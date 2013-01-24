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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET821/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET821/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      İdeal ekran kalitesi için Philips Zero Bright Dot™ özelliğini de içeren bu şık PET821'in 21,6 cm (8,5") geniş renkli LCD ekranında kendinizi filmlerin akışına bırakın. DVD, DivX®, MPEG4 filmler ve MP3/WMA-CD müziğin keyfini çıkarın - hem de seyahat ederken!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      İdeal ekran kalitesi için Philips Zero Bright Dot™ özelliğini de içeren bu şık PET821'in 21,6 cm (8,5") geniş renkli LCD ekranında kendinizi filmlerin akışına bırakın. DVD, DivX®, MPEG4 filmler ve MP3/WMA-CD müziğin keyfini çıkarın - hem de seyahat ederken!

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      İdeal ekran kalitesi için Philips Zero Bright Dot™ özelliğini de içeren bu şık PET821'in 21,6 cm (8,5") geniş renkli LCD ekranında kendinizi filmlerin akışına bırakın. DVD, DivX®, MPEG4 filmler ve MP3/WMA-CD müziğin keyfini çıkarın - hem de seyahat ederken!

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      İdeal ekran kalitesi için Philips Zero Bright Dot™ özelliğini de içeren bu şık PET821'in 21,6 cm (8,5") geniş renkli LCD ekranında kendinizi filmlerin akışına bırakın. DVD, DivX®, MPEG4 filmler ve MP3/WMA-CD müziğin keyfini çıkarın - hem de seyahat ederken!

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

        Mükemmel görüntüleme için Zero Bright Dot™

        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        MP3/WMA-CD, CD ve CD-RW çalın

        Ses sıkıştırma teknolojisi, ses kalitelerini düşürmeden büyük dijital müzik dosyalarının boyut olarak 10 kata kadar küçültülmesine olanak verir. MP3 veya WMA, Philips oynatıcınızda dijital müzik dünyasının keyfini çıkarmanıza olanak veren sıkıştırma formatlarından ikisidir. Internet'teki yetkili müzik sitelerinden MP3 veya WMA şarkılar indirin veya ses CD'lerinizi dönüştürerek kendi MP3 veya WMA müzik dosyalarınızı oluşturun ve bunları cihazınıza aktarın.

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 21,6 cm (8,5") TFT renkli LCD ekran

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 21,6 cm (8,5") TFT renkli LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Kişisel müzik deneyiminizi paylaşabilmeniz için çift kulaklık jakı ürünle birlikte verilir. Bir çift kulaklık alın, cihaza bağlayın ve arkadaşınız ya da sevgilinizle eğlenceyi ikiye katlayın!

        İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran

        LCD ekranındaki rahatsız edici boş noktalardan arınmış, en yüksek kalitedeki görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin kaçınılmaz sonucu olarak değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

        Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda

        Bu taşınabilir DVD oynatıcı, araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda ile birlikte geliyor. Araç adaptörünü aracınızın çakmak yuvasına takarak yolda oynatıcınıza güç verebilirsiniz. Film izlerken veya oyun oynarken pil bitecek diye endişelenmeye son. Kredi kartı boyutundaki uzaktan kumanda çok az yer kapladığından ve kolayca saklanabildiğinden, seyahatler için ideal.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          8,5  inç
          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          300:1
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms
          Etkin izleme alanı
          187,2x105,3
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Piksel aralığı
          0,13(G) x 0,45(Y)

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • WMA
          • DVD+R/+RW
          • CD-R/CD-RW
          • CD
          Sıkıştırma formatları
          • MPEG4
          • Divx
          Disk Çalma Modları
          • OSD
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          • WMA
          Oynatılabilen Ortamlar
          • MP3-CD
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • WMA-CD
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          WMA bit hızları
          32 - 192 kbps

        • Bağlanabilirlik

          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          AV girişi
          Kompozit (CVBS) x1
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)
          DC girişi
          9 V
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

        • Kullanılabilirlik

          Darbeye dayanıklı
          Evet
          Pil şarj göstergesi
          Evet

        • Aksesuarlar

          Pil paketi
          7,4V, Li-ion şarj edilebilir piller
          AC/DC Adaptörü
          AY4112/00 (110-240v, 50/60 Hz)
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          RC810 (kredi karti stili, 38 tuş)
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Kullanım Kılavuzu
          16 dilde basılmış

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          260  mm
          Ana karton yüksekliği
          310  mm
          Ana karton derinliği
          340  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          9  kg
          Ambalaj türü
          D-box
          Ambalaj Yüksekliği
          278  mm
          Ambalaj Genişliği
          80  mm
          Ambalaj Derinliği
          320  mm
          Ürün derinliği
          178  mm
          Ürün yüksekliği
          33  mm
          Ürün genişliği
          223  mm
          Ürün ağırlığı
          1  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda
        • AV kablosu
        • Araç seti
        • Pil paketi
        • Adaptör

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            • Şarj edilebilir pillerin şarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda değiştirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve şarj edilme sayısı, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değişebilir.
            • Windows Media ve Windows logolu ticari markalar, ya da Microsoft Corporation adına ABD'de ve/veya diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır.
            • DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

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