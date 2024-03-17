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PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü
Üretimden kaldırıldı
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GC8962/40
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EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)
GC8900 series_UM_EEU2_4239 001 13542_user manual
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