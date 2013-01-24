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Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız
Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız
Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız
Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kabarık bukleler için tek ihtiyacınız
Göz alıcı bukleler elde etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Arzu ettiğiniz bukleleri elde etmek için yalnızca kıvırın ve şekillendirin. Seramik kaplama saçınıza parlaklık ve ışıltı katar. Hacimli, zarif ve canlı bukleler elde etmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Bukle maşası
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
16 mm çaplı maşayla canlı bukleler ve kıvırcık saçlar elde ederek canlı ve genç bir görünüme sahip olabilirsiniz.
Koruyucu seramik kaplama ısıyı eşit dağıtarak saçın zarar görmesini önler, parlak ve yumuşak bir görünüm kazanmasını sağlar.
200°C yüksek sıcaklık en iyi sonuçları garantilerken, saçın zarar görmesini önler.
Bukle maşası ısınıp kullanıma hazır olduğunda, LED ışığının yanıp sönmesi durur.
Şekillendiricinin ucu, soğuk tutan özel bir ısı yalıtımı malzemesinden yapılmıştır. Şekillendirme sırasında tutabilir ve böylece kullanım kolaylığını deneyimleyebilirsiniz.
Bu şekillendirici kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazırdır.
1,8 m uzunluğundaki güç kablosu sayesinde rahatça kullanılabilir.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Philips, her gün kullanabileceğiniz uzun ömürlü bir ürüne sahip olabilmeniz için 2 yıl tam garanti vermektedir.
Özellikler
Saç tipi
Teknik spesifikasyonlar
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