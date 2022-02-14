2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
GC7933/30
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Maks. 6,5 bar pompa basıncı
450 g'a varan şok buhar
1,5 l çıkarılabilir su haznesi
Taşıma kilidi
Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetleriniz asla yanmaz. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.
Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.
Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütülerimizi ürettik.
Ödüller
3.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
Dsehri92
14/02/2022
Türkiye
Pratik kullanim
Buhar kazanli utu kullanamam diye dusunuyordum. Dugunumde akrabamiz hediye etti. Annemin de Philips marka utusu vardi on yil rahat kullandi. Suan utuler gozumde buyumuyor. Pratik ve kolay kullanimi ile terzide utulenmis gibi oluyor kiyafetlerimiz Tesekkur ederiz Philips
Avantajlar
Pratik kullanim, Kolayca cikarilip takilabilen kazan
Dezavantajlar
Belki kazan uzun utuler icin biraz daha buyuk olabilirdi
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
GÜL TUBA
28/09/2022
Türkiye
KÖTÜ
PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü ALDIM DAHA İLK KULLANIMDA ÜTÜ TABANINDAN SU AKITMAYA BAŞLADI VE GİYİSİLER CIMCIK OLUYOR GERİ İADE ETTİM VE BÖYLE BİR MARKAYA HİÇ YAKIŞMADI
Avantajlar
0
Dezavantajlar
SU AKITIYOR
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Bu değerlendirme PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
2 saatlik ütü işlemine dayalı
GC6734 ile kıyaslandığında IEC 603311'e göre %40'a varan enerji tasarrufu.