Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin

Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün