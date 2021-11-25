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  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü
  • Son derece hafif ve güçlü

Üretimden kaldırıldı

PerfectCare Expert PlusBuhar kazanlı ütü

GC8962/40

3.9
| (37) İncelemeler

1 ödül

Son derece hafif ve güçlü
PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Hızlı ve konforlu

Son derece hafif ve güçlü

  • Maksimum 7,5 bar basınç

  • 520 grama kadar şok buhar

  • 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

  • Ultra hafif ütü

OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

Sıfır yanık riski

Sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.9

5 üzerinden

37

İncelemeler

25/11/2021

Türkiye

Türkiye

Sabirsizlaniyorum

Arkadaşımın da kullandığım için aldım inşallah aynı perdormanstadir

Avantajlar

Ürünümüz henüz yeni aldım kullanınca hemen yorum yapacağım inşallah istediğim performenstadir

Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

08/01/2021

Türkiye

Türkiye

philips kazanlı ütü

Öncelikle hızlı teslimattan dolayı philipse teşekkür ediyorum.Bir süredir araştırıyordum sonunda bunu almaya karar verdim açıkçası önce rengine vuruldum ürün bugün elime ulaştı gelir gelmez eşimin bütün gömleklerini ütüledim ilk defa bu kadar zevk alarak ütü yaptığımı hissettim ürünü hiç düşünmeden alabilirsiniz tavsiye ederim.

Avantajlar

Hafif,buharı efsane

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

19/12/2020

Türkiye

Türkiye

Fiyat Performans

Buhar basınç gücü güzel, fiyatı biraz yüksek gibi ama alternatifleri de benzer..

Avantajlar

Hafif, güçlü

Dezavantajlar

Soğuduktan sonra suyu boşaltmak için komple kazanı dökmek gerekiyor. Daha kolay yöntem olabilirdi.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

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