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Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün
Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ütülemeyi 30 dakika daha hızlı bitirin
Bu hızlı ve kullanışlı cihaz sayesinde giysileri yakmaktan asla endişe duymayacaksınız. Buharlı ütülerden iki kat daha fazla buhar sayesinde ütülemeyi daha hızlı bitirin. Ayar değiştirmeyi gerektirmez ve kırışıklıkları daha etkili bir şekilde yok eder. Sepetinizdeki çamaşırları tek seferde ütülemek çok kolaydır. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Birçok işi aynı anda yaptığınızda veya dikkatiniz dağınık olduğunda bile kıyafetlerinizi asla yakmayacaksınız. OptimalTEMP teknolojimiz sayesinde bu buhar kazanlı ütü, ütülenebilir hiçbir kumaşı yakmaz. Hatta ütüyü kıyafetlerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz. Sıfır yanık ve parlama riski garanti ediyoruz.
Zorlu kırışıkların üstesinden kolayca gelmek için sürekli buhar işlevimize güvenin. İhtiyaç duyduğunuz yerlerde ekstra buhar püskürterek kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Ayrıca perdeleri dikey olarak ütülemek veya asılı kıyafetleri havalandırmak için de idealdir.
Kompakt boyutu sayesinde hafiftir ve kıyafetlerinizi ütülerken kolayca tutulabilir. Hatta ütü masanıza bile sığar. Küçük boyutu güç konusunda sizi yanıltmasın. Özel ProVelocity teknolojimiz sayesinde hafif ve şimdiye kadarki en kompakt tasarıma sahip güçlü buhar kazanlı ütüleri ürettik.
1,5 litrelik şeffaf hazne 1,5 saate kadar sürekli kullanım sağlar. İstediğiniz zaman ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma kapağından kolayca musluktan su doldurun.
Dahili kireç temizleme sistemimiz Smart Calc Clean ile buhar kazanlı ütünüzün bakımını yapmak çok kolaydır. Kireç temizleme zamanı geldiğinde sizi uyarır ve kireç temizleme işlemini kolay ve güvenli hale getirmek için bir hazne içerir. Yeniden kullanılabildiğinden paradan tasarruf etmenizi sağlar ve ek kartuş satın alma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Haftalık ütü rutininizi bir adım kısaltın. Artık kumaşları ayırmanıza veya ayarları değiştirip sıcaklığın değişmesini beklemenize gerek yok. OptimalTEMP sayesinde sıcaklığı ayarlamanız gerekmeden kot pantolonlardan hassas ipek kumaşlara kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.
Çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde mükemmel kayma performansı sunar. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 5 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç yönetimi
Saklama
Dahili aksesuarlar
Boyut ve ağırlık
Garanti
Çevre dostu
Tasarım