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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET719/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • İkinci TFT LCD ekranla İkinci TFT LCD ekranla İkinci TFT LCD ekranla
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET719/12
      Genel Derecelendirme / 5

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7'' TFT LCD ekrana sahip Philips PET719 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence için DVD/DivX filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak üzere ikinci ekranı bağlayın. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7'' TFT LCD ekrana sahip Philips PET719 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence için DVD/DivX filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak üzere ikinci ekranı bağlayın. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7'' TFT LCD ekrana sahip Philips PET719 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence için DVD/DivX filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak üzere ikinci ekranı bağlayın. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      İkinci TFT LCD ekranla

      İki adet 7'' TFT LCD ekrana sahip Philips PET719 ile yolda eğlence keyfinizi ikiye katlayın! Aracınızda mükemmel bir eğlence için DVD/DivX filmleri veya JPEG fotoğrafları paylaşmak üzere ikinci ekranı bağlayın. Akıllı Araç Montaj Seti birlikte verilir. Tüm faydaları görün

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İkinci TFT LCD ekranla

        film keyfinizi ikiye katlayın

        • 17,8 cm (7") çift ekran LCD
        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Çift TFT LCD ekran ile daha fazla film keyfi

        Çift TFT LCD ekran ile daha fazla film keyfi

        Çift ekran, portatif DVD oynatıcılardaki görüntüleri izleyebilmenizi sağlar. Yalnızca takın ve aracınızın koltuk başlığındaki ekranları bağlayın. Artık en sevdiğiniz DVD filmlerin ve JPEG fotoğrafların keyfini, aileniz ve arkadaşlarınızla aracınızın arka koltuğunda kolaylıkla çıkarabilirsiniz.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Şarj edilebilir pille 2 saate kadar film gösterimi*

        Şarj edilebilir pille 2 saate kadar film gösterimi*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 2 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Kullanım kolaylığı için Akıllı Araç Montaj Seti

        Yolda eğlencenin tadını çıkarmak için neden portatif DVD oynatıcınızı yanınızda taşımayasınız? Benzersiz Araç Montaj Seti, oynatıcının kolayca çıkarılmasına olanak veren hızlı çıkarma kolu sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Seti aracınızda bırakarak portatif DVD oynatıcınızı yanınıza alabilirsiniz.

        MP3-CD, CD ve CD-RW oynatır

        MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.

        Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda

        Bu taşınabilir DVD oynatıcı, araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda ile birlikte geliyor. Araç adaptörünü aracınızın çakmak yuvasına takarak yolda oynatıcınıza güç verebilirsiniz. Film izlerken veya oyun oynarken pil bitecek diye endişelenmeye son. Kredi kartı boyutundaki uzaktan kumanda çok az yer kapladığından ve kolayca saklanabildiğinden, seyahatler için ideal.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Parlaklık
          200  cd/m²
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Piksel aralığı
          0.107(g)x0.370(y)mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL
          Sıkıştırma formatları
          • Divx
          • MPEG4

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlanabilirlik

          DC girişi
          9 V
          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          DC girişi 9V (110-240v, 50/60Hz)
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Araç seti
          AY4128 (araç adaptörü, 12vDC)
          Uzaktan kumanda
          AY5508 ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          16 dilde
          Güç kablosu
          1 adet
          İkinci LCD ekran
          7" TFT LCD x 1 adet
          Akıllı araç montaj seti
          2 adet

        • Güç

          Pil Tipi
          Dahili pil

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          255  mm
          Ana karton derinliği
          355  mm
          Ana karton yüksekliği
          308  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          7,21  kg
          Ambalaj Genişliği
          345  mm
          Ambalaj Derinliği
          83  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          295  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün genişliği
          203  mm
          Ürün derinliği
          149  mm
          Ürün yüksekliği
          40,4  mm
          Ürün ağırlığı
          1,2  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Akıllı araç montaj seti
        • Araç seti
        • Uzaktan kumanda
        • Adaptör
        • AV kablosu

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