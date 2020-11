Mükemmel kayma performansı için çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide Plus taban

Çizilmelere karşı dayanıklı SteamGlide Plus tabanımız, her kumaş üzerinde mükemmel kayma performansı sunar. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 5 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için her kumaş üzerinde zahmetsiz biçimde kayar.