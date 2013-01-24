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- Uzaktan kumanda
- Pil paketi
- Adaptör
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Seyahat halinde DVD Filmler
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat halinde DVD Filmler
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
Seyahat halinde DVD Filmler
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Seyahat halinde DVD Filmler
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve 17,8 cm (7") TFT LCD ekranlı PET706 ile kendinizi filmlere bırakın. En sevdiğiniz DVD filmleri izleyin, MP3-CD ve CD'den müziğin keyfini çıkarın ya da JPEG fotoğraflarınızı görüntüleyin; her zaman, her yerde.
Portatif DVD Oynatıcı
Philips Online Mağaza fiyatı
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Birden çok formatı destekleyen oynatma yeteneği, resimleri görüntüleyebilmenize ve birçok disk formatını oynatabilmenize olanak vererek en fazla disk uyumluluğunu ve izleme keyfini sağlar.
Bu yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran, yüksek kaliteli baskılar ile aynı 'gerçek yaşam' detaylarıyla en sevdiğiniz fotoğraf, film ve müziklerinizi canlandırır.
Filmlerinizi ve dijital fotoğraflarınızı görüntüleyin ve aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın. 16:9 geniş ekran en-boy oranı, evrensel - yüksek çözünürlüklü dijital televizyon için standarttır. Yerel 16:9 en-boy oranı, görüntünün alt ve üstünde boşluk ve ölçeklemeden ve görüntüyü farklı bir ekran boyutuna sığdırmaktan kaynaklanan kalite kaybı olmadan video görüntüleme anlamına gelir.
Stereo hoparlörler kaliteli ses sağlar ve serbestçe dinleyebilmenizi mümkün kılar. Yalnızca kulaklığı çıkararak müzik çalma rahatlığı ve keyfi sağlayan dahili stereo hoparlörler ile her zaman, her yerde müziğin tadını çıkarın.
Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük boyutlu şarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek şarjla 2 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik keyfi. Şarj etmek için tek yapmanız gereken güç kablosunu takmak - bu kadar basit.
Kişisel müzik deneyiminizi paylaşabilmeniz için çift kulaklık jakı ürünle birlikte verilir. Bir çift kulaklık alın, cihaza bağlayın ve arkadaşınız ya da sevgilinizle eğlenceyi ikiye katlayın!
Bu taşınabilir DVD oynatıcı, araç adaptörü ve ince uzaktan kumanda ile birlikte geliyor. Araç adaptörünü aracınızın çakmak yuvasına takarak yolda oynatıcınıza güç verebilirsiniz. Film izlerken veya oyun oynarken pil bitecek diye endişelenmeye son. Kredi kartı boyutundaki uzaktan kumanda çok az yer kapladığından ve kolayca saklanabildiğinden, seyahatler için ideal.
Görüntü/Ekran
Ses
Video Oynatma
Müzik Çalma
Bağlanabilirlik
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Boyutlar