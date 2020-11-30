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    PerfectCare Expert Plus

    Buhar kazanlı ütü

    GC8962/40
    Genel Derecelendirme / 5
    • Son derece hafif ve güçlü Son derece hafif ve güçlü Son derece hafif ve güçlü
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      PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü

      GC8962/40
      Genel Derecelendirme / 5

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.249,99 TL

      PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 2.249,99 TL

      PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare Expert Plus, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra daha kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        PerfectCare Expert Plus

        PerfectCare Expert Plus

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Son derece hafif ve güçlü

        Hızlı ve konforlu

        • Maksimum 7,5 bar basınç
        • 520 grama kadar şok buhar
        • 1,8 L çıkarılabilir su haznesi
        • Ultra hafif ütü
        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        OptimalTEMP teknolojisi, ısı ayarı gerektirmez

        Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

        Sıfır yanık riski

        Sıfır yanık riski

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü kumaşlarınızın veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanma ve parlama riski.

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, giysileri ve perdeleri havalandırmak amacıyla kullanabileceğiniz dikey buhar püskürtme için idealdir.

        Ultra hafif ve kullanımı rahat ütü

        Ultra hafif ve kullanımı rahat ütü

        Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır, kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolay ve etkili kılar.

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Advanced taban

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Advanced taban

        Üstün SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde rahatça kayma performansı sunar. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.

        Uzun ömürlü performans için kolay ve verimli kireç temizleme sistemi

        Uzun ömürlü performans için kolay ve verimli kireç temizleme sistemi

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sunar. Özel Easy De-Calc sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akıtın.

        Güçlü olduğu kadar sessiz buhar

        Güçlü olduğu kadar sessiz buhar

        Susturucu filtreler, buhar sesini en aza indirir. Böylece güçlü buharın sesi televizyonun, müziğin veya ailenizin sesini bastırmaz.

        Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi

        1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        ECO modu ile enerji tasarrufu yapın

        Enerji tasarrufu yapın ve yine aynı harika sonuçları elde edin. ECO modu, daha az buhar gerektiren kumaşlarda enerji tüketiminizi azaltır.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          Siklonik buhar bölmesi
          Evet
          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Yanık riski yok
          Evet
          Isı ayarı gerekmez
          Evet
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Sessiz buhar teknolojisi
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 120  g/dk
          Güç
          Maksimum 2100  W
          Basınç
          Maksimum 7,5 bar
          Kullanıma hazır
          2  dk
          Şok buhar
          En fazla 520  g
          İstek üzerine buhar
          Evet
          Dikey buhar
          Evet
          Gerilim
          220 - 240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile
          Taban kayma performansı
          5  yıldız
          Taban adı
          SteamGlide Advanced
          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Hortum uzunluğu
          1,7  m
          Düşük su seviyesi uyarısı
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,65  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Kullanıma hazır
          Işıklı gösterge
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet
          Çizilmeye karşı dayanıklı taban
          5  yıldız
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Easy De-Calc
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          Işık

        • Saklama

          Taşıma kilidi
          Taşınabilirlik ve güvenlik için
          Hortum saklama
          Hortum saklama bölmesi

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          31 x 31 x 47  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          23,9 x 26,9 x 42,6  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          5,5  kg
          Ütü ağırlığı
          0,8  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          4  kg

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
          Evet

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Enerji tasarrufu*
          45  %
          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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            Yorumlar

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            • IEC 60311'e göre, Varsayılan moda kıyasla ECO moduyla %30 daha fazla enerji tasarrufu
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