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    Portatif DVD Oynatıcı

    PET706/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Seyahat halinde DVD Filmler Seyahat halinde DVD Filmler Seyahat halinde DVD Filmler
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      DVD playback

      Portatif DVD Oynatıcı

      PET706/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Seyahat halinde DVD Filmler

      Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Seyahat halinde DVD Filmler

      Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.

      Seyahat halinde DVD Filmler

      Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Portatif DVD Oynatıcı

      Seyahat halinde DVD Filmler

      Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.

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        Portatif DVD Oynatıcı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Seyahat halinde DVD Filmler

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Picture CD ile JPEG fotoğraf dosyalarını paylaşın

        Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Yüksek kaliteli görüntüleme için 17,8 cm (7") TFT renkli LCD ekran

        Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmleri 16:9 geniş ekran formatıyla izleyin

        Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Kaliteli dahili stereo hoparlörler

        Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.

        Şarj edilebilir pille 2 saate kadar film gösterimi*

        Şarj edilebilir pille 2 saate kadar film gösterimi*

        Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 2 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Çift kulaklık jakıyla eğlence keyfini paylaşın

        Kişisel müzik deneyiminizi paylaşabilmeniz için çift kulaklık jakı ürünle birlikte verilir. Bir çift kulaklık alın, cihaza bağlayın ve arkadaşınız ya da sevgilinizle eğlenceyi ikiye katlayın!

        Araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda

        Bu taşınabilir DVD oynatıcı, araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda ile birlikte geliyor. Araç adaptörünü aracınızın çakmak yuvasına takarak yolda oynatıcınıza güç verebilirsiniz. Film izlerken veya oyun oynarken pil bitecek diye endişelenmeye son. Kredi kartı boyutundaki uzaktan kumanda çok az yer kapladığından ve kolayca saklanabildiğinden, seyahatler için ideal.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Parlaklık
          200  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          250:1
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          7  inç
          Etkin izleme alanı
          154,1x86,6 mm
          Piksel aralığı
          0.107(g)x0.370(y)mm
          Çözünürlük
          480(g)x234(y)x3(RGB)
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms
          Ekran tipi
          LCD TFT
          LCD panel tipi
          Parlama önleyici polarize yüzey

        • Ses

          Çıkış Gücü
          250mW RMS(dahili hoparlörler)
          Çıkış gücü (RMS)
          10mW RMS(kulaklık)
          Sinyal gürültü oranı
          >80dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

        • Video Oynatma

          Oynatılabilen Ortamlar
          • DVD
          • Picture CD
          • SVCD
          • Video CD
          • DVD-R/-RW
          • MP3-CD
          • CD-R/CD-RW
          • DVD+R/+RW
          • CD
          Disk Çalma Modları
          • A-B Tekrarlama
          • Açı
          • Disk Menüsü
          • Hızlı Geri
          • Hızlı İleri
          • OSD
          • Tekrarlama
          • Rasgele Çalma
          • Yavaş Geri
          • Yavaş ileri sarım
          • Büyütme
          Video disk oynatma sistemi
          • NTSC
          • PAL

        • Müzik Çalma

          Sıkıştırma formatı
          • Dolby Dijital
          • MP3
          Oynatılabilen Ortamlar
          • CD
          • CD-R
          • CD-RW
          • MP3-CD
          MP3 bit hızları
          32 - 320 kbps
          Desteklenen dosya sistemleri
          • ISO-9660
          • Jolliet

        • Bağlanabilirlik

          Kulaklık jakı
          2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık
          Ses Çıkışı - Dijital
          Koaksiyel (cinch)
          AV girişi
          Kompozit (CVBS) x1
          AV çıkışı
          Kompozit (CVBS) x1
          DC girişi
          9 V

        • Kullanılabilirlik

          Pil şarj göstergesi
          Evet
          Darbeye dayanıklı
          Evet

        • Aksesuarlar

          AC/DC Adaptörü
          AY4117/00 (110-240v, 50/60Hz)
          Pil paketi
          AY4389, 7.4V, Li-ion şarj edilebilir piller
          Kablolar
          1 x AV Kabloları
          Araç seti
          araç adaptörü, 12vDC
          Uzaktan kumanda
          RC810 (kredi karti stili, 38 tuş)
          Kullanım Kılavuzu
          16 dilde yayınlanmıştır

        • Boyutlar

          Ana karton derinliği
          410  mm
          Ana karton yüksekliği
          235  mm
          Ana karton miktarı
          3
          Ana karton ağırlığı
          4,8  kg
          Ana karton genişliği
          260  mm
          Ambalaj Derinliği
          215  mm
          Ambalaj Yüksekliği
          242  mm
          Ambalaj Genişliği
          130  mm
          Ürün derinliği
          163  mm
          Ürün yüksekliği
          39  mm
          Ürün ağırlığı
          0,82  kg
          Ürün genişliği
          193  mm
          Ambalaj türü
          D-box

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda
        • Pil paketi
        • Adaptör
        • Araç seti
        • AV kablosu

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