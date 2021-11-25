Yıllardır ütü meselesini eziyet gibi gören annem için hediye olarak aldım. Yılların acısını çıkartabilecek ve gerçekten iyi bir performansa sahip bir ürün almak istedim. Uzun süreler ütüler hakkında araştırmalar yapıyordum ve sonunda bir şey seçmiştim. Mağazaya gittiğimde ise fikrim değişmişti ve ufak bir denemenin ardından bu ütüyü almaya karar verdim. Hiç pişman olmadım. Oldukça büyük bir su haznesi var. Ütü tasarım olarak çok estetik. Buhar gücü yeteri kadar yüksek. Dikey ütülemeyi perde ve eşarplar için denedim ve sonuç mükemmeldi. Gayet başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kullanımı çok kolay, ayar yok. Kireç temizleme özelliği de ayrı bir kolaylık, ekstra bir harcama yapmanıza gerek kalmıyor kendi hallediyor. Sesli bir ürün de değil. Ara ara suyu ısıtmak için biraz ses çıkarıyor ama birkaç saniye sürüyor, rahatsız edici değil. Ticari amaçla kullanmayacaksanız gayet yeterli ve tatmin edici bir ürün. Ev tipi alınabilecek en iyi ütüler arasında. Kendime de almayı düşünüyorum. İnternetten incelediğimde bir tek renklerini beğenmemiştim ama mağazada görünce o kadar da kötü değil dedim. Ben memnunum, bence pişman olmazsınız. Ama ürünün gold ya da uzay grisi gibi renk seçenekleri olsaydı çok daha iyi olurdu. Tercihim gri olurdu :)