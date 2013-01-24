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    StyleCare Essential

    Bukle maşası

    BHB862/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız
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      StyleCare Essential Bukle maşası

      BHB862/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız

      Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,99 TL

      StyleCare Essential Bukle maşası

      Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız

      Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız

      Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 229,99 TL

      StyleCare Essential Bukle maşası

      Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız

      Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        StyleCare Essential

        StyleCare Essential

        Bukle maşası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız

        • 16 mm maşa
        • 200°C sıcaklık
        • Seramik kaplama
        Kabarık bukleler ve lüleler için 16 mm bukle maşası

        Kabarık bukleler ve lüleler için 16 mm bukle maşası

        16 mm çaplı maşayla canlı bukleler ve kıvırcık saçlar elde ederek canlı ve genç bir görünüme sahip olabilirsiniz.

        Ekstra hassas şekillendirme için koruyucu seramik kaplama

        Ekstra hassas şekillendirme için koruyucu seramik kaplama

        Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.

        En iyi sonuçlar için 200°C yüksek sıcaklık

        En iyi sonuçlar için 200°C yüksek sıcaklık

        200°C yüksek sıcaklık en iyi sonuçları garantilerken, saçın zarar görmesini önler.

        Cihazınız kullanıma hazır olduğunda LED ışık yanıp söner

        Cihazınız kullanıma hazır olduğunda LED ışık yanıp söner

        Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır olduğunda, LED ışığının yanıp sönmesi durur.

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Daha kolay ve güvenli kullanım için soğuk uç

        Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Bu şekillendirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m elektrik kablosu

        1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti

        2 yıl boyunca dünya çapında garanti

        Philips, her gün kullanabileceğiniz uzun ömürlü bir ürüne sahip olabilmeniz için 2 yıl tam garanti vermektedir.

        Teknik Özellikler

        • Özellikler

          Isınan parçaların kaplaması
          Seramik
          Kullanıma hazır gösterge ışığı
          Evet
          Dönebilen kablo
          Evet
          Maşa çapı
          16  mm

        • Saç tipi

          Sonuç
          Sıkı bukleler ve lüleler
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta

        • Teknik spesifikasyonlar

          Şekillendirme sıcaklığı
          200°C
          Isı ayarı sayısı
          1
          Kablo uzunluğu
          1,8 m
          Isınma süresi
          60 sn.
          Gerilim
          Dünya çapında  volt

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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