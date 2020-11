Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Advanced taban

Üstün SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde rahatça kayma performansı sunar. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.