,105  kg
          GTIN
          2 87 12581 68209 9

        • Dış Karton

          Uzunluk
          27,6  cm
          Genişlik
          14,4  cm
          Yükseklik
          36,6  cm
          Net ağırlık
          4,256  kg
          Brüt ağırlık
          4,9  kg
          Dara ağırlığı
          0,644  kg
          GTIN
          1 87 12581 68209 2
          Ambalaj sayısı
          16

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