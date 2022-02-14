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  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
  • Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
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Üretimden kaldırıldı

PerfectCare Compact PlusBuhar kazanlı ütü

GC7933/30

3
| (2) İncelemeler

1 ödül

Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Philips buharlı ütü Azur'a kıyasla*

Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

  • Maks. 6,5 bar pompa basıncı

  • 450 g'a varan şok buhar

  • 1,5 l çıkarılabilir su haznesi

  • Taşıma kilidi

Sıfır yanık riski

Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetleriniz asla yanmaz. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.

Hafif ve kompakt yapısıyla kullanım kolaylığı sunar ve rahatça saklanabilir

Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütülerimizi ürettik.

Teknik Özellikler

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Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

4
3
2

14/02/2022

Türkiye

Türkiye

Pratik kullanim

Buhar kazanli utu kullanamam diye dusunuyordum. Dugunumde akrabamiz hediye etti. Annemin de Philips marka utusu vardi on yil rahat kullandi. Suan utuler gozumde buyumuyor. Pratik ve kolay kullanimi ile terzide utulenmis gibi oluyor kiyafetlerimiz Tesekkur ederiz Philips

Avantajlar

Pratik kullanim, Kolayca cikarilip takilabilen kazan

Dezavantajlar

Belki kazan uzun utuler icin biraz daha buyuk olabilirdi

Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

28/09/2022

Türkiye

Türkiye

KÖTÜ

PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü ALDIM DAHA İLK KULLANIMDA ÜTÜ TABANINDAN SU AKITMAYA BAŞLADI VE GİYİSİLER CIMCIK OLUYOR GERİ İADE ETTİM VE BÖYLE BİR MARKAYA HİÇ YAKIŞMADI

Avantajlar

0

Dezavantajlar

SU AKITIYOR

Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

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Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

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Feragatnameler

  1. 2 saatlik ütü işlemine dayalı

  2. GC6734 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %40'a varan enerji tasarrufu.