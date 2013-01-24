Seyahat halinde DVD Filmler

Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.