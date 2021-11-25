2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
GC8962/40
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maksimum 7,5 bar basınç
520 grama kadar şok buhar
1,8 L çıkarılabilir su haznesi
Ultra hafif ütü
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.
Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.
Ödüller
3.9
5 üzerinden
37
İncelemeler
Kurhan
25/11/2021
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Sabirsizlaniyorum
Arkadaşımın da kullandığım için aldım inşallah aynı perdormanstadir
Avantajlar
Ürünümüz henüz yeni aldım kullanınca hemen yorum yapacağım inşallah istediğim performenstadir
Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Badem55
08/01/2021
Türkiye
philips kazanlı ütü
Öncelikle hızlı teslimattan dolayı philipse teşekkür ediyorum.Bir süredir araştırıyordum sonunda bunu almaya karar verdim açıkçası önce rengine vuruldum ürün bugün elime ulaştı gelir gelmez eşimin bütün gömleklerini ütüledim ilk defa bu kadar zevk alarak ütü yaptığımı hissettim ürünü hiç düşünmeden alabilirsiniz tavsiye ederim.
Avantajlar
Hafif,buharı efsane
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
emrahs
19/12/2020
Türkiye
Fiyat Performans
Buhar basınç gücü güzel, fiyatı biraz yüksek gibi ama alternatifleri de benzer..
Avantajlar
Hafif, güçlü
Dezavantajlar
Soğuduktan sonra suyu boşaltmak için komple kazanı dökmek gerekiyor. Daha kolay yöntem olabilirdi.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Expert Plus GC8962/40 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
IEC 60311'e göre, Varsayılan moda kıyasla ECO moduyla %30 daha fazla enerji tasarrufu