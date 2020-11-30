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Son derece hafif ve güçlü
PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece hafif ve güçlü
PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün
Son derece hafif ve güçlü
PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Son derece hafif ve güçlü
PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün