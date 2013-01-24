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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET716/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET716/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolda Philips PET716'nın 7'' TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD, DivX®, MPEG4 filmlerin, MP3-CD ve CD'lerin ve JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolda Philips PET716'nın 7'' TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD, DivX®, MPEG4 filmlerin, MP3-CD ve CD'lerin ve JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolda Philips PET716'nın 7'' TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD, DivX®, MPEG4 filmlerin, MP3-CD ve CD'lerin ve JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

      Arkanıza yaslanın, gevşeyin ve yolda Philips PET716'nın 7'' TFT LCD ekranında film izleyin. Her an, her yerde, en sevdiğiniz DVD, DivX®, MPEG4 filmlerin, MP3-CD ve CD'lerin ve JPEG fotoğraflarınızın tadını çıkarın. Tüm faydaları görün

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Seyahat halinde DVD ve DivX® filmler

        • 17,8cm (7") geniş ekran LCD
        • DivX oynatma
        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın

        DivX® desteğiyle, DivX®'le şifrelenmiş görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıştırma teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde oynatılabilir.

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        16:9 geniş ekran formatında film keyfini çıkarın

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Şarj edilebilir pille 2 saate kadar film gösterimi*

        Şarj edilebilir pille 2 saate kadar film gösterimi*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 2 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç adaptörü ve uzaktan kumanda birlikte verilir

        Araç içi kullanım için verilen araç adaptörünün yanısıra, portatif oynatıcınızı evdeki TV'nize bağlayarak evinizde DVD keyfini çıkarabilirsiniz. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve oynatma fonksiyonunu kontrol etmek için verilen uzaktan kumandayı kullanarak en sevdiğiniz DVD'leri izleyin.

        MP3-CD, CD ve CD-RW oynatır

        MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde bir sıkıştırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 saate kadar müzik saklanabilir.

        Çok az düğmeyle basit ve kolay kontrol kullanım

        Bu kullanımı kolay portatif oynatıcı yolda kolay kullanım için tasarlanmıştır. En sevdiğiniz DVD'leri izlemek için yapmanız gereken oynatıcıya bir disk takmak. Kolay kullanım olanağı sağlayan tek dokunuşlu birkaç tuş ve en popüler DVD/VCD/CD disklerle tam uyum sayesinde nereye giderseniz gidin mükemmel eğlencenin keyfini çıkarabileceksiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Ekran tipi
          LCD TFT
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Parlaklık
          200  cd/m²
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Piksel aralığı
          0.107(g)x0.370(y)mm
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(hat çıkışı), >76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • PAL
          • NTSC
          Sıkıştırma formatları
          • Divx
          • MPEG4

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-RW
          • MP3-CD
          • CD-R
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlanabilirlik

          DC girişi
          9 V
          Kulaklık jakı
          3,5 mm Stereo Kulaklık
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          DC 9V; 110-240v, 50/60Hz
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Uzaktan kumanda
          AY5510 ince uzaktan kumanda
          Kullanım Kılavuzu
          16 dilde
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC

        • Güç

          Pil Tipi
          Dahili pil

        • Boyutlar

          Ana karton genişliği
          225  mm
          Ana karton derinliği
          245  mm
          Ana karton yüksekliği
          270  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          4,32  kg
          Ambalaj Genişliği
          230  mm
          Ambalaj Derinliği
          67  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          245  mm
          Ürün genişliği
          197  mm
          Ürün derinliği
          153  mm
          Ambalaj türü
          D-box
          Ürün yüksekliği
          37  mm
          Ürün ağırlığı
          0,71  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Adaptör
        • AV kablosu
        • Araç seti
        • Uzaktan kumanda

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