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PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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PerfectCare Expert PlusBuhar kazanlı ütü

GC8962/40

PerfectCare Expert Plus Buhar kazanlı ütü

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Expert Plus Steam generator iron GC8962/40 - English (US)

  • PDF dosya, 953.3 kB
  • 17 March 2024

GC8900 series_UM_EEU2_4239 001 13542_user manual

  • PDF dosya, 2.4 MB
  • 16 March 2024

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