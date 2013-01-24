Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız

Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün